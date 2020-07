Football Talk. Antwerp moet De Sart maanden missen - Ex-coach Union wordt bondscoach Panama - Unai Emery nieuwe coach Villarreal Voetbalredactie

23 juli 2020

De Sart drie tot vier maanden out

Opnieuw een aderlating voor Antwerp. Middenvelder Alexis De Sart heeft in de oefenwedstrijd tegen Roda JC afgelopen woensdag een blessure opgelopen aan de rechterenkel. Het zou gaan om een fractuur. De Sart ondergaat vrijdag een ingreep in het ziekenhuis, laat The Great Old weten op Twitter. De club rekent op een inactiviteit van drie tot vier maanden.

Het is voor Antwerp opnieuw een groot verlies richting de bekerfinale van 1 augustus tegen Club Brugge. Sander Coopman moet geopereerd worden aan de knie en is langdurig out. Bolat, Hoedt, Mirallas, Defour, Baby, Arslanagic zijn ondertussen al vertrokken. En Lamkel Zé traint op dit moment mee met de B-kern.

Moeskroen heeft technische staf rond

Moeskroen heeft alle posities in de technische staf rond de nieuwe coach Fernando Da Cruz ingevuld. Het gaat om een “ervaren multidisciplinair team”, stelt de Henegouwse club donderdag op de teamwebsite.

Afgelopen weekend werd de overname van Moeskroen door Lille-eigenaar Gérard Lopez afgerond. Met oud-gediende Fernando Da Cruz werd ook de opvolger van de Duitser Bernd Hollerbach voorgesteld.

De Fransman krijgt als assistenten Jérémy Dos Santos (ex-beloftencoach van Moeskroen) en Andre Monteiro (ex-Porto) naast zich. Olivier Croes is de fysical coach en Eric Deleu blijft de keepers trainen. Rachid El Hasnaoui zorgt voor de video-analyses en Matthieu Losada wordt teammanager. Hij was vorig seizoen actief bij Aston Villa.

Unai Emery nieuwe coach van Villarreal

De Bask Unai Emery zal volgend seizoen aan het roer staan van de Gele Onderzeeër, de bijnaam van de Spaanse club Villarreal. Emery tekent er een contract voor drie seizoenen. Sinds hij z’n ontslag kreeg bij Arsenal, zat Emery zonder club. Daarvoor kende de Bask al successen met Paris-Saint Germain. Hij won er een titel en stak er twee keer de Franse beker op zak. Met Sevilla won Emery drie opeenvolgende jaren de Europa League, tussen 2014 en 2016.

Thomas Christiansen nieuwe bondscoach Panama

De voetbalbond van Panama heeft Thomas Christiansen, die vorig seizoen Union trainde, aangesteld als nieuwe bondscoach. Voor de 47-jarige Deense Spanjaard wordt het zijn eerste ervaring bij een nationale ploeg.

Christiansen volgt de Argentijn Américo Gallego op. Zijn hoofdopdracht wordt Panama naar het WK van 2022 loodsen. In 2018 debuteerde het Centraal-Amerikaanse land op de werelbeker in Rusland. Het verloor zijn drie groepsduels, waaronder de openingsmatch tegen de Rode Duivels in Sotsji (0-3).

Christiansen stond vorig seizoen aan het hoofd bij 1B-club Union. Hij leidde de Brusselse traditieclub naar een vierde plaats in de eerste periode en een derde in de tweede, in de algemene eindstand werd Union vierde. Felice Mazzu volgde hem op.

Christiansen, goed voor twee caps bij de Spaanse nationale ploeg, startte zijn trainerscarrière in Cyprus bij AEK Larnaca (2014-2016) en APOEL Nicosia (2016-2017), waarmee hij kampioen werd. Nadien was hij acht maanden aan de slag bij de Engelse tweedeklasser Leeds United (2017-2018).