Football Talk. Argentinië door in Copa America - Club Brugge start voorbereiding met ruime overwinning

23 juni 2019

23 juni 2019

23u04 4

Mallorca vergezelt Osasuna en Granada naar Spaanse eerste klasse

Mallorca mag na een afwezigheid van zes jaar opnieuw in de hoogste Spaanse voetbalafdeling uitkomen. In de terugwedstrijd van de finale van de eindronde won Mallorca met 3-0 van Deportivo La Coruna. Daarmee wiste het de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd uit.

In 2013 zakte Mallorca uit eerste klasse en in 2017 degradeerde de club zelfs naar derde klasse. Dankzij de tweede promotie op rij, vergezelt ze nu Osasuna en Granada, de kampioen en vicekampioen in tweede klasse, naar La Liga.

Argentinië door in Copa America

Argentinië heeft een blamerende uitschakeling in de groepsfase van de Copa America in Brazilië kunnen voorkomen. De ploeg van aanvoerder Lionel Messi versloeg Qatar in Porto Alegre met 2-0. Als nummer twee van groep B spelen de Argentijnen in de kwartfinales tegen Venezuela in Rio de Janeiro.

Argentinië, dat uit de eerste twee pouleduels slechts één punt haalde, kwam snel op voorsprong. Bassam Al Rawi ging bij het uitverdedigen in de fout. Lautaro Martínez pikte de knullige breedtepass op en schoot meteen raak, 1-0.

Argentinië verzuimde daarna meer afstand te nemen van Qatar, dat zelf echter ook kansen kreeg op een doelpunt. Al Rawi maakte uit een vrije trap zijn blunder op slag van rust bijna goed. Zijn uithaal eindigde op de paal. Met een sterke individuele actie besliste Sergio Agüero in de 82ste minuut het duel.

Colombia, al zeker van de volgende ronde, won ook de derde en laatste groepswedstrijd. De poulewinnaar versloeg Paraguay in Salvador met 1-0. De treffer kwam op naam van Gustavo Cuéllar. De volgende tegenstander van Colombia is nog niet bekend.

Moeskroen vloert Dottenijs

Moeskroen is de voorbereiding op het seizoen 2019-2020 gestart met een 0-3-zege bij tweedeprovincialer Dottenijs.

Na verschillende pogingen opende Fabrice Olinga de score op het half uur. De Spanjaard Campins, die de ploeg vergezelt op proefbasis, net zoals de Montenegrijn Hocko en de Congolees Luzolo, verdubbelde de score net voor de rust. In de 58e minuut was het opnieuw Olinga die tot scoren kwam. Hij profiteerde van een lobbal van Nemanja Antonov, die op de lat belandde en kon de bal in de herneming in een leeg doel binnen leggen.

Moeskroen hervatte een week geleden de training. Het programma van het team van trainer Bernd Hollerbach voorziet nog een verplaatsing naar Oudenaarde (1e amateurdivisie) op woensdag (19u00), voordat het team voor een week op stage vertrekt naar Oostenrijk. Het Thienpont stadion van Oudenaarde zal op zaterdag 29 juni (17u00) ook Anderlecht over de vloer krijgen.

Krépin Diatta helpt Senegal mee aan zege op Africa Cup

Senegal heeft zijn openingswedstrijd in groep C op de Africa Cup in Egypte met 2-0 gewonnen van Tanzania.

In het 30 juni Stadion in de hoofdstad Caïro opende Keita Baldé na 28 minuten de score, Bruggeling Krépin Diatta zette met een heerlijke knal na een slecht weggewerkte hoekschop na 64 minuten de 2-0-eindstand op het scorebord. Zo liet Senegal, zonder de geschorste Sadio Mané, toch nog een relatief vlotte zege noteren in zijn eerste wedstrijd op deze Africa Cup. Met Moussa Wagué (ex-Eupen) en Kalidou Koulibaly (ex-Genk) verschenen er bij de Senegalezen twee spelers met een Belgisch verleden aan de aftrap, Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) mocht invallen. Bij Tanzania kwam Genkenaar Ally Samatta niet tot scoren.

In de tweede wedstrijd in groep C nemen Algerije en Kenia het vanavond nog tegen elkaar op. De top twee van elke groep en de beste vier derdes mogen naar de achtste finales.

Club Brugge start voorbereiding met 1-9-zege bij KFC Heist

Philippe Clement heeft zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach van Club Brugge gewonnen. In de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gingen de Bruggelingen met 1-9 winnen bij de West-Vlaamse tweedeprovincialer KFC Heist.

Bij de rust stond het al 0-3 in het voordeel van de vicekampioen, na treffers van Van Den Keybus (6.), Danjuma (21.) en Appiah (25.). Na de pauze dikten De Ketelaere (51. en 60.), Schoonbaert (75.), Ngonge (83.) en Vossen (84. en 89.) verder aan. Bragard (69.) scoorde vanaf de stip de eerredder voor de thuisploeg.

Eerder vandaag maakte Club bekend dat de samenwerking met de Italiaanse shirtleverancier Macron verlengd wordt tot medio 2024. De vorige overeenkomst zou in 2021 aflopen. Macron levert sinds 2017 de truitjes van Club Brugge.

Marokko ontsnapt dankzij eigen doelpunt aan valse start

Marokko is in de eerste groepswedstrijd op de Afrika Cup op het nippertje ontsnapt aan puntenverlies. In het Al Salam Stadium van Cairo werd dankzij een eigen doelpunt vlak voor tijd met 1-0 gewonnen van Namibië.

Marokko neemt het in de pittige groep D later nog op tegen Ivoorkust (28 juni) en Zuid-Afrika (1 juli). De nummer één en twee plaatsen zich direct voor de achtste finales. De vier beste nummers drie uit de in totaal zes poules mogen ook naar de volgende ronde.

Ajacied Hakim Ziyech had een basisplaats, evenals Nordin Amrabat. Karim El Ahmadi viel in de 70ste minuut in en Noussair Mazraoui en Oussama Idrissi bleven op de bank.

Marokko had weliswaar een overwicht, toch wist de ploeg van bondscoach Hervé Renard geen moment te overtuigen. Ziyech was in de 80ste minuut nog dicht bij het eerste doelpunt, maar zijn van richting veranderde schot met rechts werd gekeerd. Het leek uit te draaien op een doelpuntloos gelijkspel, maar Marokko kwam toch nog goed weg.

Het doelpunt viel pas in de 89ste minuut. Itamunua Keimuine werkte een vrije trap op knullige wijze achter zijn eigen keeper.

Twee jaar geleden begon Marokko de Afrika Cup teleurstellend. Congo-Kinshasa was toen in het eerste duel met 1-0 te sterk. Marokko haalde de kwartfinales, waarin met 1-0 werd verloren van Egypte.

Antwerp wint in Brasschaat, vrees voor zware knieblessure Opare

Antwerp heeft zijn eerste oefenduel afgesloten met een 0-3-zege op het veld van tweedeprovincialer Brasschaat. Seck, Geeraerts en Nazaryna tekenden voor de goals. De wedstrijd werd wel overschaduwd door een mogelijk zware blessure voor Daniel Opare. De Ghanees kreeg halfweg de eerste helft een tegenstander over zich heen. Opare moest van het veld worden geholpen, er wordt gevreesd voor een ernstig knieletsel. Nader onderzoek moet eerstdaags uitsluitsel brengen. Woensdag staat de volgende vriendschappelijke wedstrijd op het programma voor het team van Laszlo Bölöni, op bezoek bij KSK Heist.

Gelijkspel voor Paul Put en Guinee

Guinee en Madagascar hebben in Alexandrië 2-2 gelijkgespeeld op de eerste speeldag in groep B van de Africa Cup. Halfweg stond Guinee, dat gecoacht wordt door Paul Put, 1-0 voor. Sory Kaba opende de score in de 34ste minuut. In de tweede helft ging Madagascar dankzij goals van Anicet Abel en Carolus Andriamahitsinoro erop en erover. Na 66 minuten legde Francois Kamano vanop de penaltystip de eindstand vast.

Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra speelde een volledige wedstrijd voor Madagascar, bij Guinee kwam Idrissa Sylla (Zulte Waregem) niet van de bank. Ibrahima Cissé (ex-KV Mechelen en -Standard) maakte de 90 minuten vol voor Guinee, Mohamed Yattara (ex-Standard) mocht vier minuten voor tijd invallen.

Door het gelijkspel is Nigeria, dat eerder op de dag Burundi met 1-0 versloeg, alleen leider in de groep.

Vanaf komend seizoen hersenscan in Bundesliga

Vanaf komend seizoen moeten spelers in de Bundesliga zich laten onderzoeken op mogelijke hersenletsels. Dat blijkt uit een brief van de Medische Commissie van de Duitse voetbalbond (DFB) gericht aan de clubs. Bild am Sonntag kreeg zo’n brief in handen. De screening van de hersenen wordt een onderdeel van de verplichte jaarlijkse medische testen die alle spelers in de Duitse eerste en tweede klasse ondergaan.

“Acute hoofdletsels vormen een gevaar voor de sporters”, zegt Andreas Nagal, directeur van de Duitse Voetballiga (DFL) die mee de brief ondertekende. “Het omgaan met hoofdletsels in het voetbal wordt professioneler door de verplichte introductie van de zogenaamde baseline screening.”

VS nemen revanche voor WK-uitschakeling

De Verenigde Staten hebben in Cleveland Trinidad & Tobago met 6-0 verslagen op de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. De Amerikanen hebben zo hun revanche beet, nadat ze in oktober 2017 door een 2-1-nederlaag tegen Trinidad & Tobago uitgeschakeld werden in de voorronde voor het WK in Rusland. De VS mochten daardoor voor het eerst sinds 1986 niet naar het WK. Door hun ruime zege zijn de VS al zeker van een stek in de kwartfinales. In de andere match in poule D won Panama met 4-2 van Guyana. Daardoor hebben ook de Panamezen hun ticket op zak voor de kwartfinales.

Zuidoost-Azië wil WK in 2034

De Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) zal een bid indienen voor de organisatie van het WK voetbal in 2034. Dat heeft de Thaise eerste minister Prayut Chan-o-cha bekendgemaakt op de 34ste top van de organisatie in Bangkok. “Ik wil de mensen vandaag informeren dat de leiders binnen ASEAN de wens steunen een gezamenlijk bid op te maken om het WK voetbal in 2034 te organiseren”, zei Prayut op een persconferentie.

Tien landen behoren tot ASEAN: Brunei, Cambodja, de Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Singapore, Thailand en Vietnam. Geen van die landen organiseerde al het WK. Andere landen die al hun interesse kenbaar maakten om het WK in 2034 te ontvangen, zijn Egypte, Australië, Nieuw-Zeeland, China en Zimbabwe. Het komende WK vindt in 2022 plaats in Qatar. In 2026 zijn Canada, Mexico en de Verenigde Staten aan de beurt.