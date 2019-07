Football Talk. Antwerp werkt verder aan uitbouw Bosuil - VS-vrouwen willen niet op visite bij Trump De voetbalredactie

10 juli 2019

Antwerp werkt verder aan uitbouw van de Bosuil

Antwerp heeft laten weten de werkzaamheden aan het Bosuilstadion verder te zetten. De club diende een bouwvergunning in voor de bouw van een nieuwe Tribune 4. Wanneer die nieuwe tribune afgewerkt zal zijn, zal de Great Old ook haar Europese wedstrijden in eigen huis kunnen spelen. Dat moet Antwerp dit seizoen nog doen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

“Met het oog op de verdere uitbouw van de Bosuil-site en de structurele vooruitgang van de club werd recent de bouwvergunning ingediend voor de realisatie van Tribune 4", klonk het. “Met een uitbreiding van de capaciteit zet Antwerp haar ambities verder kracht bij om op lange termijn een sterk verhaal neer te zetten. Na het recente nieuws dat Antwerp volgend seizoen in een uitverkochte Bosuil zal spelen, doet de club er op deze manier alles aan om te kunnen voldoen aan de grote vraag bij haar supporters.”

“Door de bouw van de nieuwe tribune, zal het stadion beschikken over voldoende capaciteit om Europees voetbal te spelen vanaf seizoen 2020-2021", voegde de club toe. “Zo zal de tribune één grote sfeertribune worden, waarin nauw overleg zal gepleegd worden met de sfeergroepen en supportersclubs. De tribune zal ook het RAFC trainingscentrum huisvesten voor de jeugd, beloften en A-kern spelers, zodat zij over uiterst moderne technologieën beschikken om zich maximaal te focussen op het voetbal. Hierin worden onder meer kleedkamers, doucheruimtes, ontspanningsruimtes en revalidatieruimtes voorzien. RAFC bouwt hiermee letterlijk verder aan de toekomst van de jeugd. In het verlengde van de Europese trends worden hier ook hospitality ruimtes ondergebracht. Verder zullen de kantoren van de club in dit gebouw ondergebracht worden, zodat alle entiteiten gecentraliseerd worden.

“Het verder dichtbouwen van het stadion komt ook de geweldige sfeer en beleving ten goede, zodat het geluid nog meer in het stadion blijft hangen. Naast de grote vooruitgang met de nieuwe hoofdtribune, wordt op deze manier verder geïnvesteerd om van de Bosuil een sfeervolle en duurzame thuishaven te maken van de Reds.”

“Daarnaast heeft het schepencollege van de Stad Antwerpen vanmiddag de vergunning goedgekeurd voor de sloop van Tribune 4. Dit betekent dat op korte termijn de afbraakwerken starten. Het is nu wachten op een finale bouwvergunning alvorens de werken van start kunnen gaan”, besloten de Antwerpenaars.

Milanese clubs stellen samen constructie van nieuw stadion voor

AC Milan en Inter Milan hebben samen aan het Milanese stadsbestuur de constructie van een nieuw stadion voorgesteld. Het project, dat volgens beide clubs “technisch en economisch haalbaar is”, moet in totaal 1,2 miljard euro kosten. Het stadion zou gebouwd kunnen worden in de buurt van het huidige stadion en zou 60.000 zitplaatsen tellen.

Het voorstel aan het stadsbestuur is een eerste stap voor beide clubs. In een gezamenlijk persbericht laten ze weten dat de realisatie van het stadion “essentieel is om de Milanese clubs in de toekomst tot de Europese en mondiale elite van het voetbal te laten blijven behoren”.

AC Milan werd recent door het Arbitragehof voor de Sport (TAS) geweerd uit de poulefase van de Europa League, waarvoor het zich via de competitie - waar het als vijfde eindigde - had geplaatst. De reden ligt in het feit dat de Rossoneri de voorbije drie jaar de regelgeving van de Financial Fair Play niet hebben nageleefd.

Inter Milan beëindigde de Serie A vorig seizoen als vierde en start rechtstreeks in de poulefase van de Champions League.

Als er een akkoord gevonden wordt met de stad Milaan zullen beide clubs “een beroep doen op de beste architecten wereldwijd, die gespecialiseerd zijn in sportinfrastructuur”, klonk het nog.

Gerard Piqué moet Spaanse fiscus 2,1 miljoen euro terugstorten

Gerard Piqué heeft zijn rechtszaak tegen de Spaanse belastingsdiensten verloren. De topverdediger van FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg moet daardoor 2,1 miljoen euro terugstorten aan de overheid. Piqué kwam in het vizier van de fiscus toen uit onderzoek bleek dat hij via zijn vennootschap Kerad Project had gesjoemeld met portrechtrechten uit 2008, 2009 en 2010.

De levenspartner van zangeres Shakira werd een eerste keer veroordeeld in 2016 maar ging tegen de uitspraak in beroep. Ook die zaak heeft hij nu verloren. Piqué moet anderhalf miljoen euro achterstallige belastingen terugstorten en krijgt er een boete van 600.000 euro bovenop. De wereldkampioen van 2010 kan wel nog een laatste beroep indienen bij het Hooggerechtshof.

De beslissing komt er amper een maand nadat ook Shakira voor het Spaanse gerecht moest verschijnen. De Colombiaanse ster, die met Piqué en hun twee kinderen in Barcelona woont, zou tussen 2012 en 2014 voor in totaal 14,5 miljoen euro belastingen hebben ontdoken.

Rapinoe: “Zullen niet naar Witte Huis gaan”

De Amerikaanse voetbalvrouwen zullen niet ingaan op een uitnodiging van het Witte Huis om hun wereldtitel met president Donald Trump te vieren. Dat vertelde sterspeelster Megan Rapinoe in een interview met CNN. “Ik zal niet gaan”, zei Rapinoe. “En ik geloof dat de andere leden van de ploeg met wie ik erover heb gesproken het evenmin zullen doen.”

Rapinoe, die op het WK in Frankrijk de titel van topschutter greep en tot beste speelster werd uitgeroepen, ligt al langer overhoop met Trump. Ze hekelde al meerdere keren zijn politieke beleid. Volgens de aanvalster, in haar land een boegbeeld van de holebigemeenschap, zou Trump een ontmoeting met het team ‘misbruiken’. “Ik zie niet in waarom we zouden gaan. Ik kan mij niet inbeelden dat mijn teamgenoten in zo’n positie geplaatst willen worden.”

Op de vraag wat ze Trump zou vertellen, mocht ze hem toch ontmoeten, antwoordde Rapinoe: “Ik zou hem zeggen dat zijn boodschap mensen uitsluit. Je sluit mensen uit die op mij gelijken. Je hebt een enorme verantwoordelijkheid als leider van dit land om te zorgen voor elk individu, en dat moet je beter doen.”

Via zijn geliefkoosde medium Twitter liet Trump al eerder weten dat hij de Amerikaanse vrouwen hoe dan ook zou uitnodigen na het WK. Tegelijk deelde hij een sneer uit richting Rapinoe. “Megan mag nooit te weinig respect tonen voor ons land, het Witte Huis of onze vlag. Vooral omdat er zoveel voor haar en het team is gedaan. Wees trots op de vlag die je draagt.”

Andy Najar moet opnieuw onder het mes

Pech blijft Andy Najar achtervolgen. De Hondurees moet opnieuw onder het mes. In de oefenwedstrijd tegen Paraguay op 6 juni blesseerde de rechtsachter zich aan de knie. De medische staf van Honduras dacht aanvankelijk aan een lichte meniscusblessure, maar Anderlecht liet hem wel meteen naar België overvliegen voor bijkomende medische tests. Daaruit bleek dat de blessure véél ernstiger is en dat de voorste kruisbanden zijn gescheurd. Najar moet zeker worden geopereerd. Bij een blessure aan de kruisbanden wordt doorgaans een inactiviteit van zes maanden vooropgesteld. Door de blessure van Najar komen enkel nog Saelemaekers en in mindere mate Chipciu in aanmerking voor de rechtsachterpositie. Het is niet uitgesloten dat paars-wit op zoek gaat naar een nieuwe rechtsback. (MJR)