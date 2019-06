Football Talk. Antwerp start seizoen mét Bölöni - Liverpool begint tegen promovendus, kraker tussen United en Chelsea Redactie

13 juni 2019

10u12 1

Liverpool opent seizoen tegen Norwich, kraker tussen United en Chelsea

Liverpool opent het Premier Leagueseizoen op 9 augustus met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Norwich City. Een dag later speelt Manchester City het tweede duel van het nieuwe seizoen, uit bij West Ham United. De kraker van het openingsweekend is Manchester United tegen Chelsea.

De Premier League heeft dit seizoen voor het eerst een korte winterstop. In februari zullen er vijf duels in het eerste weekend zijn en vijf duels in het tweede weekend, zodat alle clubs een week vrij zijn.

Openingsweekend

Vrijdag

9 augustus 2019 Liverpool - Norwich City

Zaterdag

10 augustus 2019 West Ham - Manchester City

10 augustus 2019 Bournemouth - Sheffield United

10 augustus 2019 Burnley - Southampton

10 augustus 2019 Crystal Palace - Everton

10 augustus 2019 Leicester City - Wolves

10 augustus 2019 Watford - Brighton

10 augustus 2019 Tottenham - Aston Villa

Zondag

11 augustus 2019 Newcastle United - Arsenal

11 augustus 2019 Manchester United - Chelsea

Roland Duchâtelet trekt zich terug uit Spaanse tweedeklasser Alcorcon

Roland Duchâtelet is niet langer hoofdaandeelhouder bij de Spaanse tweedeklasser AD Alcorcon, zo maakte de club begin deze week bekend. Best Navy S.L. nam de aandelen van de Limburgse zakenman en voormalig politicus over.

“Vandaag begint de club aan een nieuw tijdperk”, zo vertelt Duchâtelet in een door de club verstuurde mededeling. “De voorbije jaren hebben we geweldige mijlpalen bereikt voor deze club en met de nieuwe eigenaars heb ik het gevoel dat het werk zal voortgezet worden. Ik zal altijd een enthousiaste volger van dit project zijn.”

Roland Duchâtelet nam de Madrileense club begin 2014 over en voegde die destijds toe aan zijn indrukwekkend voetbalimperium. De intussen 72-jarige Duchâtelet was op dat moment eigenaar van Standard, Charlton Athletic en Carl Zeiss Jena. Zijn zoon Roderick is hoofdaandeelhouder van de Hongaarse eersteklasser Ujpest Dosza en zijn levensgezellin Marijke Höfte was toen ook eigenaar van Sint-Truiden, waar Duchâtelet voorzitter was, voor hij in 2011 Standard overnam. Met Alcorcon doet Duchâtelet intussen zijn derde club van de hand en dus lijkt het er steeds meer op dat hij zijn belangen in het voetbal wil afbouwen. Bij Charlton Athletic zien de fans hem evenzeer liever vertrekken.

Antwerp start seizoen mét Bölöni

De technische staf van Antwerp lijkt dan toch geen facelift te krijgen. Laszlo Bölöni (66) stond wel degelijk ter discussie op de Bosuil, maar alles lijkt erop te wijzen dat hij volgende week alsnog de eerste training zal leiden. De voorbije dagen was er een gesprek met Luciano D’Onofrio en daarin werd de voorbereiding besproken. Volgende week worden de laatste details uitgeklaard en zou de Roemeense coach zonder ommekeer gewoon aan zijn derde seizoen bij de Great Old moeten beginnen. Welke gevolgen dat voor de spelersgroep heeft, valt momenteel moeilijk te overschouwen. Meerdere spelers gaven intern en/of extern aan dat ze liever zouden passen voor een bijkomend seizoen onder Bölöni. Antwerp zou dus wel eens voor een geanimeerde transferzomer kunnen staan, zowel aan inkomende als uitgaande kant. Woensdag al worden de meeste spelers op de club verwacht voor hun fysieke testen. Volgende week donderdag staat de eerste veldtraining geprogrammeerd. (SJH)

Ivens assistent bij Club

Club Brugge Jonas Ivens (34) wordt de nieuwe assistent-coach van Club Brugge. De ex-verdediger was de voorbije jaren zowel assistent als physical coach bij W.-Beveren en wordt bij blauw-zwart herenigd met Clement en Van Rumst. Eerstdaags tekenen ze een contract voor drie seizoenen. (MVS)

🔁 NEWS!



Jonas IVENS verlaat @WaaslandBeveren



en wordt



phyiscal coach van @ClubBrugge



Opmerkelijk: staf Club Brugge volgend seizoen is zowat de staf van Waasland-Beveren van twee jaar geleden:



☑ Philippe Clement

☑ Jonas Ivens

☑ Johan Van Rumst



meer in @hlnsport vandaag pic.twitter.com/ytFtkYePTS (MVS) ® 📰(@ MichVergauwen) link

UEFA start ticketverkoop EURO 2020

De Europese Voetbalconfederatie UEFA is gestart met de eerste fase van de ticketverkoop voor EURO 2020. Voor 12 juli verkoopt de UEFA anderhalf miljoen tickets. Tijdens het eerste uur werden er 300.000 ticketaanvragen uit 109 verschillende landen geregistreerd, zo maakte de UEFA bekend.

Een recordaantal van drie miljoen tickets wordt te koop aangeboden. Daarmee zal 82 procent van de beschikbare tickets naar fans gaan. Eén miljoen tickets voor in totaal 44 wedstrijden in de groepsfase en de achtste finales worden voor minder dan 50 euro aangeboden. Voor de halve finales en de finale in de Britse hoofdstad Londen zijn er 40.000 tickets goedkoper dan 100 euro beschikbaar. Het duurste finaleticket kost dan weer 945 euro.

De tweede verkoopfase begint in december, nadat de loting heeft plaatsgevonden. In april 2020 worden weer tickets te koop aangeboden, zodra via de play-offs de laatste vier deelnemers bekend zijn geworden.

Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het EK wordt de komende editie verspreid door Europa gehouden, in twaalf steden. Brussel viel af als speelstad na het gekibbel rond het Eurostadion. De halve finales en de eindstrijd van het EK gaan door in het Wembleystadion in Londen.