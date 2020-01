Football Talk. Anderlecht riskeert boete voor supportersincidenten tegen Club - Dennis weer fit Redactie

24 januari 2020

Anderlecht riskeert boete voor supportersincidenten tegen Club Brugge

Anderlecht moet zich op 4 februari voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden voor de voetzoeker die in de thuismatch tegen Club Brugge naast Simon Mignolet belandde. Drie dagen later buigt de Geschillencommissie Hoger Beroep zich over het spreekkoor “Alle boeren zijn homo’s”, dat in dezelfde wedstrijd door paars-witte fans werd gezongen.

De thuisnederlaag tegen Club Brugge afgelopen weekend zinde bepaalde fans van de harde kern van Anderlecht niet. Eén supporter gooide vlak voor het laatste fluitsignaal een bommetje in het strafschopgebied van Club-doelman Mignolet. Diens collega-Rode Duivel Vincent Kompany maande de paars-witte supporters aan tot kalmte.

RSCA moet zich op dinsdag 4 februari verantwoorden voor het incident. Bondsprocureur Kris Wagner daagt de Brusselaars rechtstreeks voor de Geschillencommissie en zal een boete van 2.500 euro eisen. Er hangt Anderlecht ook een match achter gesloten deuren boven het hoofd, maar het Bondsparket vraagt niet om die effectief te maken.

In diezelfde partij scandeerden enkele Brusselse fans het beruchte spreekkoor “Alle boeren zijn homo’s”. Ook daarvoor wordt Anderlecht vervolgd. De Geschillencommissie Hoger Beroep buigt zich op vrijdag 7 februari over de strafmaat. Bondsprocureur Wagner zal ook in dit disciplinair dossier een boete van 2.500 euro vorderen. Het is niet de eerste keer dat RSCA voor dat spreekkoor vervolgd wordt. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) legde paars-wit recent nog een boete van 2.000 euro op voor dezelfde feiten die vorig jaar plaatsvonden.

Dennis weer fit bij Club

Goed nieuws voor Club Brugge, dat in Kortrijk opnieuw een beroep kan doen op Emmanuel Dennis. De Nigeriaan is zo goed als verlost van de hinder aan zijn knie en haalt in principe de wedstrijd van zondag. Met Krépin Diatta is het afwachten. Blauw-zwart bekijkt zijn situatie van dag tot dag. De Senegalees incasseerde tijdens de stage een pijnlijke trap op de voet en traint nog niet voluit. In de beker kwam Club woensdagavond niet verder dan 1-1 tegen Zulte Waregem.