Football Talk. André Gomes met succes geopereerd aan enkelbreuk - Serneels en Cayman worden gehuldigd - Bale in Welshe selectie ondanks blessure

Football Talk.

05 november 2019

15u43 2

André Gomes ondergaat succesvolle operatie

André Gomes is gisteren met succes geopereerd aan de gebroken rechterenkel die hij zondag opliep tegen Tottenham. De Portugese international heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten en kan onder het toezicht van de medische staf van Everton beginnen aan de revalidatie. Gomes liep zondag tegen de Spurs een gruwelijke enkelbreuk op toen hij slecht neerkwam na een tackle van Son. Toen de Zuid-Koreaan de omvang van de blessure zag, barstte hij op het veld in tranen uit. Ook de andere spelers reageerden ontdaan. Son kreeg eerst geel, maar werd nadien na tussenkomst van de VAR alsnog uitgesloten. Het duel eindigde na een late goal van Everton op 1-1.

PSG-ultra’s dreigen met boycot

Er zit een haar in de boter tussen PSG en z’n harde supporterskern, het Collectif Ultras Paris (CUP). Zij roepen op tot een boycot van de Champions League-partij tegen Club om hun ongenoegen te uiten over wat zij de aanhoudende intimidatie en provocatie van de politie en van de bewakingsfirma Olips noemen. Hun agenten staan in voor de veiligheid in het blok Auteuil, waar de CUP zit, en voor de begeleiding naar uitmatchen. Ook de vraag om een stadionverbod voor Lahoucine Zerari, een naaste van de CUP-voorzitter Romain Mabille, is in erg slechte aarde gevallen. (VH)

Bale in Welshe selectie ondanks kuitblessure

Gareth Bale is ondanks zijn kuitblessure opgenomen in de selectie van Wales voor de beslissende twee duels in de EK-voorronde tegen Azerbeidzjan en Hongarije. De winger van Real Madrid miste de laatste drie competitieduels van de ‘Koninklijke’ door een pijnlijke kuit. Zijn laatste wedstrijd dateert van 13 oktober, toen hij Wales een punt schonk tegen Kroatië (1-1). Hoewel Bale nog niet volledig hersteld is, nam bondscoach Ryan Giggs hem op in zijn selectie voor de laatste twee duels in groep E. Ook Aaron Ramsey (Juventus) hoort tot de selectie. Door een dijblessure speelde de middenvelder nog geen wedstrijd in deze voorronde.

Wales speelt op 16 november in Bakoe tegen Azerbeidzjan en ontvangt drie dagen later Hongarije in Cardiff. De Welshmen, in 2016 nog verrassend halvefinalist op het EK, staan voorlopig pas vierde met 8 op 18 en moeten twee keer winnen om alsnog de top twee te halen.

Juventus moet geblesseerde De Ligt missen tegen Lokomotiv Moskou

Matthijs de Ligt mist woensdag de Champions Leaguewedstrijd op het veld van Lokomotiv Moskou. De Nederlandse centrale verdediger van Juventus heeft aan de wedstrijd van zaterdag tegen Torino een licht verstuikte enkel overgehouden.

De Ligt was zaterdag nog de gevierde man bij Juventus. Hij bezorgde zijn ploeg de overwinning in de derby. De 20-jarige Nederlander maakte in de 70e minuut de enige treffer van de wedstrijd.

De Oude Dame haalde uit zijn eerste drie groepsmatchen 7 op 9, evenveel als Atletico Madrid. Moskou is derde met 3 punten, Bayer Leverkusen is nog puntenloos.

Serneels en Cayman worden gehuldigd voor duel tegen Litouwen

De Belgische voetbalvrouwen spelen volgende week dinsdag (12 november) in Leuven tegen Litouwen hun vierde wedstrijd in de kwalificaties voor het EK 2021. Voor die match zullen bondscoach Ives Serneels en spits Janice Cayman worden gehuldigd. Voor Serneels wordt het immers zijn 100ste interland als coach van de Red Flames, terwijl Cayman dan haar 100ste cap zal vieren.

“Ik ben heel trots dat ik die unieke kaap van 100 caps kan ronden, al denk ik dat er nog enkele meisjes in de nabije toekomst snel zullen volgen”, zegt Cayman. “Elke keer als ik het nationale truitje aantrek, bezorgt me dat een gevoel van fierheid dat ik mijn land mag vertegenwoordigen. Ik draai al bij de nationale ploeg mee sinds 2007, maar mijn mooiste moment ligt niet zo ver in het verleden. Want dat is onze overwinning tegen Noorwegen tijdens het EK 2017 in Nederland. Het feestje achteraf met de massaal aanwezige supporters blijft onvergetelijk.”

“Het is eigenlijk moeilijk te geloven dat ik dit team al 100 wedstrijden geleid heb. Zo snel is het gegaan”, stelt bondscoach Serneels. “Het is een stimulans om nog beter te worden als coach en een moment waarbij ik dankbaar wil zijn voor iedereen, en mijn stafleden in het bijzonder, die me heel deze periode gesteund hebben. Dankzij hen ben ik kunnen groeien als coach en als mens. Tijdens de wedstrijd zelf ligt de focus natuurlijk op het sportieve. We willen echt deze twee komende wedstrijden winnend afsluiten, zodat we met het maximum van de punten op kop blijven in onze EK-kwalificatiegroep.”

Voor de wedstrijd aan Den Dreef in Leuven, waar opnieuw een fandorp zal worden gebouwd, spelen de Red Flames eerst nog in en tegen Kroatië (vrijdag 8 november).

Carlos Vela verkozen tot beste speler MLS

De Mexicaanse international Carlos Vela is tot beste speler van de Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie MLS verkozen. De 30-jarige spits van Los Angeles FC, met 34 doelpunten topscorer van de reguliere competitie, kreeg in een poll bij spelers, trainers en journalisten de voorkeur op de Zweed Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy).

Spannend was het niet. ‘El Bombardero’ kreeg liefst 69,61 procent van de stemmen, Ibrahimovic werd met 14,11 procent tweede, de Venezolaan Josef Martinez (Atlanta United), vorig jaar winnaar, met 6,97 procent derde.

Het kampioenschap zit er nog niet op in Amerika, maar een titel zit er zowel voor Vela als Ibrahimovic niet meer in. LA Galaxy werd in de kwartfinales van de play-offs met 5-3 uitgeschakeld door Los Angeles FC, dat vervolgens in de halve finales met 3-1 verloor van Seattle Sounders. In de finale neemt Seattle het zondag in eigen stadion op tegen het Canadese Toronto. Dat won in zijn halve finale met 2-1 van titelverdediger Atlanta United. Toronto, dat voormalig Rode Duivel Laurent Ciman en de Spanjaard Alejandro Pozuelo (ex-Genk) in de rangen heeft, is de kampioen van 2017. Seattle stak de titel het jaar voordien op zak.

Antonio Romero is alweer weg bij Union

Het verblijf van de Venezolaanse aanvaller Antonio Romero (22) bij Union beperkt zich tot enkele maanden. Vandaag maakte de club uit de Proximus League bekend dat de spits “om persoonlijke redenen” is teruggekeerd naar zijn thuisland. Union nam Romero in de zomer op huurbasis over van Zamora. Hij kwam amper twee keer in actie voor de Brusselse traditieclub.

Ella Van Kerkhoven en Heleen Jaques haken geblesseerd af

Spits Ella Van Kerkhoven en verdediger Heleen Jaques moeten door blessures forfait geven bij de Red Flames voor de kwalificatieduels in en tegen Kroatië (8 november) en in Leuven tegen Litouwen (12 november) voor het EK 2021 in Engeland. Bondscoach Ives Serneels haalde middenvelder Lenie Onzia als (enige) vervangster bij zijn selectie.

De Red Flames begonnen hun EK-parcours foutloos met twee zeges. België opende in september met een vlotte 6-1 zege tegen Kroatië, waarna de Flames eerder deze maand ook de volle buit in Roemenië pakten (0-1). De troepen van Serneels, achttiende van de wereld, trekken op 8 november naar Zapresic voor een nieuwe ontmoeting met Kroatië (FIFA 54). Nadien, op 12 november, zakt Litouwen (FIFA 107) af naar Den Dreef.

Kompany en Sandler ook out voor Essevee

Het blijft maar duren. Behoudens een mirakel kan Anderlecht ook aan de Gaverbeek tegen Zulte Waregem geen beroep doen op Vincent Kompany (hamstring) en Philippe Sandler (knie). RSCA wil geen risico’s nemen met het duo. Pas als de kans op herval tot een minimum beperkt is, lijkt een rentree realistisch. Kompany is out sinds eind september, Sandler bijna een maand. Het is onduidelijk of ze na de interlandbreak wel ineens speelklaar zullen zijn, Anderlecht vermijdt alle commentaar.

Nog op Neerpede ging een elftal vol invallers - van Didillon over Chipciu tot Amuzu - gisteren met 1-3 onderuit tegen tweedeklasser Union. (PJC)

W.-Beveren is Kobayashi enkele weken kwijt

Tegenvaller voor Waasland-Beveren en Yuki Kobayashi. De Japanse spelmaker moest afgelopen weekend al na een kwartier naar de kant tegen Zulte Waregem. Gisteren werd duidelijk waarom: Kobayashi liep een spierscheur in de hamstrings op. Hij is meerdere weken buiten strijd. (MVS)