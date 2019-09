Football Talk. Balanta viert debuut in grootste geheim bij Club - Mbayo scoort meteen voor AA Gent De voetbalredactie

05 september 2019

07u42 0

Balanta viert debuut in grootste geheim

Eder Balanta heeft gisteren in het grootste geheim zijn debuut gevierd voor Club Brugge. Blauw-zwart oefende achter gesloten deuren tegen buur KV Oostende, bij wie Neto en Vargas ritme konden opdoen. Naast Balanta kregen ook Schrijvers, Cools, Vossen en tal van andere invallers speelminuten. Schrijvers en Sagna zorgden voor de dubbele voorsprong voor Club, Vargas scoorde tegen. De andere nieuwkomer, Diagne, is in Istanboel om zijn papieren in orde te brengen. (TTV)

Mbayo scoort meteen bij debuut voor AA Gent

Dylan Mbayo heeft zijn debuut voor AA Gent niet gemist. In een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren tegen Zulte Waregem scoorde de van Lokeren overgekomen 17-jarige aanvaller meteen voor de Buffalo’s. Het oefenduel liet aan beide kanten spelers toe om wedstrijdritme op te doen. Gent liep al vroeg uit en won makkelijk. (RN/OPl)

ZULTE WAREGEM: Bostyn, Marcq (46' Govea), Sissako, Timotheou (46' Zarandia), Walsh, Bruno, Bjørdal, Bürki (75' Oberlin), De Smet, Humphreys, Van Hecke

AA GENT: Coosemans, Yem, Bronn, Derijck, Van den Bergh (85' Cissé), Kums (85' Al Masude), Odjidja (46' Beloko), Kubo (85' Dolet), Dompé, Sylla (85' Diedhiou), Mbayo (54' Dejaegere)

Doelpunten: 3' Sylla (0-1), 13' Mbayo (0-2), 22' Dompé (0-3), 52' Zarandia (1-3), 82' Dejaegere (1-4)