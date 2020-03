Football Talk. Atlético Madrid rouwt om dood van jeugdspeler - Tom Van Imschoot (38) nieuwe coach Lierse Kempenzonen De voetbalredactie

28 maart 2020

Atlético Madrid rouwt om dood van 14-jarige jeugdspeler

Atlético Madrid heeft zaterdag het overlijden van haar veertienjarige jeugdspeler Christian Minchola bekendgemaakt. De club onthulde de doodsoorzaak niet, maar volgens Spaanse media is zijn dood niet gerelateerd aan het in Spanje hevig woekerende coronavirus. De hele club is in rouw en liet haar vlag halfstok hangen ter ere van de jonge aanvaller, die aan zijn zesde seizoen in de jeugdopleiding van Atlético Madrid bezig was.

“We hebben een groot gevoel van onrechtvaardigheid”, liet Atlético-voorzitter Miguel Angel Gil Marin noteren in een statement. “We blijven achter met een gebroken hart.”

Koke, de kapitein van het eerste elftal, tweette “woede en pijn om afscheid te moeten nemen van Christian Minchola. Het leven is niet eerlijk”.

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY Atlético de Madrid(@ atletienglish) link

Roda JC houdt Jordy Croux langer aan boord

De Nederlandse tweedeklasser Roda JC heeft zaterdag de optie in het contract van onze landgenoot Jordy Croux gelicht. De 26-jarige Limburger ligt nu tot juni 2021 vast bij de traditieclub uit Kerkrade.

“Jordy is een buitenspeler met enorm veel snelheid en een goede actie”, legde technisch directeur Jeffrey van As uit op de clubwebsite. “Hij moet een bepalende rol gaan krijgen in het aankomende seizoen met méér assists en méér doelpunten. Daar hebben wij alle vertrouwen in.”

Croux verruilde vorige zomer Willem II voor Roda JC. Tot nu toe kwam de vleugelaanvaller tot 20 competitieduels voor Roda, waarin hij driemaal trefzeker was en zes assists wist te geven.

Het jeugdproduct van Racing Genk was in het verleden ook actief voor MVV Maastricht, de grote rivaal van Roda. Dat zorgde op 1 september voor onrust in het duel tussen beide teams. De wedstrijd moest even stilgelegd worden nadat Croux bekogeld werd met drank en andere objecten.

Roda verkeert al enkele jaren in woelig vaarwater. Bij het stopzetten van de competitie omwille van het coronavirus stond de club in de Nederlandse Eerste Divisie pas zeventiende (op twintig teams).

Lierse Kempenzonen stelt Tom Van Imschoot aan als nieuwe hoofdcoach

Tom Van Imschoot is de nieuwe trainer van Eerste Amateurklasser Lierse Kempenzonen. De 38-jarige ex-speler van Sint-Truiden, Westerlo, Bergen en Oostende neemt over van het duo Urbain Spaenhoven-Dirk Gyselinckx.

Eerstgenoemde is sinds een paar dagen weg op het Lisp, laatstgenoemde gaat zich opnieuw volop richten op zijn taak als jeugdcoördinator. Als trainer deed Van Imschoot al ervaring op bij Lommel en Racing Genk, waar hij dit seizoen begon als assistent van Felice Mazzu. Lierse Kempenzonen wist zich slechts op het nippertje te redden in de hoogste amateurafdeling en mikt volgend seizoen hoger. Van Imschoot tekende voor twee seizoenen bij de Pallieters.

Hamburg SV ontslaat CEO Hoffmann, clubvoorzitter Jansen neemt over

In volle coronacrisis heeft de Duitse traditieclub Hamburg, intussen afgegleden naar de Tweede Bundesliga, zijn CEO ontslagen. Bernd Hoffmann moet plaatsruimen na een machtsstrijd. Clubicoon Marcell Jansen, die in januari vorig jaar tot voorzitter werd verkozen, neemt er de functie van CEO bij.

“Ik had HSV graag door deze crisis heen willen leiden, maar ik moet accepteren dat de raad van commissarissen heeft besloten een andere weg in te slaan”, zei Hoffmann, die de club leidde tussen 2003 en 2011 en vanaf 2018 voor een tweede maal. “Ik weet zeker dat we onze club weer zullen zien in de Bundesliga. HSV heeft vele overwinningen gekend, maar ook tegenslagen in het 133-jarig bestaan van de club. Ik ben er trots op dat ik HSV in totaal tien jaar heb mogen leiden.”

HSV degradeerde in 2018 voor het eerst uit de Bundesliga. De club staat tijdens het lopende seizoen, dat al enige tijd stilligt door het coronavirus, derde met zeven punten achterstand op koploper Arminia Bielefeld.

Chelsea stelt bouw nieuwe stadion opnieuw uit

Chelsea heeft besloten de bouw van haar nieuw voetbalstadion opnieuw uit te stellen. Dat maakte de Londense club, met nog steeds Rode Duivel Michy Batshuayi in haar rangen, bekend in een korte verklaring op haar website.

“Chelsea Football Club erkent dat de bouwvergunning die we hebben verkregen voor een nieuw stadion op 31 maart 2020 afloopt”, lieten de Blues weten. “We zijn al onze fans en belanghebbenden dankbaar voor hun geduld en begrip in deze kwestie. We zullen onze opties voor een nieuw stadion blijven overwegen zodra de economische omstandigheden verbeterd zijn.”

Bijna twee jaar geleden, in mei 2018, besloot Chelsea de bouw ook al uit te stellen. Destijds werd “het slechte investeringsklimaat in Engeland” als reden genoemd.

Het nieuwe stadion moet op de plek van het huidige Stamford Bridge komen. De bouw zou zo’n 600 miljoen euro gaan kosten.