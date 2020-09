Football Talk. Antwerp laat 4.000 supporters toe, tribune 2 weer in gebruik - Waalse wedstrijden worden uitgesteld vanaf één positief geval Redactie

10 september 2020

17u18

Bron: Belga 0

Ziyech mist competitiestart door knieblessure

Hakim Ziyech moet de start van de Premier League aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder van Chelsea, deze zomer overgekomen van Ajax, is nog niet hersteld van de knieblessure die hij overhield aan de oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion van anderhalve week geleden.

Trainer Frank Lampard hoopt dat het “een kwestie van weken is” voordat hij Ziyech weer in zijn selectie kan verwelkomen. “Hij voelde iets in zijn knie. We moeten ernaar kijken, hopelijk is het niet zo erg”, zei Lampard na het duel waarin Ziyech geblesseerd raakte.

Zaterdag is uitgerekend Brighton, de club van Rode Duivel Leandro Trossard, opnieuw de tegenstander van Chelsea.

Ook Ben Chilwell, deze zomer overgekomen van Leicester City, is er niet bij tijdens de uitwedstrijd. Michy Batshuayi moet ook niet op het wedstrijdblad verwacht worden bij de Blues.

Wedstrijden van ACFF moeten worden uitgesteld vanaf één positief geval

Een wedstrijd van de ACFF, de Waalse tegenhanger van Voetbal Vlaanderen, moet worden uitgesteld vanaf er een positief geval is vastgesteld binnen de bubbel van het team (een speler of een trainer van de ploeg). Dit kondigde de vereniging voor de Franstalige clubs, de Franstalige tak van de Belgische voetbalbond, aan in een communiqué.

De ACFF liet weten dat haar administratieve raad voor de regel had gestemd, die bepaalt dat als er één of meerdere positieve testen zijn vastgesteld met het coronavirus binnen het team, de wedstrijd moet worden uitgesteld. Deze regel geldt enkel voor de competities die volledig door de ACFF worden georganiseerd. De Beker van België valt hier bijvoorbeeld niet onder.

Vanaf dat er een positief geval is vastgesteld binnen de bubbel van het team, is de club verplicht dit te melden aan het bevoegde secretariaat. “Het uitstellen van de wedstrijden is verplicht”, onderlijnt de ACFF. “Om tot het uitstellen van de wedstrijd over te kunnen gaan moet een kopie van het medisch certificaat van het individu naar het secretariaat van de competitie gestuurd worden binnen de drie dagen na het verkrijgen van het positieve resultaat. Als deze formaliteit niet gerespecteerd wordt, zal het betreffende team forfait moeten geven”.

Het protocol bepaalt verder dat de rest van het team zich ook moet laten testen en gedurende 14 dagen in quarantaine moet gaan. Als de testen negatief blijken te zijn, mag de rest van het team verder trainen, maar enkel binnen de bubbel, zonder met een andere bubbel contact te mogen hebben.

De wedstrijden die worden uitgesteld, betreffen die wedstrijden die tijdens de periode van quarantaine gespeeld moesten worden, of meer bepaald “de dag waarop de test werd uitgevoerd plus 13 dagen”. “Er wordt geen uitstel aanvaard voor wedstrijden die na die periode moesten plaatsvinden.” De uitgestelde wedstrijden moeten zo snel mogelijk ingehaald worden en worden door het bevoegde comité geherprogrammeerd.

Antwerp laat 4.000 supporters toe, tribune 2 weer in gebruik

Ook de Bosuil is coronaproof. Vanaf de eerstvolgende thuismatch, op 20 september tegen Eupen, kan de Bosuil maximaal 4.000 fans ontvangen. Meest opmerkelijke daaraan: ook de legendarische Tribune 2 zal opnieuw - tijdelijk - gebruikt worden.

Na goedkeuring door het kabinet van minister Weyts en de stad Antwerpen mag Antwerp FC 1.800 fans op tribune 1, 1.200 op tribune 2 en 1.000 op tribune 3 ontvangen. Vooral het feit dat de legendarische tribune 2 heropend wordt, is opmerkelijk. De club verkreeg daarvoor een tijdelijke vergunning, waarbij er met een heel goede spreiding drie evenementen van 400 fans toegelaten zijn. Volgende week donderdag wordt de tribune door de ordediensten nog finaal gekeurd. Van de businessseats tenslotte zullen er 750 van de 4.000 beschikbare plaatsen gebruikt worden. (MVS)

Even geen vrijdag- of maandagvoetbal in Spanje

De openingswedstrijd van het nieuwe seizoen in de Spaanse hoogste klasse is met één dag uitgesteld vanwege een conflict tussen de Spaanse Voetbalbond RFEF en La Liga. De wedstrijd tussen Granada en Athletic Bilbao wordt van vrijdag opgeschoven naar zaterdag. De Spaanse bond wil immers niet dat er op vrijdag en maandag duels afgewerkt worden, omdat er dan minder fans naar de stadions zouden afzakken. Uit onderzoek bleek dat fans het liefst tijdens het weekend naar het stadion gaan. Het duel tussen Alavés en Betis zou aanvankelijk maandag gespeeld worden, maar wordt verplaatst naar zondag.

Omdat de wedstrijden vanwege de coronacrisis toch nog achter gesloten deuren gespeeld worden, besloot La Liga om voorlopig toch wedstrijden op vrijdag en maandag te programmeren, wat beter is voor de rechtenhouders. Die beslissing werd nu door de Spaanse bond teruggedraaid.