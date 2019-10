Football Talk. Antwerp neemt maatregelen na wangedrag fans - Trebel weer niet in kern, Dimata hervat De voetbalredactie

04 oktober 2019

Antwerp neemt maatregelen na wangedrag fans

Antwerp heeft via een mededeling gereageerd op het wangedrag van enkele fans. “Tijdens de thuiswedstrijd tegen Standard van aanstaande zondag zal er geen drank toegelaten worden op Tribune 1", klonk het onder meer. Hieronder vindt u het volledige statement van The Great Old.

“RAFC staat stilaan weer op de voetbalkaart! We bouwen dagelijks samen aan de toekomst: een moderne infrastructuur, sportieve stabiliteit met fantastische supporters. Overal een vol huis, en vocaal steeds sterker dan onze tegenstanders.”

“Helaas heeft niet iedereen het begrepen. Door het gooien met voorwerpen, hoofdzakelijk bekers, door enkele individuen heeft de club de voorbije seizoenen herhaaldelijk sancties gekregen. De wedstrijd tegen AZ was op dat vlak een absoluut dieptepunt en een dreun voor het imago van onze club. De club is verplicht om maatregelen te nemen, het gooien van bekers draagt op geen enkele manier bij tot de fantastische sfeer die er door onze fans gecreëerd wordt. Integendeel!”

“De club is actief op zoek gegaan om die mensen, die het voor alle andere supporters verpesten, te identificeren. Dankzij een constructieve samenwerking met de voetbalcel Binnenlandse Zaken zijn er reeds verschillende procedures tot burgerlijke uitsluiting opgestart.”

“Bijkomend zal tijdens de thuiswedstrijd tegen Standard van aanstaande zondag geen drank toegelaten worden op Tribune 1. Deze maatregel geldt enkel voor de hoofdtribune (Tribune 1), omdat het helaas duidelijk is geworden dat dergelijke incidenten hoofdzakelijk daar plaatsvinden, en geldt voorlopig enkel voor 1 wedstrijd.”

“De club voert hiermee enerzijds consequent haar veiligheidsbeleid verder uit, anderzijds roepen we alle supporters op om te doen waar ze goed in zijn: zorg voor die unieke vocale sfeer op de Bosuil en steun onze Reds.”

Trebel weer niet in kern, Dimata hervat

Tenzij Frank Vercauteren het anders ziet, zal de terugkeer van Adrien Trebel tot één wedstrijd beperkt blijven. De Fransman mocht op Club Brugge depanneren na weken afwezigheid, maar viel sindsdien telkens naast de selectie. Zo moet hij zich ook voor de verplaatsing naar Charleroi niet melden. Gerkens is er evenmin bij, Amuzu stapt vandaag wel op de bus.

Na een lange revalidatie in Frankrijk is Nany Dimata terug op Anderlecht. De spits, die al maanden out is met blessures aan de knie, heeft gedeeltelijk de groepstraining hervat. Ook werkt hij nog individueel aan zijn herstel. Anderlecht hoopt Dimata te recupereren vanaf de winterstage in januari, al kan hij medisch gezien vroeger fit zijn. (PJC)

Mitrovic en Ricca missen Club-Gent

Nog geen Matej Mitrovic dit weekend tegen AA Gent. Nadat de Kroaat eerder de match op Real met pijn aan de voet aan zich moest laten voorbijgaan, kan hij ook in de topper tegen de Buffalo’s niet aan de slag. Hetzelfde geldt voor Fede Ricca, die dinsdag in de aanloop van de wedstrijd geblesseerd vervangen werd door Sobol. Balanta (spierscheur) zal net als zijn collega’s pas na de interlandbreak zijn rentree kunnen vieren. (TTV)