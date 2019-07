Football Talk. Antwerp geeft Lamkel Zé nieuwe kans - WK vrouwen voortaan met 32 landen De voetbalredactie

31 juli 2019

19u43 2

Lamkel Zé opnieuw in A-kern bij Antwerp

Bij Antwerp hebben ze dan toch beslist om Didier Lamkel Zé (22) een nieuwe kans te geven. Hij trainde vanavond opnieuw met de A-kern. De Kameroener zat sinds 24 juni op een zijspoor bij de beloften nadat hij zich niet meldde voor de eerste trainingen. Hij hoopte op die manier een verbeterd contract in de wacht te slepen maar dat draaide even anders uit. Eén van zijn zoveelste fratsen en het geduld van de clubleiding was op. Meer dan een maand werd hij aan de kant geschoven. Of hij ook meteen weer in aanmerking komt voor een selectie, is nog niet duidelijk. Antwerp speelt zondagavond zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Waasland-Beveren.

WK vrouwen voortaan met 32 landen

De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft beslist dat er voortaan 32 landenteams kunnen deelnemen aan een eindronde van een WK vrouwenvoetbal. Dat zijn acht nationale ploegen meer dan op de voorbije editie in Frankrijk. De 32 landen worden verdeeld over acht groepen. De nummers één en twee van de poules bereiken de achtste finales. Deze zomer deden in Frankrijk nog 24 teams mee. Slechts acht landen overleefden de groepsfase niet. De Amerikaanse vrouwen klopten Nederland in de finale.

“Het succes van het voorbije WK in Frankrijk maakte duidelijk dat we dit momentum moeten grijpen om concrete stappen te nemen om het vrouwenvoetbal verder uit te bouwen”, aldus FIFA-voorzitter Infantino, die beloofde dat het slechts een eerste van veel maatregelen is ten voordele van vrouwenvoetbal. “De uitbreiding van het WK betekent niet enkel dat er meer teams mogen deelnemen. Heel wat federaties zullen nu programma’s opzetten rond vrouwenvoetbal omdat er een realistische kans is om zich te kwalificeren voor de eindronde.”

Over de manier waarop de acht extra WK-tickets verdeeld zullen worden over de verschillende continenten, is nog geen duidelijkheid. “Daarover moet nog overlegd worden met de confederaties”, klinkt het.

Arnar Gretarsson nieuwe coach van Roeselare

KSV Roeselare heeft zijn lot verbonden aan Arnar Gretarsson. De 47-jarige IJslander is de nieuwe hoofdcoach van de 1B-club en tekende een contract voor één seizoen. Gretarsson heeft een verleden als speler bij Sporting Lokeren (2000-2006). Hij was ook technisch directeur bij Club Brugge (2013-2014).

“Ik kijk echt uit naar de uitdaging die ligt te wachten in Roeselare en sta te popelen om eraan te beginnen samen met de staf en de spelers”, zegt Gretarsson. “Ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt en me de kans geeft om me hier te bewijzen als hoofdtrainer.”

Gretarsson verzamelde 71 interlands voor IJsland. Behalve voor Lokeren speelde hij ook onder meer voor Rangers en AEK Athene. Voor de openingsspeeldag in de Proximus League van komende zondag, bij Union, neemt interim-coach David Colpaert nog de taak van hoofdtrainer op zich. Gretarsson zal het team vanaf volgende maandag volledig onder zijn vleugels nemen.

Sandra Bries community manager bij STVV

Sandra Bries wordt Community Manager van STVV en neemt de fakkel over van Fiorenzo Mostien, die zich vanaf nu helemaal concentreert op de taak van Communicatie Manager. “Het wordt leuk samenwerken”, stellen ze beiden.

“Ik heb al bijna 25 jaar een geelblauw supportershart en was de afgelopen drie jaar voorzitter van Vrienden van STVV, de vzw die met meer dan 400 actieve vrijwilligers de organisatie van de thuiswedstrijden ondersteunt”, aldus Sandra Bries. “De voorbije seizoenen was ik ook actief in de STVV-fanshop en vaak betrokken bij activiteiten en projecten binnen de STVV jeugd en STVV academie.”

“Vanuit haar sociaal engagement en ervaring ziet de club Sandra als ideale persoon om het communitybeleid te bepalen en verder uit te werken”, stelt Communicatie Manager Fiorenzo Mostien. “Ze zal hiervoor nauwe contacten opzetten met fans, inwoners, scholen, sportclubs, lokale overheden en sociale organisaties. Voor mezelf verschuift de focus helemaal naar het communicatie- en wedstrijdgebeuren. Ook hier wachten vele nieuwe uitdagingen.”

STVV is zich bewust van de aantrekkingskracht van voetbal(lers) en de sociale meerwaarde die de club hierdoor voor de regio kan betekenen. Met de hulp van Sandra wil de club deze uitdaging aangaan en terug een stevig verankerde basis uitbouwen.

Hubert mag aantreden voor Cercle in derby tegen Club

De Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft Cercle Brugge groen licht gegeven om Guillaume Hubert (25) op te stellen in de derby tegen Club. De doelman wordt door blauw-zwart verhuurd aan de stadsgenoot. Hubert vertoeft sinds 2017 bij Club en heeft daar nog een contract tot 2021. Voorheen speelde hij voor Standard, dat hem even uitleende aan STVV.

Een uitgeleende speler mag tegen zijn moederclub alleen in actie komen als de huurder bovenop het huurbedrag ook nog het volledige loon betaalt. De Licentiecommissie achtte het voldoende bewezen dat “Cercle Brugge de integrale loonkost van Hubert op zich neemt”. Na afloop van de huurovereenkomst moeten de betaalbewijzen wel nog doorgestuurd worden naar de Licentiecommissie.

De doelman kan daardoor in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge op 14 september tussen de palen staan bij Cercle. In de seizoensopener tegen Standard afgelopen weekend verdedigde de Fransman Loïc Badiashile nog het doel van groen-zwart.

John van ‘t Schip nieuwe bondscoach van Griekenland

John van ‘t Schip is de nieuwe bondscoach van Griekenland. De 55-jarige Nederlander tekende een contract voor drie jaar, tot na het WK 2022. Van ‘t Schip was voor het laatst actief bij PEC Zwolle. Bij die club werd de voormalige international in december vorig jaar ontslagen. Daarvoor werkte Van ‘t Schip als trainer bij Melbourne City, Guadalajara, Melbourne Heart, Jong Ajax en FC Twente. Ook was hij van 2004 tot 2008 assistent van bondscoach Marco van Basten bij Oranje.

Bij Griekenland wordt Van ‘t Schip de opvolger van Angelos Anastasiadis, die teleurstellend presteerde. Griekenland staat in poule J van de EK-kwalificaties met vier punten op de vierde plaats. Italië leidt met 12 punten, voor Finland (9) en Armenië (6).

FIFA maakt shortlist voor ‘Coach van het Jaar’ bekend

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft tien trainers genomineerd als Coach van het Jaar, in het kader van The Best FIFA Football Awards. Later op de dag zullen ook de genomineerden voor Beste Speler en Beste Speelster bekendgemaakt worden.

De bekendste namen in het gezelschap zijn de Duitser Jürgen Klopp (Liverpool), de Argentijn Mauricio Pochettino (Tottenham), de Nederlander Erik ten Hag (Ajax), de Spanjaard Pep Guardiola (Manchester City) en de Franse uittredende winnaar Didier Deschamps (bondscoach van Frankrijk). De eerste vier namen haalden met hun club de halve finales van de Champions League. Klopp won het kampioenenbal uiteindelijk met Liverpool, in een finale tegen het Tottenham van Pochettino.

Ook de twee finalisten van de recente Copa América, de Braziliaan Tite (bondscoach Brazilië) en de Argentijn Ricardo Gareca (bondscoach Peru), werden genomineerd. Dat gold ook voor de Portugees Fernando Santos, met Portugal winnaar van de eerste Nations League, en de Algerijn Djamel Belmadi, met Algerije winnaar van de Africa Cup. De Argentijn Marcelo Gallardo, die met River Plate de Copa Libertadores op zak stak, sluit het rijtje.

Bij de vrouwen werden ook de beste coaches opgelijst. Het ging hierbij om wereldkampioene Jill Ellis (Verenigde Staten), Champions League-winnares Reynald Pedros (Olympique Lyon), Milena Bertolini (Italië), Peter Gerhardsson (Zweden), Futoshi Ikeda (Japan U20), Antonia Is (Spanje U17), Joe Montemurro (Arsenal), Phil Neville (Engeland), Paul Riley (North Carolina Courage) en Sarina Wiegman (Nederland).

Het publiek (dat online kan stemmen), journalisten en de aanvoerders en coaches van de nationale ploegen kunnen hun stem uitbrengen. De winnaar wordt bekendgemaakt op een gala op 23 september in Milaan.

Selectie van AA Gent is (met vertraging) op weg naar Roemenië

De selectie van AA Gent is met ruim vier uur vertraging op het vliegtuig gestapt richting Roemenië. Daar geven de Buffalo’s morgen Viitorul Constanta partij in de terugwedstrijd van de tweede voorronde in de Europa League.

Vadis en co hadden in principe omstreeks 10u30 moeten opstijgen op de luchthaven van Oostende, maar een technisch defect (problemen met de hydraulische pompen) hield hen aan de grond. Ze bleven daarop in de kuststad om er te eten en nog wat te rusten. Omstreeks 15u kon de selectie met een ander toestel koers zetten richting Roemenië.

De vertraging stuurt het hele programma van Jess Thorup aardig in de war. De training in Constanta was normaal voorzien om 18 uur Roemeense tijd (het is er een uur later dan bij ons), maar Gent arriveert pas omstreeks 19 uur op zijn bestemming. De spelersgroep zal meteen van de luchthaven naar het stadion worden gebracht voor de training, die wellicht pas om 20 uur zal beginnen. Niet bepaald een ideale voorbereiding op de terugwedstrijd tegen Viitorul, maar de spelers en de coach nemen de problemen filosofisch op. AA Gent verdedigt morgen (17 uur Belgische tijd) een 6-3-voorsprong in Roemenië. De wedstrijd wordt uiteindelijk live uitgezonden op Eén. (RN)

Beijing Guoan ontslaat Schmidt en stelt Génésio aan als zijn opvolger

Bruno Génésio is sinds vandaag de nieuwe trainer van Beijing Guoan. De Chinese eersteklasser maakte het nieuws bekend op haar website. Génésio volgt de Duitser Roger Schmidt op als hoofdcoach. Hij kreeg de bons na twee competitienederlagen op rij. Beijing Guoan staat nog steeds derde in de Chinese Super League, op vier punten van leider Guangzhou Evergrande. Génésio was de voorbije 3,5 seizoenen hoofdcoach van Olympique Lyon. Hij ondertekende een overeenkomst tot het einde van het Chinese seizoen, in december.

De 52-jarige Fransman leidde Lyon de voorbije seizoenen naar achtereenvolgens een tweede, een vierde en twee derde plaatsen in de Ligue 1. Voordien was hij al enkele jaren actief als assistent bij L’OL.

Génésio staat bij Beijing Guoan voor de lastige opdracht het tij te doen keren. Het team, met onder meer Cédric Bakambu en Renato Augusto in haar rangen, begon fantastisch aan het seizoen met dertien competitiezeges op rij. Nadien volgden nog drie zeges maar ook vier nederlagen, waarop Schmidt de bons kreeg.

Beijing Guoan kondigde eerder op de dag ook nog de transfer van middenvelder Fernando aan. De 27-jarige Braziliaan, achtvoudig international, zou eerst voor een half jaar gehuurd worden, met nadien een verplichte aankoopoptie. Spartak zou in totaal zo’n vijftien miljoen euro vangen.

Bundesliga-coaches zien Bayern opnieuw kampioen worden

Bayern München is dé kandidaat om zichzelf op te volgen als kampioen in de Bundesliga. Vijftien van de achttien trainers tippen de ‘Rekordmeister’ als favoriet voor het nieuwe seizoen, zo blijkt uit een rondvraag. Bayern werd de voorbije zeven jaar landskampioen in Duitsland. Het is al van 2012 geleden dat een andere club aan het feest was. Toen pakte Borussia Dortmund een tweede titel op rij. Borussia legde Bayern vorig seizoen lange tijd het vuur aan de schenen, maar moest finaal buigen.

Lucien Favre, coach van Axel Witsel en nieuwkomer Thorgan Hazard bij Dortmund, is één van de vijftien trainers die Bayern in de poll op één zet. “Zij hebben de beste papieren, maar wij willen een sterke uitdager zijn”, zegt Favre. Slechts één coach schuift Dortmund naar voren als toekomstige kampioen, Florian Kohfeldt van Werder Bremen. Twee trainers, Peter Bosz (Bayer Leverkusen) en Marco Rose (Borussia Mönchengladbach), verwachten een lange en open strijd tussen Bayern en Dortmund. “Er zijn twee ploegen die openlijk hebben gezegd dat ze kampioen willen worden, Bayern en Dortmund”, aldus Bosz, zelf ex-coach van BvB. “En er zijn zestien clubs die het hen heel lastig willen maken in de jacht op die titel.”

KV Mechelen viert terugkeer in 1A met recordaantal abonnees

Ondanks een veelbesproken matchfixingschandaal verkocht KV Mechelen in het tussenseizoen opnieuw een recordaantal abonnementen. Terwijl de verkoop nog loopt, gingen bij de promovendus al 10.836 seizoenskaarten over de toonbank. Dat maakte Malinwa dinsdagavond bekend.

Het voorbije seizoen stond KV Mechelen in het oog van de storm, maar sportief zetten de Kakkers een van hun strafste prestaties neer. De titel in 1B werd afgedwongen om anderhalve maand later ook de bekerfinale te winnen. Zijn plekje in 1A kwam niet in het gedrang, maar KVM werd in het tussenseizoen wel veroordeeld voor matchfixing.

Desondanks kan Malinwa rekenen op haar trouwe achterban. De heisa voor de groente tafel had geen invloed op de abonnementenverkoop. Met 10.836 verkochte abonnementen verbreekt KV Mechelen het record van vorig jaar. Toen klokte de zomerverkoop van de “Kakkers” af op 10.835 abonnementen. Het is al de vijfde zomer op rij dat het record wordt gebroken. In het seizoen 2014-2015 werden 7.129 abonnementen verkocht. Een jaar later waren dat er 8.038, om in 2016-2017 uit te komen bij 9.002 seizoenskaarten. In de zomer van 2017-2018 gingen er 9.819 abonnementen over de toonbank.

De abonnementenverkoop van KV Mechelen gaat ook nog een tijdje voort, minstens tot de herfst van 2019.

Mechele traint weer voluit

Goed nieuws voor Club Brugge, dat Brandon Mechele gisteren de groepstraining zag hervatten. De verdediger is hersteld van een achillespeesblessure en traint weer voluit. De voorbije weken moest de Rode Duivel de oefenmatch tegen Sporting Lissabon en de competitiestart tegen Waasland-Beveren aan zich voorbij laten gaan.

Afwachten of Mechele vrijdag tegen STVV meteen aan de aftrap komt. Het is aannemelijk dat Club, wat de verdediger betreft, zal denken in functie van de belangrijke heenmatch in de derde voorronde van de Champions League volgende dinsdag. Naast Mechele is ook nieuwkomer Amadou Sagna opnieuw fit. De Senegalees stond even aan de kant met een liesblessure. (TTV)