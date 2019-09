Football Talk. Balanta valt uit met hamstringletsel - Puyol slaat aanbod Barcelona af De voetbalredactie

26 september 2019

Balanta loopt blessure aan de hamstring op

Nog voor het halfuur deed hij teken naar de bank: wisselen. Éder Balanta liep gisteravond al snel een blessure aan de hamstring op. Het feit dat hij nog even kon doorspelen, doet vermoeden dat het niet om een scheurtje gaat. “Ik durf er voorlopig niets over zeggen”, aldus Clement. Onderzoek vandaag moet meer duidelijkheid brengen. Balanta speelde overigens niet als verdedigende middenvelder, maar links in de driemansdefensie. Sobol kwam hem vervangen. (NP)

Puyol slaat aanbod van FC Barcelona af

Carles Puyol heeft het aanbod afgeslagen om algemeen manager van FC Barcelona te worden. De 41-jarige Catalaan, die zijn hele carrière voor FC Barcelona speelde, heeft naar eigen zeggen door andere projecten niet genoeg tijd voor die functie. “Het was geen makkelijke beslissing, omdat ik altijd heb gezegd dat ik graag wil terugkeren bij de club die ik als mijn thuis beschouw”, schreef Puyol op Twitter.

De verdediger debuteerde in 1999 in de hoofdmacht van FC Barcelona. Puyol groeide al snel uit tot aanvoerder van het elftal. Hij nam in 2014 afscheid, met ruim twintig prijzen op zak waaronder drie keer de eindzege in de Champions League. De honderdvoudig international van Spanje kwam uiteindelijk tot 593 wedstrijden voor FC Barcelona, waarin hij 18 keer scoorde.

Nadat hij was gestopt, werkte Puyol enkele maanden als assistent van Andoni Zubizarreta, destijds de technisch directeur van FC Barcelona. Met Eric Abidal (technisch manager) en Patrick Kluivert (hoofd jeugdopleiding) werken nu twee oud-teamgenoten van Puyol op belangrijke posities binnen de club.

