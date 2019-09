Football Talk. Axel Witsel dicht bij rentree Dortmund - Crasson wordt assistent van Emilio Ferrera Voetbalredactie

10 september 2019

19u12 2

Dortmund mag hopen op snelle comeback van Axel Witsel

Axel Witsel heeft de groepstrainingen hervat bij Borussia Dortmund. De middenvelder, die de voorbije dagen de EK-kwalificatiewedstrijden met de Rode Duivels bij San Marino (0-4) en Schotland (0-4) miste, viel eind augustus geblesseerd uit tijdens de 3-1 nederlaag van de Borussen bij promovendus Union Berlin. Hij kampte met een blessure aan de adductoren, maar zou mogelijk komende zaterdag tegen Bayer Leverkusen al zijn wederoptreden kunnen maken.

Ook Thorgan Hazard trainde dinsdag mee met Borussia Dortmund. Net als Witsel miste Hazard de interlands met de Rode Duivels. Hij had last van een ribblessure, en zal zaterdag hoogstwaarschijnlijk nog niet klaar zijn om te spelen tegen Leverkusen. Dortmund zag het voorbije weekend ook internationals Manuel Akanji (Zwitserland) en Nico Schulz (Duitsland) uitvallen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat beiden komend weekend al opnieuw zullen kunnen spelen.

Gambia en bondscoach Tom Saintfiet mogen hoop op WK al meteen opbergen

Het Gambia van bondscoach Tom Saintfiet heeft na de heenwedstrijd ook zijn terugmatch verloren in de eerste ronde van de kwalificaties in de Afrikaanse zone (CAF) op weg naar het WK voetbal van 2022 in Qatar. Gambia verloor met 2-1 van Angola. De Angolezen hadden vrijdag ook het eerste duel al gewonnen, met 0-1. Bij Gambia bleef Bubacarr Sanneh, door Anderlecht momenteel uitgeleend aan het Turkse Göztepe, de hele wedstrijd op de bank. Omar Colley (Sampdoria, ex-Racing Genk) stond als aanvoerder de hele wedstrijd op het veld.

De veertien winnaars van deze eerste kwalificatiefase vervoegen in de tweede voorronde de 26 andere Afrikaanse landen, waarbij er zes groepen worden gevormd van elk vier ploegen. De eerste van elke groep stoot door naar de derde en laatste ronde, waar vijf tickets voor het WK zullen uitgedeeld worden.

Bertrand Crasson assistent van Dudelange van Emilio Ferrera

Bertrand Crasson zal hoofdcoach Emilio Ferrera als assistent bijstaan bij F91 Dudelange. De 47-jarige ex-Rode Duivel (26 caps, 1 doelpunt) voetbalde in zijn spelersloopbaan lange tijd voor RSC Anderlecht, waar hij tussen 1989 en 1996 en nadien tussen 1998 en 2003 actief was. In 2005 sloot hij zijn carrière af bij FC Brussels. De rechtsachter droeg ook de kleuren van Napoli (1996-1998) en Lierse (2003-2004).

Crasson was de voorbij jaren in Thailand actief, waar hij jeugdtrainer was. Met de Luxemburgse kampioen zal de Brusselaar aantreden in de Europa League. Op 19 september start Dudelange de poulefase op bezoek bij APOEL in Nicosia. Ferrera en co treffen ook Qarabag en Sevilla.

Bekergooiers bezorgen Club Brugge 1.000 euro boete

De Geschillencommissie van de KBVB heeft Club Brugge een boete van 1.000 euro opgelegd, nadat supporters in de thuiswedstrijd tegen Eupen op 16 augustus met bekers naar de official hadden gegooid. In zijn scheidsrechtersverslag nam Bram Van Driessche op dat er in de 93ste minuut bij wijze van protest voor gele kaarten aan Hans Vanaken en Ruud Vormer een drietal bekers op het veld gegooid werden richting de spelleiding. Het Bondsparket ging daarop over tot vervolging van Club en eiste een geldboete van 1.500 euro.

“Het gooien van projectielen in de richting van de scheidsrechter is totaal ongepast en getuigt van een gebrek aan respect voor de wedstrijdleiding. De scheidsrechters zijn maar nipt niet geraakt. Indien dat wel gebeurd was, had dat de wedstrijd beïnvloed”, oordeelde de Geschillencommissie, die wel rekening hield met de wedstrijdomstandigheden en het gunstige disciplinaire verleden van blauw-zwart om slechts een boete van 1.000 euro te weerhouden.

Iran van Wilmots en Japan boeken eerste overwinningen

Japan en Iran hebben hun eerste kwalificatiewedstrijden op weg naar het WK van 2022 in Qatar winnend afgesloten. Het Iran van bondscoach Marc Wilmots won met 0-2 bij Hong Kong. Japan, met invaller Junya Ito (Racing Genk), haalde het met dezelfde score bij Myanmar.

Goals van sterspeler Azmoun (23.) en Ansarifard (54.) bezorgden de Iranezen de zege in Hong Kong. Wilmots had een basisplaats in petto voor Milad Mohammadi (AA Gent) en Omid Ebrahimi (Eupen).

Japan had in Yangon al voor rust zijn schaapjes op het droge dankzij treffers van Nakajima (16') en Minamino (26'). Genk-aanvaller Junya Ito kwam even voorbij het uur in het terrein bij de bezoekers. Takehiro Tomiyasu, deze zomer van STVV naar Bologna overgestapt, stond aan de aftrap. Daniel Schmidt (STVV) en Naomichi Ueda (Cercle Brugge) bleven op de bank.

Het waren voor beide landen de eerste wedstrijden in de tweede (van drie) ronde(s) in de Aziatische kwalificaties op weg naar het WK van 2022. In de eerste voorronde kwamen enkel de laagst gerangschikte Aziatische landen in actie. Naast gastland Qatar nemen sowieso vier Aziatische landen deel aan het WK. Daar kan er nog eentje bijkomen bij winst in de intercontinentale play-offs.

Giovanni Lo Celso (Tottenham) is tot eind oktober buiten strijd

Tottenham heeft laten weten dat de Argentijn Giovanni Lo Celso buiten strijd zal zijn tot eind oktober. De middenvelder blesseerde zich aan zijn heup. Lo Celso werd in een vriendschappelijke wedstrijd tussen Argentinië en Chili vroegtijdig naar de kant gehaald nadat hij zwaar geraakt werd. De wedstrijd in het Amerikaanse Los Angeles eindigde op 0-0. “Hij zou eind oktober terug bij de groep moeten kunnen aansluiten”, preciseerden de Spurs. Tottenham betaalde deze zomer 16 miljoen euro om Lo Celso voor een seizoen te huren van Betis Sevilla, gekoppeld aan een verplichte aankoopoptie van 57 miljoen euro die aan het einde van de huur betaald moet worden.

Everton-verdediger Mina krijgt boete na overtreden gokwetgeving

Everton-verdediger Yerry Mina heeft een boete van 10.000 pond (ongeveer 11.200 euro) gekregen omdat hij de gokwetgeving van de Engelse voetbalbond FA overtreden heeft. De 24-jarige Colombiaan krijgt de straf omdat hij in zijn thuisland in een reclamespot op televisie opdook voor gokbedrijf Betjuego. Everton haalde als verzachtende omstandigheid aan dat Mina het Engels nog niet helemaal machtig is en daarom niet goed op de hoogte was van de gokwetgeving van de FA. De verdediger verklaarde ook dat de verloning die hij kreeg voor de spot niet naar hemzelf ging, maar naar de Yerry Mina Foundation, die zich inzet voor minderbedeelden in Colombia.

Maar de FA stapte daar niet in mee. “Een waarschuwing alleen zou niet voldoende geweest zijn”, klinkt het in een mededeling. “Het zou voorbij gegaan zijn aan de ernst van de zaak. De integriteit van het spel komt hoe dan ook in gevaar als de gokwetgeving niet gerespecteerd wordt.”

Bart Janssens nieuwe assistent-trainer KV Mechelen

KV Mechelen heeft met Bart Janssens (44) zijn nieuwe T2 beet. De Limburger komt over van tweede amateurklasser ASV Geel, waar hij hoofdcoach was. Voordien was Janssens actief als beloftentrainer van STVV. Deze namiddag staat hij meteen op het oefenveld Achter de Kazerne. Janssens volgt Fred Vanderbiest op, die eind vorige maand KV Mechelen inruilde voor zijn oude liefde RWDM.

ASV Geel laat intussen op zijn clubwebsite weten dat met Mechelen afgesproken is om “in de toekomst intensief te gaan samenwerken op vlak van de jeugd”. (ABD)