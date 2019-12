Football Talk. Anthony Limbombe terug naar Nantes? Redactie

15 december 2019

In Frankrijk zijn ze ervan overtuigd: Anthony Limbombe keert tijdens de winterstop terug naar Nantes - Standard huurde hem voor één jaar met aankoopoptie. Zowel de speler als de Rouches zijn voorstander van een terugkeer. Limbombe werd in de zomer gehaald, maar kon mede door blessureleed - hij staat al twee maanden aan de kant met een kniekwetsure - nooit een basisplaats afdwingen in Luik. (FDZ)