Football Talk. Antwerp gaat samenwerken met Congolese tweedeklasser

18 augustus 2019

Antwerp heeft vandaag bekendgemaakt in de toekomst te zullen gaan samenwerken met de Congolese tweedeklasser Lubumbashi Eagles. De Great Old wil zo talent uit DR Congo naar België brengen. "De Eagles Academy is opgericht in 2013 in een provincie van Katanga, waar 7 miljoen jongeren (jonger dan 18 jaar) wonen en waar Dieumerci Mbokani opgroeide", begon Antwerp haar satellietclub voor te stellen. "Het heeft een moderne infrastructuur, met de nieuwste generatie FIFA-normen voor synthetische velden, twee grasvelden en een school voor jongeren. Om de omvang te vergroten, zocht ze een samenwerking in Europa voor haar meest getalenteerde spelers.”

Het eerste elftal en de academie van Lubumbashi spelen vanaf dit seizoen onder de naam Red Eagles. De Eagles gaan in de kleuren van Antwerp - rood-wit - spelen. Ook het nieuwe wapenschild van de club is opgemaakt op basis van het logo van het stamnummer één.

Luis Norton de Matos, vorig seizoen beloftencoach bij de Great Old, zal als Antwerp-vertegenwoordiger maandag in Lubumbashi het partnerschap finaliseren. Hij wordt er verantwoordelijk voor de werving en het sportmanagement van de Lubumbashi Academie.

