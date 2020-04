Football Talk. Antwerp-spelers kunnen begeleid trainen - Anderlecht verliest toptalent aan RC Genk Redactie

23 april 2020

Antwerp-spelers kunnen begeleid trainen

De komende dagen moet duidelijk worden of de competitie in België al dan niet hervat zal worden. Ondertussen blijven de voetballers hun conditie onderhouden, ook bij Antwerp. De spelers van de ‘Great Old’ kunnen vanaf vandaag, in kleine groepjes, begeleid trainen op de club als ze dat willen.

De begeleiding moet er mee voor zorgen dat de trainingen verantwoord verlopen en met respect voor de regels. Douchen en fitnessen zullen ze wel thuis moeten blijven doen. De deuren van de kleedkamers en het krachthonk op de club blijven voorlopig dicht.

Phil Neville stopt volgend jaar als bondscoach Engelse voetbalvrouwen

Phil Neville stopt in de zomer van 2021 als bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen. Dat heeft de oud-speler van Manchester United volgens de Britse openbare omroep BBC laten weten.

De Engelse vrouwen haalden vorig jaar op het WK in Frankrijk nog de halve finales, waarin ze verloren van de Verenigde Staten. Sindsdien echter is het elftal wat minder succesvol.

De verwachting is dat de Engelse bond het vertrek van de coach later op de dag officieel bevestigt.

Anderlecht verliest toptalent aan RC Genk

Straffe transfer in het jeugdvoetbal. Racing Genk is erin geslaagd Mika Godts (14) weg te plukken bij Anderlecht. De aanvallende middenvelder/spits staat bekend als een toptalent. Ook Ajax, PSV, Man City en onder meer Arsenal wilden hem binnenhalen. Godts is jeugdinternational, in juni kan hij een profcontract tekenen

Anderlecht heeft een akkoord met doelman Rik Vercauteren (18) over een contract voor twee jaar, maar moet nog een deal vinden met Waasland-Beveren over de opleidingsvergoeding.

Voor tien clubs tikt de klok ongenadig voort. Zij weten sinds gisteren wanneer ze voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport moeten verschijnen. Van de 1A-clubs mag KV Oostende op 4 mei de spits af bijten. Dan volgen Standard (5 mei) en Moeskroen (6 mei). 1B-clubs Virton (6 mei) en Roeselare en Lommel (beide 7 mei) komen daarna aan de beurt. Amateurclubs Seraing, Tubeke, Winkel Sport en Patro Eisden komen vanaf 28 april als eersten aan de beurt. Nu al wisselen het BAS en de clubs documenten uit, zo verzekerde het Arbitragehof ons eerder deze week. Uiterlijk op 8 mei volgt de uitspraak in de betreffende licentiedossiers.

KSC Lokeren-Temse zal op Daknam voetballen

Alles is goedgekeurd, de nodige handtekeningen zijn gezet. In amper twee dagen tijd en na een nachtelijke conferencecall hebben Sporting Lokeren en tweedeamateurklasser KSV Temse beslist om met elkaar in zee te gaan onder de nieuwe naam KSC Lokeren-Temse.

De club zal volgend seizoen aantreden in tweede amateurklasse, de clubkleuren worden wit-geel-zwart, de kleuren van het failliet verklaarde Sporting Lokeren. Haar wedstrijden zal de kersverse club afwerken in het Daknamstadion, dat door het Lokerse stadsbestuur ter beschikking wordt gesteld aan de nieuwe vzw. De beloftenploeg zal op het eerste veld van Temse spelen, de jeugdwerking mag op interprovinciaal niveau aantreden. De jeugd van Lokeren blijft op Daknam, die van Temse op hun vertrouwde stek.

Willy Carpentier wordt ondervoorzitter, Hans Van Duysen, kleinzoon van Sporting Lokeren-oprichter Adhemar Goeters, wordt voorzitter. “Het gaat niet over een juridische fusie, maar over een intense, inclusieve samenwerking over de stadsgrenzen heen.” De nieuwe club neemt het stamnummer van Temse over: 4297.

Wat betreft de spelersgroep: vijftien spelers van het huidige KSV Temse hebben hun overeenkomst al verlengd. Om de club te versterken, zal de groep investeerders rond Carpentier de nieuwe vzw van extra kapitaal voorzien. De supportersclub van Temse liet weten zich niet te kunnen vinden in de nieuwe werking.

