Football Talk. Anderlecht vreest comeback Kompany voor leeg stadion - Mag KV Mechelen geen Europees spelen Achter de Kazerne? Voetbalredactie

17 juli 2019

12u55 10

De Cremer, Vergoote en D’hondt zijn nieuwe semiprofessionele refs

Wesli De Cremer, Lothar D’hondt en Jasper Vergoote gaan aan de slag als semiprofessionele scheidsrechters bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Dat bevestigde Frank De Bleeckere, woordvoerder van de refs.

Het Referee Department verkoos D’hondt (24), De Cremer (27) en Vergoote (27) uit de twaalf kandidaten. D’hondt maakte vorig jaar de overstap naar 1A en was daarmee de jongste ref ooit in de hoogste voetbalklasse. Cremer en Vergoote deden vooral ervaring op in 1B, maar krijgen komend seizoen ook hun kansen in de Jupiler Pro League.

Sinds 1 juli 2017 is het Belgische profvoetbal acht semiprofessionele scheidsrechters rijk. Sébastien Delferière, Bart Vertenten, Alexandre Boucaut, Jonathan Lardot, Erik Lambrechts, Lawrence Visser, Nathan Verboomen en Bram Van Driessche tekenden bij de KBVB een contract voor minstens twee seizoenen. Een jaar later gingen ook Wesley Alen en Kevin Van Damme als semiprofs aan de slag.

Van meet af aan was het ex-scheidsrechtersbaas Johan Verbists intentie om vanaf 1 juli 2019 twaalf semiprofs in dienst te hebben, de Pro League steunde dat plan. Maar na Operatie Propere Handen was het lang onduidelijk hoe het verder moest met het semiprofstatuut. Uitgerekend Delferière en Vertenten, het kruim van de Belgische scheidsrechters, werden genoemd in het schandaal en door het parket in beschuldiging gesteld. De KBVB reageerde meteen door ze beiden te schorsen.

Terwijl het nog steeds onduidelijk is welke rol Vertenten en Delferière precies gespeeld hebben in ‘Operatie Propere Handen’, werd beslist om het semiprofessioneel statuut van Delferière en Vertenten niet te verlengen. Bovenop hun vervangers werden zoals aanvankelijk gepland nog twee extra semiprofs aangeworven. Het Referee Department van de KBVB selecteerde er met D’hondt, De Cremer en Vergoote uiteindelijk slechts drie.

Anderlecht probeert via BAS match achter gesloten deuren te ontlopen

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zal zich buigen over de sancties voor RSC Anderlecht, naar aanleiding van de gestaakte play-offwedstrijd vorig seizoen op bezoek bij Standard op 12 april. Paars-wit wil vooral vermijden dat speler-trainer Vincent Kompany zijn terugkeer in het gloednieuwe Lotto Park moet vieren in een match zonder toeschouwers.

Een boete van in totaal 6.000 euro, waarvan 1.000 uit een voorwaardelijke straf, de 5-0-forfaitnederlaag, een verplichte sensibiliseringscampagne en op de koop toe ook nog een match achter gesloten deuren. De gevolgen van de definitief gestaakte Clasico van 12 april op het veld van Standard zijn immens voor RSCA. Nochtans had huisadvocaat Luc Deleu uitvoerig uitgelegd aan de drie zetelende rechters van de Geschillencommissie Hoger Beroep dat de boosdoeners niet eens eigen supporters waren.

Paars-wit kon alle straffen slikken, maar niet de match achter gesloten deuren. Daardoor zouden de Brusselaars bij de start van het nieuwe seizoen ruim 1,2 miljoen euro in rook zien opgaan. Bovendien zou de uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep van 30 april ook het competitiedebuut van speler-trainer Vincent Kompany fnuiken. De rentrée van ‘The Prince’ tijdens de doop van het Lotto Park in een leeg stadion: het is een nachtmerrie voor de Brusselaars. RSC Anderlecht besliste dan ook in beroep te gaan en de zaak aanhangig te maken bij het BAS. Het arbitragehof leidt het beroep morgen in. De zitting start om 13.30.

RSC Anderlecht voelt zich gesterkt door een uitspraak van het BAS in 2017. De laatste Belgische wedstrijd die definitief gestaakt werd, was immers de Waalse derby tussen Charleroi en Standard op 4 december 2016. De clash in het Stade du Pays werd toen stilgelegd bij een 1-3 voorsprong voor Standard en nooit meer verder afgewerkt. Geen van beide clubs kreeg punten, omdat ze verantwoordelijk werden gehouden voor de incidenten. In eerste aanleg kreeg Standard ook twee matchen achter gesloten deuren opgelegd, maar die werden via het BAS geschrapt.

Noord- en Zuid-Korea treffen elkaar in kwalificaties WK 2022

De loting voor de tweede kwalificatieronde in Azië voor het WK voetbal van 2022 in Qatar heeft een opvallende affiche opgeleverd. In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur werden Noord- en Zuid-Korea aan elkaar gekoppeld. Naast beide Koreaanse naties werden ook Libanon, Turkmenistan en Sri Lanka toegevoegd aan groep H.

De Aziatische voetbalconfederatie (AFC) verdeelde de gekwalificeerde landen in acht groepen van telkens vijf landen. Zij spelen tot juni 2020 heen- en terugwedstrijden tegen elkaar. De groepswinnaars en de vier beste tweedes plaatsen voor de derde, en voorlaatse, kwalificatieronde. Deze twaalf gekwalificeerde landen zijn meteen ook zeker van deelname aan de Asian Cup in 2023. Om die reden neemt ook Qatar, gastland van de Wereldbeker in 2022, deel aan de voorrondes. Naast het gastland plaatsen zich maximaal vijf Aziatische landen voor het WK van 2022.

Newcastle United stelt Steve Bruce aan als nieuwe hoofdcoach

Newcastle United heeft zijn opvolger voor de vorige maand vertrokken Rafael Benitez beet. De Magpies stelden Steve Bruce aan als nieuwe T1. De 58-jarige Bruce komt over van tweedeklasser Sheffield Wednesday en ondertekende een overeenkomst voor drie seizoenen.

Bruce, die afkomstig is uit de buurt van Newcastle, verbrak de voorbije week zijn contract bij Sheffield Wednesday. “Dit is een speciaal moment voor mij”, erkende Bruce op de clubwebsite van de ‘Magpies’. “Newcastle was de club waarvoor ik als kleine jongen supporterde. Het was de club van mijn vader. Sportief ligt mij een grote uitdaging te wachten, maar mijn staf en ikzelf zijn er klaar voor. We gaan de mouwen opstropen en de supporters een team geven waar ze trots op zullen zijn.”

De voormalige centrale verdediger was na een spelerscarrière bij onder meer Norwich City en Manchester United hoofdcoach bij achtereenvolgens Sheffield United (1998-1999), Huddersfield Town (1999-2000), Wigan Athletic (2001 en 2007-2009), Crystal Palace (2001), Birmingham City (2001-2007), Sunderland (2009-2011), Hull City (2012-2016), Aston Villa (2016-2018) en Sheffield Wednesday (2019).

Bruce reist vandaag al naar China af waar hij de selectie voor de eerste keer zal ontmoeten. Newcastle speelt deze middag (12u Belgische tijd) een oefenduel in Nanjing tegen Wolverhampton Wanderers.

Newcastle United can now announce that Steve Bruce has been appointed as the club's new head coach.



More here: https://t.co/BTjZACgqtb #NUFC pic.twitter.com/IvhafgljYf Newcastle United FC(@ NUFC) link

David Bombeke wordt Medical Coordinator bij Club Brugge

Nog een nieuw gezicht in de staf van Philippe Clement bij Club Brugge. David Bombeke wordt immers de nieuwe Medical Coordinator van blauw-zwart. Bombeke begeleidde in het verleden al onder anderen wielrenner Greg Van Avermaet en tennisster Kirsten Flipkens. “Ik ben ontzettend blij dat iemand met zijn reputatie ervoor gekozen heeft om zich voltijds in te zetten voor Club”, aldus Clement. “We hebben in ons basecamp nu alle infrastructuur en technologie voor handen om onze spelers op topniveau te begeleiden zowel op collectief als individueel vlak en we zijn ervan overtuigd dat we de lat op dat vlak nog hoger kunnen leggen door zijn expertise toe te voegen aan ons team.”

🆕 Welkom bij de Club, David!

⚕️ David Bombeke wordt de nieuwe Medical Coordinator van Club Brugge



MEER | https://t.co/wOUMTN0pKp pic.twitter.com/0gVJZ0B7LG Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Tielemans (Leicester City) en Meunier (PSG) spelen eerste oefenduels

Youri Tielemans en Thomas Meunier hebben hun eerste oefenwedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen afgewerkt. Tielemans won met Leicester City, dat hem in het tussenseizoen definitief overnam van Monaco, met 0-1 van vierdeklasser Scunthorpe United. Meunier en PSG hadden geen enkele moeite met de Duitse tweedeklasser Dynamo Dresden (1-6).

Tielemans stond bij Leicester de eerste helft tussen de lijnen en zag die andere nieuwe aanwinst, Ayoze Perez, tien minuten voor rust de enige treffer van de partij maken. Meunier werd bij PSG op het uur naar de kant gehaald op bezoek bij Dynamo Dresden. Op dat moment stond het al 0-5 na treffers van Mbappé (2x), Draxler en youngsters Zagre en Postolachi. Het werd uiteindelijk nog 1-6. De Braziliaanse superster Neymar, die maandag laattijdig de trainingen hervatte bij de Parijzenaars, deed nog niet mee.

Denis Odoi ten slotte speelde de hele wedstrijd bij Fulham dat in Albufeira met 1-0 verloor van FC Porto. Odoi en Fulham degradeerden het voorbije seizoen naar de Engelse tweede klasse.

Première victoire de la saison. Implication, sérieux et efficacité. De bonne augure pour la suite. 👌



First victory of the season. Involvement, seriousness and efficiency. Auspicious for the future. 👌#ICICESTPARIS #TÔTOUTARD 🔴🔵 pic.twitter.com/KGr4OEWMhU Thomas Meunier(@ ThomMills) link

UEFA laat KV Mechelen voorlopig toe, maar stadion nog niet

De UEFA liet gisteren KV Mechelen toe in de Europa League. Onder voorbehoud, want ze wacht de definitieve uitspraak van het BAS af. Nu, ook al mag Malinwa Europees spelen, dan nog is het niet duidelijk of de club haar wedstrijden wel in het eigen AFAS-stadion mag spelen. KV Mechelen kreeg eind mei een afgevaardigde van de UEFA over de vloer die enkele aanpassingen wil - denk aan persinfrastructuur of comfort in het bezoekende vak. In september vindt er een tweede, definitieve controle plaats. Pas als die positief is, kan KVM zijn eventuele Europese wedstrijden in eigen huis afwerken. Anders biedt Den Dreef van OH Leuven een oplossing. (ABD)