Football Talk. Antwerp breekt contract Lamkel Zé open - Benteke langer bij Crystal Palace

17 oktober 2019

Antwerp verlengt contract Lamkel Zé

Antwerp heeft het contract van Didier Lamkel Zé, dat liep tot 2022, opengebroken tot 2023 aan verbeterde voorwaarden. De 23-jarige aanvaller maakte dit seizoen furore. Op het veld met drie goals en drie assists in 11 wedstrijden. Maar naast het veld liet hij zich op een negatieve manier opmerken. In het Europees kwalificatieduel tegen AZ pakte hij een domme rode kaart. De week erna kreeg Lamkel Zé het aan de stok met zijn ploegmaat en doelman Sinan Bolat. ‘t Is een jongen met een handleiding. Maar toch geloven ze bij de Great Old dat er een toekomst is weggelegd op de Bosuil voor de talentvolle Kameroener.

Christian Benteke langer bij Crystal Palace

Christian Benteke heeft zijn overeenkomst bij Crystal Palace met een jaar verlengd tot het seizoen 2020-21. Dat heeft de nummer zes uit de Premier League donderdag aangekondigd. Crystal Palace legde naast Benteke ook verdediger James Tomkins langer vast (tot 2022). “Ik ben blij dat we tot een overeenkomst zijn gekomen met deze twee belangrijke spelers”, stelt Palace-voorzitter Steve Parish. “James en Christian zorgen voor een injectie van heel veel Premier League-ervaring, engagement en professionalisme. Deze nieuwe overeenkomsten tonen aan dat we hun prestaties van de voorbije seizoenen erkennen en in hen geloven en dat ze erg gemotiveerd zijn door de richting die de club opgaat.”

Benteke speelde tot dusver 98 wedstrijden voor de Eagles. De 28-jarige aanvaller maakte 21 doelpunten sinds hij in de zomer van 2016 voor ruim 30 miljoen euro overkwam van Liverpool. “Ik ben heel blij dat ik mijn contract bij Palace met een jaar kan verlengen”, laat de Rode Duivel optekenen. “Het team is heel goed aan het seizoen begonnen, er is veel om positief over te zijn. Meer dan ooit wil ik het vertrouwen van de voorzitter, manager en onze fantastische fans in mij terugbetalen.” Dit seizoen kwam Benteke tot nog toe in acht wedstrijden in actie, de laatste weken als invaller. Hij deed de netten nog niet trillen.

Bulgarije verschijnt op 28 oktober voor UEFA voor racistische fans

De disciplinaire commissie van de UEFA zal zich op maandag 28 oktober buigen over de racistische incidenten die maandag plaatsvonden tijdens het EK-kwalificatieduel tussen Bulgarije en Engeland in Sofia. Dat bevestigde de Europese voetbalbond donderdag.

De UEFA startte daags na de partij een tuchtonderzoek naar het duel Bulgarije-Engeland. Tijdens de met 0-6 verloren wedstrijd gedroegen de Bulgaarse fans zich racistisch. Ze lieten oerwoudgeluiden horen en brachten de nazigroet..

UEFA-baas Aleksander Ceferin benadrukte dat de minimumsanctie voor racistische incidenten een gedeeltelijke of volledige match zonder publiek is. Gezien recente uitspraken is een volledig duel achter gesloten deuren te verwachten. Die sanctie werd ook opgelegd aan Hongarije en Roemenië voor gelijkaardige incidenten. De disciplinaire commissie maakt zijn uitspraak over Hongarije uiterlijk op 29 oktober bekend.

Infantino wil wereldwijd stadionverbod voor racistische fans

FIFA-baas Gianni Infantino heeft donderdag op een persconferentie in de Bengalese hoofdstad Dhaka een pleidooi gehouden om voetbalsupporters die in eigen land veroordeeld worden tot een stadionverbod wegens racisme “uit alle stadions ter wereld te bannen”. Die reactie kwam er op vragen over racisme tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland in Sofia.

Een aantal Bulgaarse supporters sloeg de voetbalwereld maandag met verstomming. Het duel tussen Bulgarije en Engeland moest twee keer stilgelegd worden, omdat enkele Bulgaarse fans oerwoudgeluiden lieten horen en de nazigroet brachten. “Jammer genoeg bestaat racisme anno 2019 nog steeds”, opende Infantino met een boutade. “Als racistische handelingen de voetballers viseren, moeten we de match stilleggen en de daders straffen. Racisten mogen niet winnen. Met de camera’s in het stadion zijn ze makkelijk herkenbaar. Ze moeten voorgoed uit de stadions verbannen worden en er moeten juridische procedures tegen hen opgestart worden.”

Infantino liet nog optekenen dat een veroordeling tot een stadionverbod door een land weldra internationaal van kracht zal zijn. “Racisme lijkt een ziekte die zich in bepaalde regio’s snel verspreidt. We moeten onze jongeren en kinderen, maar ook onze ouderen beter opvoeden om de ziekte te bestrijden.”

In totaal zouden er een vijftiental personen betrokken zijn bij de ongeregeldheden in Sofia. Zes personen werden intussen opgepakt, waarvan een achttienjarige supporter vervolgd wordt en vijf jaar cel riskeert. Vier kregen een boete van 1.000 leva (511 euro) en twee jaar stadionverbod. De vijfde persoon is minderjarig en tegen hem loopt de procedure nog. Het onderzoek is nog aan de gang. Er worden nog meer arrestaties verwacht.

Bulgaarse fan riskeert vijf jaar cel

Het Bulgaarse gerecht zal één persoon vervolgen voor zijn aandeel in de racistische incidenten van maandag in Sofia tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland. Vier anderen werden veroordeeld tot het betalen van een boete en kregen een stadionverbod. “Een 18-jarige jongeman wordt sinds woensdag vervolgd voor hooliganisme en moet 72 uur in hechtenis blijven”, zegt parketwoordvoerster Nevena Zartova. Volgens de akte van beschuldiging maakte hij obscene gebaren en bracht hij de nazigroet. Met de rug naar het veld toe liet hij eveneens zijn broek twee keer zakken. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert hij tot vijf jaar cel.

Van de vijf overige supporters die de voorbije dagen opgepakt werden, kregen er vier een boete van 1.000 leva (511 euro) en twee jaar stadionverbod. De vijfde persoon is minderjarig en tegen hem loopt de procedure nog.

La Liga wil Atlético in Miami tegen Villarreal laten spelen

La Liga heeft aan de Spaanse voetbalbond (RFEF) gevraagd om de competitiewedstrijd van Villarreal tegen Atlético Madrid op 6 december in het Amerikaanse Miami te laten spelen, zo maakte La Liga bekend.

Begin dit jaar probeerde La Liga al om de wedstrijd van FC Barcelona tegen de buren uit Girona in het Hard Rock Stadium in Miami te laten plaatsvinden, maar na protest van de Spaanse bond en andere voetbalinstanties ging dat plan niet door. “We hopen dat we er deze keer wel mee kunnen doorgaan”, klinkt het bij Liga-voorzitter Javier Tebas. “In andere liga’s, zoals NBA en NFL, wordt het al jaren gedaan.”

Guerreiro verlengt contract bij Dortmund

Bij het Borussia Dortmund van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard heeft de Portugese international Raphael Guerreiro zijn contract tot medio 2023 verlengd, zo maakte de club bekend.

De 25-jarige linksback werd in 2016 van het Franse Lorient overgenomen, net nadat hij met Portugal Europees kampioen was geworden. Enkele maanden geleden won hij met zijn land ook de Nations League.

Ook bij de buren uit Leverkusen werd er donderdag een handtekening gezet onder een contractverlenging. De Oostenrijker Julian Baumgartlinger zette er zijn krabbel onder een verbintenis tot medio 2021. De 31-jarige aanvoerder van de Oostenrijkse nationale elf speelt eveneens sinds 2016 bij de club.

Sambi Lokonga dicht bij contractverlenging bij Anderlecht

Michael Verschueren had gisteren een nieuw gesprek met Albert Sambi Lokonga (19) en zijn ­entourage over een contractverlenging. Het is Paul-José Mpoku die de zaken van zijn jongere broer behartigt. Het huidige contract van Sambi ­Lokonga loopt af in juni. Anderlecht kan de overeenkomst met één jaar verlengen door de ­optie in het lopende contract te lichten. Maar paars-wit wil de speler langer aan zich binden en ook Sambi Lokonga zelf wil zijn carrière bij Anderlecht voortzetten. De gesprekken schieten goed op. Verwacht mag worden dat eerstdaags een nieuwe overeenkomst voor 3 of 4 jaar wordt getekend. (MJR)