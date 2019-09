Football Talk. Antwerp heeft klacht aan de broek na wantoestanden in match tegen AZ, clubleiding sprak met Lamkel Zé De voetbalredactie

Clubleiding sprak met Lamkel Zé

De meeste spelers waren gisteren vrij, maar tussen alle makelaars en nieuwkomers dook toch ook Didier Lamkel Zé op. Hij nam - in short en met pet (foto) - samen met zijn entourage de lift naar de vierde verdieping voor een gesprek met de clubleiding. Luciano D’Onofrio, Olivier Renard en Sven Jaecques ontvingen hem daar. Het onderwerp kan u wel raden. De laatste uitspattingen van de Kameroener - zijn uitsluiting tegen AZ en zijn clash met Bolat op training - deden weer heel wat stof opwaaien. De aanvaller belandde eind juni al een maandje in de B-kern en zo’n sanctie wacht hem mogelijk opnieuw. Al communiceerde de club gisteren nog niet over wat ze precies van plan is om het gedrag van de wispelturige aanvaller aan te pakken. Lamkel Zé bracht alvast zijn excuses uit via sociale media. Hij verontschuldigde zich voor zijn rode kaart tegen AZ. “Sorry voor mijn viering. Ik wist het niet”, klonk het. (SJH)

UEFA opent disciplinair onderzoek naar wantoestanden bij Antwerp-AZ

De UEFA heeft een disciplinaire procedure geopend tegen Antwerp na ongeregeldheden tijdens de terugwedstrijd van de play-offs in de Europa League, vorige week donderdag in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tegen het Nederlandse AZ. De Alkmaarders haalden het na verlengingen met 1-4 en plaatsten zich zo voor de groepsfase van de Europa League. Antwerp speelde het laatste kwartier van de tweede helft en de verlengingen met negen spelers. In de verlengingen misdroegen de Antwerp-fans zich zodanig dat de wedstrijd even moest stilgelegd worden.

De UEFA vervolgt Antwerp voor “het gooien van voorwerpen op het veld, het afsteken van vuurwerk, het verstoren van een menigte, het ophangen van een ongeoorloofde banner, beledigende en molesterende handelingen en het blokkeren van trappen”. Verder wordt ook het “onjuiste gedrag van het team” benoemd.

Opvallend: ook Sinan Bolat, die probeerde de fans te kalmeren tijdens de verlengingen, wordt vervolgd. De Turkse doelman van de Great Old riskeert voor “beledigende en molesterende handelingen” een schorsing van drie duels.

Het dossier van Antwerp zal op 19 september behandeld worden door de ethische en disciplinaire commissie van de UEFA. Naast Antwerp moeten ook het Servische Rode Ster Belgrado, het Zweedse AIK en het Schotse Celtic vrezen voor sancties.

Palmeiras ontslaat Luiz Felipe Scolari

De Braziliaanse topclub Palmeiras heeft zijn coach Luiz Felipe Scolari aan de deur gezet. De zeventigjarige Braziliaan, die in 2002 zijn land naar de wereldtitel leidde, moest de tol betalen na een reeks tegenvallende resultaten. Scolari was dertien maanden aan het werk bij Palmeiras. De club uit Sao Paulo ging er de laatste weken uit in de Braziliaanse beker en in de Copa Libertadores. De 3-0 competitienederlaag van zondag bij Flamengo was de druppel voor Scolari.

Het was voor Scolari zijn derde ambtsperiode bij Palmeiras. Verder was hij onder meer twee maal bondscoach van Brazilië (2001-2002 en 2012-2014), één keer van Portugal (2003-2008) en coachte hij Chelsea (2008-2009).