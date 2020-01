Football Talk. Antwerp aanvaardt schorsing: Hoedt mist bekerduel - Operatie Vandevoordt goed verlopen Voetbalredactie

20 januari 2020

Operatie Vandevoordt goed verlopen

Genk-doelman Maarten Vandevoordt is geopereerd aan zijn elleboog. En de operatie is ook goed verlopen, zo laat de 17-jarige keeper weten op Instagram. “Bedankt allemaal voor de steun en de lieve berichten die ik kreeg de afgelopen dagen. Ik kom sterker terug”, schrijft Vandevoordt, wiens seizoen sowieso voorbij is. Gisteravond stond Gaetan Coucke nog tussen de palen bij de Limburgers op het veld van Zulte Waregem.

Einde seizoen voor Jetro Willems bij Newcastle

Jetro Willems kan dit seizoen niet meer in actie komen voor Newcastle United. De 25-jarige Nederlandse linksback heeft een kruisband in zijn linkerknie afgescheurd, zei trainer Steve Bruce op een persconferentie. “Het is wat we al vreesden. Hij is een erg betrouwbare speler voor ons geweest en we zullen hem missen”, aldus Bruce. “We wensen hem een spoedig herstel.”

Voormalig PSV’er en 22-voudig international Willems moest zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Chelsea al na twaalf minuten per brancard van het veld worden gedragen. De verdediger kwam na een luchtduel verkeerd terecht en bleef kermend van de pijn liggen.

“We hebben naar de herhaling gekeken en dan zie je meteen dat het afschuwelijk is. We hopen dat hij de banden verrekt heeft, maar ik ben bang dat het veel erger is”, zei Bruce kort na de wedstrijd al. Newcastle huurt Willems, die in Engeland weer was uitgegroeid tot een vaste waarde, voor één seizoen van Eintracht Frankfurt. Daarvoor speelde hij voor PSV en Sparta.

Wesley Hoedt aanvaardt schorsing van een speeldag schorsing

Antwerp heeft één speeldag schorsing en een boete van 1.000 euro aanvaard voor Wesley Hoedt. De Nederlander werd zondag rechtstreeks uitgesloten. Hoedt mist daardoor het bekerduel tegen Kortrijk van komende donderdag.

De Great Old voetbalde op het veld van rode lantaarn Cercle Brugge (1-2) bijna de volledige wedstrijd met een man minder. Al in de zevende minuut trok scheidsrechter Jan Boterberg meteen rood, nadat Hoedt de doorgebroken Cercle-spits Dylan De Belder tegen de grasmat had getrokken. Zo verhinderde de Nederlandse verdediger een grote scoringskans voor de rode lantaarn.

Het Bondsparket eiste een boete van 1.000 euro en een schorsing van één speeldag. Antwerp aanvaardde dat voorstel tot minnelijke schikking.

BAS buigt zich op 29 januari over stroompanne in OHL-Union

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal zich op woensdag 29 januari buigen over de lichtpanne tijdens de thuiswedstrijd van Oud-Heverlee Leuven tegen Union. Dat bevestigde het BAS maandag aan persagentschap Belga. OHL werd daarvoor een forfaitnederlaag aangesmeerd, maar tekende beroep aan.

Begin dit jaar velde de Geschillencommissie Hoger Beroep zijn vonnis over de gestaakte OH Leuven-Union van 1 november 2019. Door een lichtpanne aan Den Dreef werd de topper in de 54e minuut gestaakt bij een 0-0 stand. Na vier onderbrekingen die samen de maximale wachttijd van 30 minuten overschreden, blies scheidsrechter Vermeire de partij definitief af.

De Geschillencommissie Hoger Beroep concludeerde na lang beraad dat OHL geen overmacht kan inroepen voor de stroompanne en legde de Vlaams-Brabanders een 0-5 nederlaag op. Oud-Heverlee Leuven legt zich daar niet bij neer, blijft erbij dat de stroomuitval gelinkt is aan een algemeen probleem in de Kardinaal Mercierlaan en tekende beroep aan bij het BAS. Dat wordt op woensdag 29 januari behandeld. De pleidooien van de betrokken partijen (OHL, Union en KBVB) worden vanaf 15u15 gehouden.

Branko Ivankovic volgt Erwin Koeman op als bondscoach van Oman

De nationale voetbalbond van Oman heeft Branko Ivankovic aangesteld als opvolger van de ontslagen bondscoach Erwin Koeman. De 58-jarige Nederlander werd vorige maand weggestuurd, omdat Oman als titelverdediger op het toernooi om de Golf Cup al in de groepsfase strandde. Koeman werkte amper een jaar bij Oman, waar hij Pim Verbeek opvolgde als bondscoach.

In de zoektocht naar een nieuwe bondscoach kwam Oman uit bij Ivankovic. De 65-jarige Kroaat leidde Iran naar het WK van 2006 in Duitsland. Ivankovic was als assistent van Miroslav Blazevic actief op het WK 1998, waar Kroatië het brons pakte.

Als clubtrainer vierde Ivankovic landstitels in Kroatië (met Dinamo Zagreb), China (met Shandong Luneng) en Iran (met Persepolis). Met die Iraanse ploeg bereikte hij in 2018 ook de finale van de Aziatische Champions League.