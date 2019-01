Football Talk. Atlético houdt Barcelona met moeizame zege onder druk - Ogunjimi scoort meteen bij rentree op Belgische velden De voetbalredactie

13 januari 2019

15u27

Bron: Eigen berichtgeving 0

Atlético houdt Barcelona met moeizame zege onder druk

Atlético Madrid is koploper Barcelona tot op twee punten genaderd. Voor eigen publiek was een doelpunt van topschutter Antoine Griezmann genoeg voor een krappe 1-0-zege tegen middenmoter Levante.

Koke leek Atlético een droomstart te bezorgen in het Wanda Metropolitano, maar op aangeven van de VAR werd het feestje vanwege buitenspel afgekeurd. In het vervolg van de eerste helft hield Levante eenvoudig stand.

Pas na een uur brak Griezmann de ban voor de ploeg van Diego Simeone. Wie anders dan de Franse ster, die bij de laatste zes treffers van Atlético de maker was. Vanaf de stip liet hij doelman Oier kansloos. Zo boekte Atlético een zakelijke zege.

De nummer twee in La Liga staat met een duel meer gespeeld twee punten achter Barcelona. Wint de koploper later vandaag thuis van Eibar, dan blijft het verschil na 19 speeldagen vijf punten. Real Madrid kijkt al tegen een achterstand van tien punten aan. De tegenstander van Ajax in de Champions League gaat vanavond op bezoek bij Real Betis.

Ogunjimi scoort bij comeback

Marvin Ogunjimi (31) heeft bij zijn rentree op de Belgische velden meteen weten te scoren. De voormalige Rode Duivel bezorgde zijn nieuwe club Lierse Kempenzonen een punt op het veld van FC Dender. De match eindigde op 1-1.

Ogunjimi mocht terugblikken op een sterke prestatie. Hij droeg zijn doelpunt op aan Thomas Verschueren, de recent overleden ex-vriend van presentatrice Saartje Vandendriessche. Verschueren en Ogunjimi voetbalden samen bij de jeugd van KV Mechelen en bleven steeds goed bevriend. (KDC)