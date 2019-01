Football Talk. Arsenal wint Londense derby met 4-1 - Vardy aan het kanon - Salah Afrikaans voetballer van het jaar?

01 januari 2019

Denis Odoi met Fulham weer de boot in

Fulham heeft op de 21ste speeldag in de Premier League niet voor een stunt kunnen zorgen. Het team van Denis Odoi verloor bij Arsenal met zware 4-1. Xhaka bracht Arsenal halfweg de eerste periode op voorsprong, en toen Lacazette even na halfweg de score verdubbelde, leek de partij gespeeld. Kamara (69') gaf Fulham met de aansluitingstreffer opnieuw hoop, al was dat van korte duur. Ramsey (79') en Aubameyang (83') diepten de kloof snel weer uit tot 4-1. De Ghanees is met 14 goals topschutter van de Premier League. Odoi maakte bij de bezoekers de negentig minuten vol. Arsenal staat met 41 punten op de vijfde plaats in de stand. Fulham (14 ptn) geraakt niet weg uit de kelder van de stand en hangt op de negentiende stek. Alleen Huddersfield (10 ptn) moet een slechter rapport voorleggen.

Een aanval uit het boekje om het jaar mee te beginnen! 🤤👌 @LacazetteAlex pic.twitter.com/H1PgAaq3Su Play Sports(@ playsports) link

.@Aubameyang7 zet 2019 (met een gelukje) in als topschutter van de Premier League! 🎯⚽ #14goals pic.twitter.com/clYX0N66rk Play Sports(@ playsports) link

Eerder op deze 1 januari maakte Jamie Vardy de eerste goal in de Premier League van 2019. Meteen goed voor de volle buit voor Leicester bij Everton (0-1).

Het eerste doelpunt van 2⃣0⃣1⃣9⃣, u aangeboden door Jamie @vardy7 ! 🍾🙌 pic.twitter.com/g0AzeCgruO Play Sports(@ playsports) link

Salah, Mané of Aubameyang Afrikaans voetballer van het Jaar

Mohamed Salah kan zichzelf opvolgen als Afrikaans voetballer van het Jaar. Het Egyptische speerpunt van Liverpool moet nog wel afrekenen met de concurrentie van zijn Senegalese teammaat Sadio Mané en de Gabonees Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal. De Afrikaanse voetbalbond CAF maakte dinsdag de shortlist met drie kanshebbers bekend.

Dezelfde drie spelers behoorden ook vorige jaargang tot de genomineerden. Salah was toen de eerste Egyptenaar die de trofee in de wacht sleepte sinds de invoering in 1992. Aubameyang heeft vanaf 2014 een plek bij de beste 3 en won in 2015. Voor Mané is het de derde nominatie, na een derde stek in 2016 en een tweede plaats het jaar nadien. Op 8 januari staat in Dakar in Senegal de prijsuitreiking op de planning.

De Laet zet 2019 in Australië in met doelpunt en zege

Ritchie De Laet heeft met Melbourne City met 0-2 gewonnen op het veld van Western Sydney Wanderers op speeldag 10 in de hoogste Australische voetbalklasse. De tweevoudige Rode Duivel, vorig seizoen bij Antwerp aan de slag, startte als rechtsachter in de basis en tekende in de 37e minuut voor de 0-2. Het was zijn derde competitiedoelpunt in negen wedstrijden. Lachlan Wales had na 13 minuten de score geopend. In de 73ste minuut mocht De Laet gaan rusten. Zijn ploeg stond toen al een kwartier met tien na een tweede gele kaart voor Rostyn Griffitths (13. & 56.). In het klassement staat Melbourne City met 17 punten op de vierde plaats. Western Sydney Wanderers (9 punten) is achtste (op tien ploegen).