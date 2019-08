Football Talk. Antwerp gaat samenwerken met Congolese tweedeklasser Redactie

18 augustus 2019



Antwerp heeft vandaag bekendgemaakt in de toekomst te zullen gaan samenwerken met de Congolese tweedeklasser Lubumbashi Eagles. De Great Old wil zo talent uit DR Congo naar België brengen. "De Eagles Academy is opgericht in 2013 in een provincie van Katanga, waar 7 miljoen jongeren (jonger dan 18 jaar) wonen en waar Dieumerci Mbokani opgroeide", begon Antwerp haar satellietclub voor te stellen. "Het heeft een moderne infrastructuur, met de nieuwste generatie FIFA-normen voor synthetische velden, twee grasvelden en een school voor jongeren. Om de omvang te vergroten, zocht ze een samenwerking in Europa voor haar meest getalenteerde spelers.”

Het eerste elftal en de academie van Lubumbashi spelen vanaf dit seizoen onder de naam Red Eagles. De Eagles gaan in de kleuren van Antwerp - rood-wit - spelen. Ook het nieuwe wapenschild van de club is opgemaakt op basis van het logo van het stamnummer één.

Luis Norton de Matos, vorig seizoen beloftencoach bij de Great Old, zal als Antwerp-vertegenwoordiger maandag in Lubumbashi het partnerschap finaliseren. Hij wordt er verantwoordelijk voor de werving en het sportmanagement van de Lubumbashi Academie.

Nieuwe forse nederlaag voor Lamah en Cincinnati

Roland Lamah en Cincinnati hebben zaterdag een nieuwe nederlaag geleden in de Major League of Soccer (MLS). New York City kwam in Cincinnati met 1-4 winnen. Lamah werd net voor het uur naar de kant gehaald door zijn Nederlandse trainer Ron Jans (ex-Standard).

De thuisploeg begon nochtans goed aan de partij. Nadat Ledesma halfweg de eerste helft een elfmeter miste bracht Cruz Cincinnati op het halfuur toch op voorsprong. New York City schoot nu wakker en keerde nog voor rust de situatie om dankzij doelpunten van Castellanos (32.) en Heber (45.+3). Tussendoor hadden ook de bezoekers een strafschop gemist. Na de pauze dikten Castellanos (71.) en Heber (89.) met elk hun tweede de score nog wat aan.

Voor Cincinnati, afgetekend laatste in de Eastern Conference, was het de achttiende nederlaag in 26 wedstrijden. Lamah en co wachten al meer dan een maand op een nieuwe driepunter.