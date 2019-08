Football Talk. Anderlecht weken zonder El Kababri en Lutonda - Ex-topschutter van Standard overleden De voetbalredactie

06 augustus 2019

El Kababri en Lutonda weken out

Het slechtst mogelijke moment. Net nu jongeren Hotman El Kababri (19) en Thierry Lutonda (18) op de rand van het eerste elftal staan, hebben de Anderlecht-jongeren zich geblesseerd. Het gaat bovendien om serieuze blessures. El Kababri heeft zich bezeerd aan de adductoren, Lutonda sukkelt met de enkel. Beiden zouden minstens enkele weken buiten strijd zijn. Vincent Kompany rekende op het duo om achterin de concurrentie aan te scherpen - op de openingsspeeldag tegen KV Oostende maakten ze minuten -, maar dat plan moet nu dus tijdelijk de vuilnisbak in. (PJC)

Ex-topschutter Harald Nickel overleden

De Duitser Harald Nickel, voormalig topschutter in de Belgische eerste klasse, is op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker overleden. Dat meldt zijn ex-club Borussia Mönchengladbach. In het seizoen 1977-78 scoorde Nickel 22 doelpunten voor Standard, dat op twee punten van Club Brugge en één van Anderlecht maar net naast de titel greep. In het seizoen 1974-75 was Nickel met 20 doelpunten voor Turnhout ook als eens topscorer in tweede klasse geworden. De aanvaller speelde ook nog voor Union Sint-Gillis (1975-1976) en Kortrijk (1976-1977), voor hij bij Standard terechtkwam. Na één seizoen bij de Rouches trok hij naar de Bundesliga, waar hij de kleuren van Braunschweig (1978-1979) en Mönchengladbach (1979-1981) verdedigde. In 1982 sloot hij zijn loopbaan af bij het Zwitserse FC Basel. Tijdens zijn eerste seizoen voor Mönchengladbach schopte hij het drie keer tot Duits international.

Club aanvaardt schorsing Openda niet

Loïs Openda, die in de slotfase van Club - STVV werd uitgesloten, kreeg een schorsingsvoorstel van drie speeldagen. Club Brugge vindt die straf veel te zwaar en aanvaardt ze niet. Blauw-zwart beroept zich op het niet-intentionele karakter van Openda’s ingrijpen. De zaak verschijnt vandaag voor de Geschillencommissie. (TTV)