Football Talk. Argentinië klopt Venezuela en treft nu rivaal Brazilië - Kompany debuteert met nederlaag

28 juni 2019

VS naar halve finales na kraker tegen Frankrijk op WK vrouwenvoetbal

De Amerikaanse voetbalsters hebben zich moeizaam geplaatst voor de halve finales van het WK in Frankrijk. De titelverdediger schakelde het gastland met 2-1 uit. Megan Rapinoe was met twee treffers de Amerikaanse heldin. In de halve finales speelt Verenigde Staten tegen Engeland.

De Amerikaanse ploeg kwam in de vijfde minuut op voorsprong door een vrije trap van Rapinoe, die vanaf de linkervleugel het net wist te vinden met een schot dat iedereen verraste (1-0). De Amerikaanse spits haalde onlangs nog het wereldnieuws door een uithaal van president Donald Trump op Twitter. “Megan moet eerst winnen voordat ze praat”, liet hij onder meer weten. Trump doelde op eerdere uitspraken van Rapinoe, dat ze niet van plan was naar het Witte Huis te komen indien Verenigde Staten de wereldtitel in Frankrijk prolongeert.

De Amerikaanse ploeg verzuimde het duel na de succesvolle start snel te beslissen. Een groot overwicht leverde genoeg kansen, maar geen doelpunt op. Daardoor bleef Frankrijk, met keepster Sarah Bouhaddi in een hoofdrol, in een stunt geloven. Beste kans kreeg Eugénie Le Sommer. In de 58ste minuut schoot de Franse aanvalster in het zijnet.

Uit een soepele aanval leek Rapinoe het duel in de 65e minuut te beslissen (2-0). Frankrijk bleef er niettemin in geloven, maar meer dan een treffer van Wendie Renard leverde het Franse wanhoopsoffensief niet op.

Argentinië vecht zich langs Venezuela en treft nu rivaal Brazilië

Argentinië heeft ten koste van Venezuela de laatste vier bereikt van de Copa América in Brazilië. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni zegevierde in Rio de Janeiro met 2-0. De Argentijnen treffen aartsrivaal Brazilië in de halve finale.

Argentinië kwam in de tiende minuut door een fraaie hakbal van Lautaro Martínez op voorsprong. Daarna viel de Argentijnse productie lange tijd stil. Sterspeler Lionel Messi kon geen hoofdrol vervullen. Ronald Hernández was namens Venezuela in de 71ste minuut dicht bij de gelijkmaker. Doelman Franco Armani redde fraai, waarna invaller Giovani Lo Celso het duel enkele minuten later besliste.

Volgende week woensdag staat in Belo Horizonte de kraker tussen Brazilië en Argentinië op het programma. Het gastland schakelde met veel moeite Paraguay uit. Na 0-0 in de reguliere speeltijd en de verlenging nam Brazilië de strafschoppen beter: 4-3.

Marokko na zuinige zege tegen Ivoorkust zeker van plaats in 1/8 finales Africa Cup

Marokko heeft zich in Caïro met een 1-0-zege tegen Ivoorkust van een plaats in de achtste finales van de Africa Cup verzekerd. Youssef En-Nesyri scoorde het enige doelpunt van de partij in de 23ste minuut.

Nabil Dirar (ex-Club Brugge) speelde een volledige partij voor Marokko, Mbark Boussoufa (ex-Gent en -Anderlecht) werd in de slotminuut naar de kant gehaald. Bij Ivoorkust bleef Victorian Angban (ex-Sint-Truiden) op de bank.

Zuid-Afrika en Namibië spelen vanavond de tweede wedstrijd in groep D. Marokko gaat daarin met het maximum van 6 punten aan de leiding, voor Ivoorkust (3), Namibië (0) en Zuid-Afrika (0).

AA Gent wint oefenpot tegen Merelbeke

Kvilitaia zette doelman Seghers op het verkeerde been met een overhoekse trap. Merelbeke speelde aardig mee en Zwart zorgde met een prima actie voor 1-1. Cissé kopte Gent naar een 1-2-ruststand.

Elf frisse Buffalo’s duwden op het uur meteen door. Beridze kwam alleen voor doel en plaatste beheerst binnen, Yaremchuk rondde een prima combinatie af en Bezus knalde een penalty tegen de lat. In de laatste tien minuten zorgden Beridze en Bezus voor de 1-6-eindscore. (XDN)

AA Gent eerste helft: De Busser, Castro Montes, Plastun, Cissé, Asare, Esiti, Verstraete, Smith, Andrijasevic, Kvilitaia, Sylla

AA Gent na 60': De Busser, Yem, Derijck, Rosted, Azango, Owusu, Tekie, Odjidja, Bezus, Yaremchuk, Beridze

Doelpunten: 18' Kvilitaia (0-1), 22' Zwart (1-1), 30' Cissé (1-2), 60' Beridze (1-3), 63' Yaremchuk (1-4), 83' Beridze (1-5), 89' Bezus (1-6)

Einde wedstrijd: De Buffalo's verslaan @KFCMerelbeke met ruime cijfers

⚽️ Kvilitaia 0-1

⚽️ Zwart 1-1

⚽️ Cissé 1-2

⚽️ Beridze 1-3

⚽️ Yaremchuk 1-4

⚽️ Beridze 1-5

⚽️ Bezus 1-6 pic.twitter.com/0CSi05BJHZ KAA Gent(@ KAAGent) link

Kompany debuteert met nederlaag

Vincent Kompany heeft met een nederlaag gedebuteerd bij Anderlecht: 1-2 tegen het Oekraïense Oleksandria. De speler-manager stond niet tussen de lijnen, maar coachte vanop de bank. De Zweed Kiese Thelin scoorde vanaf de stip de enige treffer voor paars-wit. De wedstrijd werd achter gesloten deuren gespeeld.

Tunesië en Mali spelen 1-1 gelijk

Tunesië en Mali hebben in Suez 1-1 gelijkgespeeld in hun wedstrijd van de tweede speeldag in groep E op de Africa Cup. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord. Diadie Samassekou zette Mali na een uur op voorsprong. Tien minuten later bracht Wahbi Khazri Tunesië langszij.

AA Gent-verdediger Dylan Bronn speelde de volledige wedstrijd voor Tunesië, Eupen-spits Youssef Msakni kwam niet van de bank. Anice Badri (ex-Moeskroen) werd in de 62e minuut vervangen. Bij Mali is Adama Niane er niet meer bij. De spits van Charleroi werd uit de selectie van Mali gezet. Volgens Afrikaanse media na een handgemeen met Abdoulaye Diaby (ex-Moeskroen en -Club Brugge). Die laatste startte wel in de basis en werd tien minuten voor tijd vervangen. Moussa Djenepo, die Standard ruilt voor Southampton, mocht een kwartier voor tijd gaan rusten. Hamari Traoré (ex-Lierse) maakte de 90 minuten wel vol. Adama Traoré, afgelopen seizoen door Monaco uitgeleend aan Cercle Brugge, mocht vier minuten voor tijd invallen. Kalifa Coulibaly (ex-Charleroi en -AA Gent) en Falaye Sacko (ex-Sint-Truiden) bleven op de bank.

Mauritanië en Angola spelen zaterdag hun wedstrijd van de tweede speeldag. Met 4 punten gaat Mali voorlopig aan de leiding, voor Tunesië (2), Angola (1) en Mauritanië. De eerste twee van de groep en de beste vier derdes (op zes) plaatsen zich voor de achtste finales.

Odjidja tot 2021 bij AA Gent

Vadis Odjidja heeft zijn contract bij AA Gent verlengd tot 2021. De overeenkomst werd deze namiddag getekend. Odjidja, een jeugdproduct van de Buffalo’s, keerde vorig seizoen terug naar Gent. In ons land was hij eerder actief voor Anderlecht en Club Brugge.

Dewaest langer bij Genk

Sebastien Dewaest (28) heeft zijn contract bij Racing Genk tot 2023 verlengd. “Dewaest speelde een zeer sterk seizoen en nam de ploeg vaak op sleeptouw in de strijd voor de titel”, verklaart technisch directeur Dimitri de Condé. “Hij draagt ons DNA uit, vrij letterlijk zelfs als je zijn laatste tattoo ziet. Hij is ook een echte leider, zowel op het veld als ernaast. En hij blijft net als de hele club razend ambitieus. Trots op wat we bereikten, maar nooit voldaan.”

De centrale verdediger zette in augustus 2015 de stap van Charleroi naar KRC Genk. Sindsdien was Sebastien goed voor 134 wedstrijden voor de Limburgers, waarin hij 11 keer scoorde. Maar liefst 7 van die doelpunten scoorde hij afgelopen seizoen.

Boyota opent seizoen met Hertha bij Bayern

Dedryck Boyata staat met Hertha Berlijn voor een pittige seizoenstart in de Bundesliga. Op vrijdag 16 augustus trekt de Rode Duivel met zijn nieuwe club, die hem overnam van Celtic, naar kampioen Bayern München. De andere wedstrijden van de eerste speeldag worden zaterdag of zondag (17-18 augustus) afgewerkt. Axel Witsel en aanwinst Thorgan Hazard spelen met vicekampioen Borussia Dortmund gastheer voor Augsburg.

De drie nieuwkomers krijgen op de eerste speeldag een lastige affiche voorgeschoteld. Union Berlijn ontvangt RB Leipzig, vorig seizoen derde in de eindstand. FC Keulen en Paderborn trekken naar respectievelijk Wolfsburg, waar Koen Casteels in doel staat, en Bayer Leverkusen. Fortuna Düsseldorf, waar Benito Raman en Dodi Lukebakio vorig seizoen sterkhouders waren, begint met een verplaatsing naar Werder Bremen.

Het 57ste Bundesligaseizoen eindigt op 16 mei. Van 23 december tot 16 januari wordt een winterstop ingelast.

AC Milan mag Europa niet in

AC Milan speelt volgend jaar geen Europees voetbal, zo meldt het TAS (Hof van Arbitrage voor Sport). De Italiaanse topclub pleegde inbreuken op de regels van de Financial Fair Play en krijgt nu de rekening gepresenteerd.

Milan eindigde vorig seizoen als vijfde in de Italiaanse competitie. Daarmee plaatste de club van Lucas Biglia (ex-Anderlecht) zich voor de poulefase van de Europa League. Het TAS bevestigt dat Milan wordt bestraft voor het overtreden van de financiële regels in de periode 2015-2018.

AS Roma, zesde in de voorbije Serie A, mag door de sanctie rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League. Torino, zevende, krijgt het ticket van Roma voor de tweede voorronde van de Europa League.

STVV naar Horst

Morgen vertrekken de Kanaries op zomerstage naar Horst (NL). . Er staan oefenwedstrijden tegen Maccabi Haifa en Venlo VV op het programma. Zaterdagochtend trainen de Kanaries nog een laatste keer op het oefencomplex in Sint-Truidenvoor ze omstreeks 14.00 uur per bus afzakken naar het Parkhotel in Horst. Hier verblijven ze tot en met vrijdag 5 juli. Op dinsdag 2 juli oefenen de Kanaries in Horst tegen het Israëlische Maccabi Haifa dat in eigen land 12 keer de titel en zes keer de beker van Israël wist te behalen. Op vrijdag 5 juli oefenen de Kanaries tegen de Nederlandse Eredivisie ploeg VVV-Venlo, ook in Horst.

De wedstrijd tegen Maccabi Haifa start om 18.00 uur.

De wedstrijd tegen VVV-Venlo vat aan om 18.30 uur.

Kanaries vertrekken morgen op zomerstage naar Horst! Er staan twee oefenwedstrijden op het programma.



➡️ Meer info via https://t.co/Vd8xDFFYx2.#STVV #zomerstage #Horst pic.twitter.com/InQgk9RydD STVV(@ stvv) link