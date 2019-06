Football Talk. “Bailly gearresteerd in Schotland” - Infantino herverkozen als FIFA-voorzitter De voetbalredactie

05 juni 2019

21u15 0

“Bailly gearresteerd in Schotland”

Volgens ‘The Scottish Sun’ heeft Logan Bailly het wel erg bont gemaakt. Het medium bericht dat de doelman, op dit moment zonder club, deze week gearresteerd werd op de luchthaven van Edinburgh. De inmiddels 33-jarige ex-Rode Duivel zou bedreigingen hebben gestuurd naar zijn voormalige partner Libby Smith, die hij leerde kennen tijdens zijn periode bij Celtic.

Bailly en Smith hebben samen een zoontje, Edson Thunder, en de bedreigingen zouden volgens ‘The Scottish Sun’ te maken gehad hebben met de eerste verjaardag van het jongetje. Bailly zou na vier uur - hij zat even in de cel en werd ondervraagd - weer vrijgelaten zijn, zonder beschuldigingen. Het onderzoek wordt wel voortgezet.

UEFA schorst disciplinaire procedure tegen Milan in afwachting van uitspraak TAS

De Europese Voetbalconfederatie UEFA schorst de disciplinaire procedure tegen AC Milan voor overtredingen op de Financial Fair Play-reglementen in afwachting van een definitieve uitspraak van het Internationaal Sporttribunaal TAS, dat nog een beroep moet uitspreken over een zaak van vorig jaar, zo maakte de UEFA bekend.

In april liet de UEFA weten dat AC Milan ook dit seizoen te veel geld had uitgegeven. De financiële doorlichting van de clubs gebeurt telkens over een periode van drie jaar. Voor de periode van 2014 tot 2017 loopt nog een zaak tegen de Italiaanse club. In juni 2018 werden ze al uitgesloten van Europees voetbal, maar een maand later vernietigde het Internationaal Sporttribunaal TAS die uitspraak en mocht Milan toch nog Europa in.

De UEFA paste nadien zijn sanctie aan: als de club op 30 juni 2021 haar begroting niet in evenwicht heeft, mag ze één seizoen (2022-2023 of 2023-2024) niet deelnemen aan Europese competities. Daarnaast hield de UEFA ook twaalf miljoen euro aan inkomsten van dit seizoen uit de Europa League in. Daarin strandde Milan in de groepsfase. De komende twee seizoenen mogen ze bovendien slechts 21 spelers op hun Europese lijst zetten. Ook tegen deze beslissing ging Milan in beroep, een uitspraak bij het TAS is er nog niet en de UEFA wil die eerst afwachten vooraleer verdere disciplinaire procedures in gang te zetten.

Supporters Padderborn zien samenwerking met RB Leipzich niet zitten

Supporters van het gepromoveerde SC Padderborn dreigen met een boycot, omdat ze een samenwerking met RB Leipzich liever niet zien gebeuren.

Dinsdag maakte de club het nieuws bekend dat Padderborns Sportdirecteur, Markus Krösche, vanaf volgend seizoen bij RB Leipzich aan de slag zal gaan. De Bundesliga teams besloten om in de toekomst te gaan samenwerken. Ze hebben daarbij als doel om zichzelf te sterker te ontplooien en optimaal gebruik te maken van het beschikbare sportpotentieel. Concreet zullen spelers van de Duitse nummer drie eerst worden uitgeleend aan de promovendus en zullen scouts samenwerken.

“Als de coöperatie met Leipzich werkelijkheid wordt, zal de Fan-scene de wedstrijden van SC niet meer bijwonen. Onze clubliefde en jarenlange ondersteuning stopt meteen bij een samenwerking”, staat er te lezen in een verklaring die zes supportersclubs hebben getekend. “Het sportieve belang wordt voorop gesteld op onze normen en waarden. Onze ziel en identiteit worden aangetast”, klinkt het.

Die Fans drohen mit Boykott: Platzt der Deal zwischen dem SCP und RB Leipzig? #scp07 https://t.co/l6tTPwllyx pic.twitter.com/v785DTaVBn TAG24 NEWS Paderborn(@ TAG24PB) link

Sporting Lokeren zoekt verder naar overnemers en investeerders

Voorzitter Roger Lambrecht en Sporting Lokeren zetten hun zoektocht naar overnemers of mogelijke investeerders verder. Lambrecht zou nog onderhandelingen voeren met enkele partijen uit binnen- en buitenland. Eerder ging het gerucht dat de Waaslandse club in Spaanse handen zou komen.

“We zijn nog steeds aan het onderhandelen met enkele mensen. Laat ons zeggen dat enkele partijen interesse hebben in Sporting Lokeren. Dit uit het binnen- en buitenland. Maar dat de deal met Spaanse investeerders rond is, dat kan ik niet bevestigen”, stelde Roger Lambrecht woensdag.

Lokeren beëindigde het afgelopen seizoen als zestiende en laatste in 1A. In principe degradeert de club tenzij ze gehoor krijgt bij het BAS in het matchfixingschandaal.

Gianni Infantino mag aan tweede mandaat als FIFA-voorzitter beginnen

De Zwitser Gianni Infantino volgt zichzelf op als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. De Zwitser was woensdag de enige kandidaat bij de verkiezing op het FIFA-congres in Parijs. Hij werd herverkozen met een applaus.

De 49-jarige Infantino leidt de FIFA sinds februari 2016. Hij volgde toen zijn landgenoot Joseph Blatter op, die wegens corruptie een schorsing van zes jaar uitzit. Infantino’s tweede termijn loop tot 2023.

A clearly emotional Gianni Infantino thanks the FIFA Congress after his re-election as FIFA President pic.twitter.com/SBIcNW3fWk FIFA.com(@ FIFAcom) link

Maradona: “Als Manchester United een trainer nodig heeft, ben ik de man.”

Diego Armando Maradona, 58 intussen, heeft weer van zich doen spreken. In een interview met het Britse FourFourTwo had de coach van de Mexicaanse tweedeklasser Dorados het over zijn voorliefde voor Manchester United: “Manchester United was lang mijn favoriete Engelse club. Ze hadden zoveel geweldige spelers en een fantastisch team onder Alex Ferguson.”

Toch is Pluisje intussen bijgedraaid, bekent hij. De Argentijnse legende voelt nu meer voor... stadsrivaal Manchester City: “Ik weet dat je niet zomaar zou moeten veranderen, maar het komt door Kun (Aguero, red). We hebben veel gesproken en hij speelt in een erg goede ploeg.”

Maradona heeft echter nog steeds een uitgesproken mening over Man U: “Ander Herrera vind ik er de leukste speler, maar Paul Pogba werkt niet hard genoeg.” Waarna hij besloot dat zijn liefde voor City een plaatsje op de trainersbank van Man U niet in de weg hoeft te staan: “Als Manchester United een trainer nodig heeft, dan ben ik de man. Ik weet dat ze wereldwijd heel wat truitjes verkopen, maar het draait ook om prijzen winnen. Ik kan hen daarbij helpen.”

UEFA tekende antidopingprogramma uit voor finalisten Nations League

Spelers van de vier teams die vanaf woensdag deelnemen aan de finaleronde van de Nations League hebben de afgelopen maanden meegewerkt aan een antidopingprogramma van de UEFA. Van internationals van Nederland, Engeland, Portugal en Zwitserland zijn door de antidopingbureaus van de betreffende landen dit jaar in totaal 169 dopingstalen afgenomen, deels na wedstrijden deels buiten competitie. In geen van de gevallen was er sprake van een positieve test, meldt de Europese voetbalunie.

Deze week zijn nog eens twintig spelers getest na aankomst in Portugal, waar het toernooi woensdagavond begint met een duel tussen het gastland en Zwitserland. Donderdag volgt de andere halve finale tussen Oranje en Engeland.

De UEFA is een samenwerking aangegaan met de nationale antidopingbureaus van de vier deelnemende landen. Die houdt ook in dat er van de betroffen spelers biologische paspoorten worden aangemaakt zoals die in tal van sporten al bestaan.

Voormalig UEFA-voorzitter Lennart Johansson (89) is overleden

De Zweed Lennart Johansson, gewezen voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de Zweedse voetbalbond bekend. “Het Zweedse voetbal is in rouw. Lennart Johansson is dood. Hij is in de nacht van 4 juni ingeslapen na een korte ziekte”, meldde de federatie. Johansson leidde de UEFA tussen april 1990 en januari 2007. Hij werd opgevolgd door de Fransman Michel Platini. Die benoemde hem tot erevoorzitter van de Europese voetbalbond. Onder het voorzitterschap van Johansson werd in 1992 de succesvolle Champions League in het leven geroepen.

Granada keert naar hoogste afdeling terug

Twee jaar na de degradatie keert Granada naar de hoogste Spaanse afdeling terug. Met een 1-1 gelijkspel verzekerde de club uit Andalusië zich gisteravond van de tweede plaats in La Liga2. Granada vergezelt kampioen Osasuna naar La Liga. Om het derde promotieticket worden er barrages gespeeld. Malaga, Albacete en Mallorca zijn zeker van hun plaats daarin. Voor de vierde stek komen nog Deportivo La Coruna, Cadiz en Oviedo in aanmerking.