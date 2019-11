Football Talk. Anderlecht met of zonder Kompany dit weekend - Heynen vandaag geopereerd Redactie

29 november 2019

Heynen vandaag geopereerd

Bryan Heynen wordt vandaag geopereerd aan de kruisband van zijn rechterknie. De Genkse middenvelder liep die blessure afgelopen weekend op tegen Moeskroen. De operatie wordt uitgevoerd door chirurg Jan Truyen. Hij is een expert op het vlak van knieletsels en zetelt tevens in de Genkse raad van bestuur. Heynen zal één nacht in het ziekenhuis moeten verblijven. Hij staat voor een lange revalidatie van zes tot acht maanden. (KDZ)

Anderlecht met of zonder Kompany?

Wie van de drie? Deze week sloten zowel Vincent Kompany (dij), Philippe Sandler (knie) als Adrien Trebel (meniscus) bij de groep aan. Het drietal lijkt volledig hersteld van zijn blessures. Gisteren hadden de spelers vrij. Vandaag moet blijken hoe ze de verhoogde trainingsintensiteit hebben verteerd. De kans dat de drie zondag op Oostende weer inzetbaar zijn, is gering. De medische stap hoopt één van de drie wedstrijdfit te krijgen. Wie dat wordt, zal pas zondag duidelijk worden. Zeker is dat men met Kompany totaal geen risico wil nemen. Men wil absoluut vermijden dat hij opnieuw in zijn dijblessure zou hervallen. Wellicht blijft hij nog een weekje aan de kant. (MJR)