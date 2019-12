Football Talk. Balanta geschorst tegen Essevee - Nieuw record voor Bolat - Son drie matchen geschorst De voetbalredactie

23 december 2019

Spurs moeten geschorste Heung-min Son drie wedstrijden missen

Heung-min Son van Tottenham Hotspur heeft een schorsing van drie speeldagen gekregen voor zijn uitsluiting in de competitiewedstrijd van zondag tegen Chelsea, zo maakte de club bekend.

De Zuid-Koreaanse international kreeg zondagavond de rode kaart te zien wegens natrappen tegen Antonio Rüdiger. Die uitsluiting kwam er nadat de videoref de beelden had bekeken. Nadien werden er oerwoudgeluiden naar het hoofd van Rüdiger geslingerd. De stadionomroeper vroeg tot drie keer toe de thuissupporters om zich te gedragen, maar de wedstrijd werd niet stilgelegd.

Chelsea haalde het uiteindelijk van de ploeg van Mourinho met 0-2 na twee goals van Willian. De Spurs zijn intussen weggezakt naar de zevende stek in de Premier League en kunnen op Boxing Day tegen Brighton & Hove, twee dagen later tegen Norwich en op nieuwjaarsdag tegen Southampton niet op hun smaakmaker rekenen.

STVV legt Wolke Janssens langer vast

STVV heeft Wolke Janssens beloond met een contractverlenging. De 24-jarige centrale verdediger kent zijn seizoen van de doorbraak bij de Truienaars en ziet zijn “sterke prestaties” nu vertaald in een nieuwe verbintenis.

Janssens kwam in de zomer van 2016 over van toenmalig tweedeklasser Dessel Sport. Op 6 augustus 2016 maakte hij tegen Standard zijn debuut in de hoogste voetbalklasse. In zijn tweede seizoen bij STVV werd hij uitgeleend aan tweedeklasser Lierse SK.

Vorig seizoen kreeg hij terug zijn kansen bij STVV en kwam hij tot acht wedstrijden (een goal). Dit seizoen brak Janssens definitief door. Hij zit voorlopig aan zestien wedstrijden. “Nu ziet hij zijn sterke prestaties beloond worden met een contractverlenging”, bevestigen de Truienaars. Details over het nieuwe contract zijn niet bekend.

Balanta geschorst tegen Essevee

Mats Rits houdt het morgenavond best bij één aperitiefje. Eder Balanta is immers geschorst tegen Essevee nadat hij gisteren als invaller tegen een vijfde gele kaart aanliep. De Colombiaan kreeg die voor een overtreding en kan ten volle genieten van de kerstdagen. Wél is hij na de winterstop inzetbaar in de topper op Anderlecht en dat is goed nieuws voor Club Brugge.

Balanta deed het in de bekerwedstrijd in het Lotto Park goed en is dus sowieso inzetbaar. Dat kan nog niet met zekerheid gezegd worden van Clinton Mata en Dennis, beiden nog steeds met vier gele kaarten achter hun naam - en bijgevolg risicopatiënten wanneer Zulte Waregem op bezoek komt. (TTV)

Bij AA Gent pakte Bezus een gele kaart. Het was zijn vijfde van het seizoen, wat maakt dat hij donderdag geschorst is voor de uitwedstrijd op Standard. (RN)

Nieuw record voor Bolat: 434 minuten ongeslagen

Ei zo na hield hij zijn netten een vierde match op rij ongeschonden. Pas in minuut 87 moest Sinan Bolat zich gewonnen geven. Suzuki trof raak voor STVV, de Turkse Antwerp-doelman baalde zichtbaar als een stekker. Terloops verbeterde hij wel zijn persoonlijk record. Hij bleef namelijk 434 minuten ongeslagen in de competitie en verbetert zo zijn prestatie van ruim 8,5 jaar geleden - toen 361 minuten op rij zonder tegengoal. “Jammer dat we dat tegendoelpunt slikten, maar we mogen tevreden zijn met dit punt”, bleef Bolat diplomatisch. (MVS)

Schots international John McGinn (Aston Villa) breekt enkel

Aston Villa zal het enkele maanden zonder middenvelder John McGinn moeten stellen. De Schotse international, ploegmaat van ex-Bruggelingen Björn Engels en Wesley, liep zaterdag in het competitieduel tegen Southampton een enkelbreuk op.

McGinn moest al na zeven minuten worden gewisseld nadat hij met zijn studs bleef steken in het gras. Zijn coach Dean Smith vertelde na de wedstrijd dat de blessure “er niet goed uitzag”. Later bevestigde de club dat de 25-jarige McGinn zijn linkerenkel heeft gebroken. Hij zou een drietal maanden buiten strijd zijn.

Promovendus Aston Villa verloor zaterdag het kelderduel tegen Southampton met 1-3 en zakte daardoor naar plaats achttien in de Premier League. Met 15 punten laten de Villans alleen Norwich en Watford (allebei 12 punten) achter zich.

Espanyol moet op zoek naar nieuwe trainer

De Spaanse rode lantaarn Espanyol heeft zijn hoofdcoach Pablo Machin ontslagen, zo maakte de club maandag bekend. Ook de leden van de technische staff Jordi Guerrero, Jordi Balcells en Carles Martinez werden aan de deur gezet.

Als reden voor het ontslag haalt de club de slechte resultaten in de competitie aan. Zondag verloor Espanyol het degradatieduel uit bij Leganes met 2-0, waardoor de kloof met de voorlaatste in de stand nu drie punten is.

De 44-jarige Machin was slechts tien duels trainer van de tweede club uit Barcelona. De Spanjaard verving in oktober de eveneens ontslagen David Gallego. Het resultaat van de coachwissel was slechts één competitiezege. In de Europa League wist Espanyol wel te overwinteren.

Gregoritsch naar Schalke 04

De Oostenrijkse international Michael Gregoritsch ruilt Augsburg na Nieuwjaar voor Schalke 04. De Königsblauen huren de 25-jarige aanvaller tot het einde van het seizoen, zo raakte maandag bekend.

“We zijn verheugd Michael Gregoritsch voor de tweede helft van het seizoen aan onze kern te kunnen toevoegen”, zegt Schalkes sportief verantwoordelijke Jochen Schneider. “Met al zijn kwaliteiten, die hij al bewezen heeft in de Bundesliga, zal hij onze voorlinie versterken.”

Gregoritsch, zeventienvoudig international, zal bij Schalke samen spelen met Benito Raman. In 125 Bundesligawedstrijden deed hij al 29 keer de netten trillen.

Schalke staat halfweg de Duitse competitie op de vijfde plaats met 30 punten uit 17 matchen. Augsburg is tiende.