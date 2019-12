Football Talk. Balanta geschorst tegen Essevee - Nieuw record voor Bolat - Schots international breekt enkel De voetbalredactie

23 december 2019



Balanta geschorst tegen Essevee

Mats Rits houdt het morgenavond best bij één aperitiefje. Eder Balanta is immers geschorst tegen Essevee nadat hij gisteren als invaller tegen een vijfde gele kaart aanliep. De Colombiaan kreeg die voor een overtreding en kan ten volle genieten van de kerstdagen. Wél is hij na de winterstop inzetbaar in de topper op Anderlecht en dat is goed nieuws voor Club Brugge.

Balanta deed het in de bekerwedstrijd in het Lotto Park goed en is dus sowieso inzetbaar. Dat kan nog niet met zekerheid gezegd worden van Clinton Mata en Dennis, beiden nog steeds met vier gele kaarten achter hun naam - en bijgevolg risicopatiënten wanneer Zulte Waregem op bezoek komt. (TTV)

Bij AA Gent pakte Bezus een gele kaart. Het was zijn vijfde van het seizoen, wat maakt dat hij donderdag geschorst is voor de uitwedstrijd op Standard. (RN)

Nieuw record voor Bolat: 434 minuten ongeslagen

Ei zo na hield hij zijn netten een vierde match op rij ongeschonden. Pas in minuut 87 moest Sinan Bolat zich gewonnen geven. Suzuki trof raak voor STVV, de Turkse Antwerp-doelman baalde zichtbaar als een stekker. Terloops verbeterde hij wel zijn persoonlijk record. Hij bleef namelijk 434 minuten ongeslagen in de competitie en verbetert zo zijn prestatie van ruim 8,5 jaar geleden - toen 361 minuten op rij zonder tegengoal. “Jammer dat we dat tegendoelpunt slikten, maar we mogen tevreden zijn met dit punt”, bleef Bolat diplomatisch. (MVS)

Schots international John McGinn (Aston Villa) breekt enkel

Aston Villa zal het enkele maanden zonder middenvelder John McGinn moeten stellen. De Schotse international, ploegmaat van ex-Bruggelingen Björn Engels en Wesley, liep zaterdag in het competitieduel tegen Southampton een enkelbreuk op.

McGinn moest al na zeven minuten worden gewisseld nadat hij met zijn studs bleef steken in het gras. Zijn coach Dean Smith vertelde na de wedstrijd dat de blessure “er niet goed uitzag”. Later bevestigde de club dat de 25-jarige McGinn zijn linkerenkel heeft gebroken. Hij zou een drietal maanden buiten strijd zijn.

Promovendus Aston Villa verloor zaterdag het kelderduel tegen Southampton met 1-3 en zakte daardoor naar plaats achttien in de Premier League. Met 15 punten laten de Villans alleen Norwich en Watford (allebei 12 punten) achter zich.