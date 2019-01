Football Talk. AS Monaco haalt Jardim terug - Australië druipt af op Asian Cup - Duchâtelet legt nieuwe kunstgrasmat op Stayen en Genk betaalt mee De voetbalredactie

25 januari 2019

22u00 0

AS Monaco haalt coach Jardim terug

AS Monaco heeft Leonardo Jardim teruggehaald als coach. De club had gisteren coach Thierry Henry op non-actief gezet. De Franse oud-international had de Portugese oefenmeester eerder dit seizoen opgevolgd, maar kreeg de ploeg niet aan het draaien.

Henry had in oktober een contract tot medio 2021 getekend bij Monaco. Hij volgde de Portugees Jardim op, die vanwege de aanhoudend slechte resultaten was ontslagen. Onder Henry ging het echter nauwelijks beter. Monaco staat momenteel negentiende en voorlaatste in de Franse competitie.

Jardim was van 2014 tot eind vorig jaar coach bij AS Monaco. Onder de Portugees werd de ploeg in 2017 kampioen in de Franse competitie en werd de halve finale van de Champions League bereikt. Jardim heeft een contract voor tweeënhalf jaar getekend.

Tubeke wint in Roeselare

Op de negende speeldag van de tweede periode in divisie 1B is Tubeke deze avond met 0-1 gaan winnen op het veld van Roeselare. Aaron Nemane scoorde in de 79ste minuut het enige doelpunt van de partij.

Met 14 punten is Tubeke derde in de periodestand, na Beerschot-Wilrijk en KV Mechelen (18 punten), die morgen hun topper uitvechten. In de algemene stand wipt Tubeke over Roeselare naar de zesde plaats.

VAE kegelen topfavoriet Australië uit toernooi

De Verenigde Arabische Emiraten hebben op de Asian Cup in eigen land voor een stevige stunt gezorgd. De organisator klopte titelverdediger Australië in de kwartfinale in Al Ain met 1-0.

Australië was de grote favoriet, maar kon de opening niet forceren. Halfweg de tweede helft sloeg de thuisploeg dan toe, via Ali Ahmed Mabkhout (68.). De titelverdediger zette alles op alles in zijn zoektocht naar de gelijkmaker. De 1-1 bleef echter uit, en de pijnlijke exit was - ondanks elf minuten extra tijd - een feit. Mathew Ryan, met een verleden bij Club Brugge en Racing Genk, stond bij ‘The Socceroos’ tussen de palen. Danny Vukovic, het huidige sluitstuk van Genk, zat op de bank.

De VAE neemt het om een plek in de finale op tegen Qatar. De golfstaat klopte eerder vrijdag in de kwartfinales Zuid-Korea met 1-0. In de andere halve eindstrijd bikkelen Iran en Japan om een plaats bij de laatste twee.

Massop (Waasland-Beveren) houdt een speeldag effectieve schorsing over aan rode kaart

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft twee speeldagen schorsing, waarvan één effectief, en een boete van 1.500 euro opgelegd aan Milan Massop, verdediger van Waasland-Beveren.

In de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge (1-1) afgelopen speeldag maakten de Waaslanders de match met tien vol na rood voor Massop. De verdediger van de thuisploeg zette halverwege de tweede helft zijn tackle te laat in en gleed Tormin onderuit. Rood en penalty, oordeelde scheidsrechter Bert Put op aangeven van de videoref.

Voor die “brutale fout” vroeg het Bondsparket een sanctie van één speeldag schorsing en 1.000 euro boete, waardoor Massop de verplaatsing naar Charleroi dreigde te missen. De Nederlander kwam zich vandaag verdedigen voor de Geschillencommissie, en erkende ter zitting dat hij in de fout was gegaan.

Hoewel bondsprocureur Kris Wagner een speeldag schorsing vorderde, merkte de commissie op dat de indicatieve tabel twee tot vijf speeldagen schorsing voorschrijft voor een “brutale fout”. “Maar de Geschillencommissie stelt vast dat Massop over een gunstig disciplinair verleden beschikt, waardoor een gedeelte van de sanctie met uitstel verleend kan worden”, luidt het vonnis.

Tenzij Waasland-Beveren in beroep gaat tegen de straf, is de verdediger geschorst voor de thuiswedstrijd tegen KRC Genk op de 24ste speeldag in de Jupiler Pro League. Zaterdag is Massop speelgerechtigd in Charleroi, aangezien de schorsing pas op 27 januari in werking treedt.

Treffer van Nacer Chadli tegen Japan verkozen tot Doelpunt van het Jaar

De winnende treffer van Nacer Chadli in de achtste finale van het WK in Rusland tegen Japan is door de supporters van de Rode Duivels verkozen tot Doelpunt van het Jaar, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag bekend.

In totaal brachten 4.744 fans hun stem uit, 72 procent van de stemmen ging naar de treffer van Chadli. De knal van Kevin De Bruyne in de kwartfinales tegen Brazilië werd met ruime achterstand tweede (17 procent). Daarnaast werden twee treffers van Dries Mertens (op het WK tegen Panama en vriendschappelijk tegen Nederland) en één doelpunt van topschutter aller tijden Romelu Lukaku (tegen Panama) in de top vijf opgenomen.

Het doelpunt van Chadli was het resultaat van een perfecte en in minder dan tien seconden uitgevoerde counter, diep in de blessuretijd tegen de Japanners, toen iedereen zich bij een 2-2 stand al opmaakte voor verlengingen, nadat de Rode Duivels hadden teruggeknokt van een 0-2 achterstand. Na een hoekschop voor Japan kwam het leer via Thibaut Courtois onmiddellijk bij Kevin De Bruyne terecht, die na een versnelling doorheen het centrum Thomas Meunier op rechts vond. Lukaku liet de lage voorzet vervolgens slim voor Chadli, die Japan-doelman Eiji Kawashima kansloos liet.

Het doelpunt van Chadli werd in juli ook al genomineerd voor Doelpunt van het Toernooi, uiteindelijk werd de treffer van de Fransman Benjamin Pavard in de achtste finales tegen Argentinië verkozen.

Qatar verrast Zuid-Korea en plaatst zich voor halve finales Asian Cup

Qatar heeft zich op de Asian Cup in de Verenigde Arabische Emiraten geplaatst voor de halve finales. De golfstaat klopte Zuid-Korea in de kwartfinale in Abu Dhabi met 1-0.

Zuid-Korea was op papier de favoriet, maar geraakte niet door de afweer van Qatar. In het slotkwartier bracht Abdulaziz Hatem (78.) Qatar zelfs op 1-0. De Zuid-Koreanen, op de vorige editie in 2015 nog verliezend finalist, waren niet meer bij machte om de situatie recht te zetten en dropen af.

Qatar neemt het om een plek in de finale op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen de VAE en titelverdediger Australië. In de andere halve eindstrijd bikkelen Iran en Japan om een plaats bij de laatste twee.

STVV legt in mei nieuwe kunstgrasmat aan

Vandaag raakte op een persconferentie bekend dat Roland Duchâtelet in mei een nieuw kunstgrasveld aanlegt op Stayen. De som die KRC Genk betaalt voor de vernielingen door de Genkse supporters aangebracht tijdens de derby, zal mee gebruikt worden om de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld te vergoeden. Die som zal vermoedelijke over de kaap van 100.000 euro gaan.

De supporters van KRC Genk gooiden voor de aftrap van de derby vuurpijlen en rookbommen op het kunstgrasveld, waardoor er brandplekken op de mat kwamen. Blauw-wit zal moeten opdraaien voor de herstelkosten. De vorige derby bedroeg de schade een 80.000 euro, deze keer kwamen de vuurpijlen verder op de kunstgrasmat neer en dus gaat de schadevergoeding mee de hoogte in. STVV is huurder van de accommodaties waarop het speelt en ze moeten dus via de eigenaar, de NV Stayen, zeg maar de familie Duchâtelet, als ze al aanpassingen zouden willen of moeten doorvoeren. Roland Duchâtelet, die eerder geen graten zag in zijn bruine grasmat, gaat nu overstag.

Chinees restaurant

Dan komt er meteen ook een einde aan de discussie over de bruine grasmat op Stayen. Vorig jaar wees Anderlecht-doelman Matz Sels nog met een beschuldigende vinger naar de grasmat op Stayen. “Ik glijd weg op het moment dat hij trapt”, aldus Sels tegenover La Dernière Heure. “Het is triestig dat we in eerste klasse op zo’n veld moeten spelen. En daarnaast waren er nog een soort ijsplekjes op het gras.” Ook Filip Joos was in september niet te spreken over het kunstgrasveld: “Het is tot op de draad versleten. Een tapijt waar in een Chinees restaurant al 3.000 mensen zijn overgelopen, élke avond. De Pro League of de Belgische voetbalbond zou moeten ingrijpen: dit kan niet meer.” En ten slotte deelde STVV-coach Marc Brys die mening. “Dat kunstgrasveld is dramatisch slecht. Het is meer een handicap voor ons dan voor de bezoekers. We hebben dit al een aantal keer aangekaart.” Maar daar komt niet mede dankzij de centen van KRC Genk verandering in. (Dirk Selis)

Beleggingsfonds uit Hongkong verwerft 31,05% van de aandelen van Inter

Het beleggingsfonds LionRock Capital, met hoofdzetel in Hongkong, heeft 31,05% van de aandelen van Inter bemachtigd. Dat heeft het team uit Milaan laten weten.

Inter is sinds 2016 voor bijna zeventig procent in handen van het Chinese Suning, waar LionRock Capital ook aandeelhouder is. De Indonesiër Erick Thohir, in het verleden Inter-voorzitter, bezat de overige dertig procent, die nu dus overgedragen wordt. Steven Zhang, de zoon van hoofdaandeelhouder Zhang Jindong, staat sinds oktober aan het hoofd van de Italiaanse club.

Het bedrag dat met de operatie gepaard ging, is niet bekendgemaakt. Volgens de Italiaanse pers zou het fonds ongeveer 150 miljoen euro neergeteld hebben voor de 31,05% aan aandelen. “LionRock Capital zal Inter helemaal steunen om zijn hoofddoel te bereiken, namelijk een van de beste clubs ter wereld worden op en naast het veld”, klinkt het in een mededeling van het fonds.

LionRock Capital acquisisce il 31,05% di FC Internazionale Milano S.p.A. e diventa il secondo maggior azionista del Club 👉 https://t.co/IENCC5HGN6 #FCIM pic.twitter.com/Z9zGySpxTm Inter(@ Inter) link

Maurice Baeten (ex-Lierse) overleden

Voormalig Rode Duivel Maurice Baeten is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn ex-club Lierse op haar website. Baeten verzamelde één cap voor de nationale A-ploeg en elf voor de toenmalige B-ploeg. Met Lierse pakte hij in 1960 de landstitel.

Sven-Göran Eriksson stapt op bij Filipijnse nationale ploeg

De Zweed Sven-Göran Eriksson is niet langer bondscoach van de Filipijnen. Na de uitschakeling in de groepsfase van de Asian Cup gaf de zeventigjarige coach er zelf de brui aan, zo maakte de Filipijnse voetbalfederatie bekend.

Eriksson strandde met de Filipijnen puntenloos in de groepsfase. De Zweed was nog maar sinds eind oktober als Filipijns bondscoach aan de slag.

Sven-Göran Eriksson, van 2001 tot 2006 Engels bondscoach, had eerder de nationale ploegen van Mexico en Ivoorkust onder zijn hoede. Sinds 2013 was hij aan de slag in China, hij coachte er Guangzhou R&F, Sjanghai SPIG en Shenzhen FC.

Eden Hazard: “Henry verdient dit niet”

Eden Hazard leeft mee met Thierry Henry. De kapitein van de Rode Duivels vindt dat Henry zich na zijn snelle ontslag bij AS Monaco niets te verwijten heeft. Tegelijk hintte Hazard op een terugkeer van Henry bij de nationale ploeg.

“Ik voel met hem mee”, zei Hazard op Eleven Sports na afloop van het League Cup-duel tegen Tottenham. “Henry verdient dit niet. Hij heeft goed werk geleverd bij de nationale ploeg. Monaco draaide gewoon niet goed dit seizoen. Hij is daar meteen in een noodsituatie terechtgekomen. Hij heeft de scheve situatie proberen recht te trekken, maar is daar niet in geslaagd. Thierry Henry heeft al mijn steun. Ik maak me geen zorgen. Ik ben er zeker van dat hij in de toekomst een toptrainer zal worden. Hij is altijd welkom. Als hij wil terugkeren naar de Rode Duivels, weet hij ons te vinden. Voilà.”

Munaron en Olsen geven aftrap Anderlecht - Eupen

Hoog bezoek zondagavond op Anderlecht. Jacky Munaron en Morten Olsen, twee paars-witte coryfeeën uit het verleden, geven de aftrap van het competitieduel (18 uur) tegen Eupen. Olsen, die na zijn actieve carrière ruim 15 jaar lang Deens bondscoach was, kijkt met technisch directeur Frank Arnesen terug op hun gezamenlijke periode bij Anderlecht.

Munaron et Olsen donneront le coup d'envoi de #ANDEUP. Avec Frank Arnesen, le Danois revient sur sa période au RSCA, avec Munaron dans le but.



Munaron en Olsen geven de aftrap van #ANDEUP. Samen met Arnesen blikt de Deen terug op hun tijd bij #RSCA, met Munaron in doel. #COYM pic.twitter.com/iAzvCZmc0q RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Argentinië treft Colombia op Copa America

Argentinië en Colombia nemen het tegen mekaar op in groep B op de Copa America, die van 14 juni tot 7 juli doorgaat in Brazilië, zo wees de loting in Rio de Janeiro uit. Paraguay en Qatar, dat voor de eerste keer mag deelnemen, zijn de overige twee landen in de groep. Op de vorige twee edities van de Copa America grepen de Argentijnen in de finale telkens naast de hoofdprijs. Brazilië kan opgelucht ademhalen, want voor het gastland kwam er een gunstige loting uit de bus. De ‘Seleçao’ neemt het in groep A op tegen Bolivia, Venezuela en Peru. De openingswedstrijd wordt op 14 juni in Sao Paulo gespeeld tussen Brazilië en Bolivia. Japan neemt voor het eerst in twintig jaar deel aan het toernooi en staat in groep C tegenover recordhouder Uruguay, titelhouder Chili en Ecuador.