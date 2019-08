Football Talk. Antwerp verkocht al 17.500 tickets voor duel tegen AZ - Debuut voor Van Hoorenbeeck bij Malinwa Voetbalredactie

24 augustus 2019

09u01

Bron: Eigen berichtgeving 0

Antwerp-spelers krijgen vrij, al 17.500 kaartjes verkocht voor AZ

De meeste spelers van Antwerp kregen gisteren een dagje vrij en ook vandaag moeten ze zich niet op de Bosuil melden. Er zijn al zo’n 17.500 kaartjes de deur uit voor de match tegen AZ. De limiet ligt op 25.000. (SJH)

Debuut voor Van Hoorenbeeck bij KV Mechelen

De ziekenboeg van KV Mechelen draait stilaan overuren. Nu is ook rechtsback Jules Van Cleemput out met een lichte blessure aan de adductoren. “Niets ernstigs. Volgende week zou hij weer kunnen aansluiten”, aldus coach Wouter Vrancken. De 20-jarige Alec Van Hoorenbeeck zal zo hoogstwaarschijnlijk zijn profdebuut maken tegen KV Oostende. “Maar ook Peyre, Bateau en Lemoine behoren tot de mogelijkheden”, blijft Vrancken op de vlakte. Hij moet het ook doen zonder Bijker. De linksachter is vier tot zes weken buiten strijd met een scheur in de hamstrings.

Corryn schuift door naar de linksback. In principe verschijnt Vanlerberghe zo aan de aftrap tegen zijn ex-ploeg. Engvall (knie), Van Damme (quadriceps) en Vranckx (quadriceps) zijn nog niet fit. “Die laatste twee verwachten we speelklaar tegen AA Gent (15/9, red.). Engvall kan nog iets langer duren.” (ABD)