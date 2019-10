Football Talk. Anderlecht krijgt boete voor pyro - Guardiola niet zeker of City klaar is om CL te winnen Redactie

22 oktober 2019

RSCA krijgt 5.000 euro boete voor pyro, 2.500 euro boete voor Standard

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag de maximumboete van 5.000 euro opgelegd aan RSC Anderlecht, nadat supporters van paars-wit pyrotechnisch materiaal hadden afgestoken tijdens hun eerste uitzege van het seizoen in Charleroi.

RSCA wordt bestraft omdat er volgens de match delegate voor en tijdens de partij in het Stade du Pays (1-2) pyrotechnisch materiaal was afgestoken. Het Bondsparket vervolgde de Brusselaars ook om het werpen van allerlei ander materiaal op het speelveld (zoals aanstekers), maar daarvoor werd paars-wit vrijgesproken. Opvallend: legal counsel Bert Van der Auwera meldde zich dinsdag namens Anderlecht, maar wegens gebrek aan volmacht mocht hij niet optreden. Het vonnis werd dan ook bij verstek opgelegd.

Standard werd bestraft met een boete van 2.500 euro, omdat Luikse supporters in het bezoekersvak bij Antwerp (1-1) een bommetje hadden aangestoken. De Rouches claimden dat er niet mee geworpen is, maar dat argument veegde de Geschillencommissie van tafel. “We kunnen wel aannemen dat de supporter het bommetje niet in zijn handen heeft laten ontploffen. En zelfs gewoon het op zak hebben van een pétard is voldoende voor een sanctie”, luidde het vonnis. Ook bij Standard werd de uitspraak bij verstek gedaan, omdat advocaat Quintin Gilbert evenmin een volmacht had gekregen.

FC Barcelona ziet Samuel Umtiti opnieuw uitvallen

Samuel Umtiti zit niet in de twintigkoppige kern van FC Barcelona voor het Champions Leagueduel van morgenavond tegen Slavia Praag. De Franse centrale verdediger speelde afgelopen weekend tegen Eibar (0-3 winst) pas zijn eerste competitiewedstrijd dit seizoen na een aanslepende voetblessure. Nu houdt een knieletsel hem aan de kant.

De boeman van de Rode Duivels in de halve finales van het WK blesseerde zich vandaag/dinsdag in het slot van de training. “Hij mist de trip naar Slavia Praag”, zo laat Barça weten. Sergi Roberto stapt evenmin op het vliegtuig richting Tsjechië. De Spanjaard heeft nog te veel last van de knieblessure die hij tegen Eibar opliep.

Barcelona haalde 4 op 6 uit zijn eerste twee groepsmatchen (0-0 in Dortmund, 2-1 tegen Inter). Slavia telt 1 op 6 (1-1 in Inter, 0-2 tegen Dortmund).

Andreazzoli moet opstappen bij Genoa

Genoa FC heeft zijn trainer Aurelio Andreazzoli ontslagen. Hij betaalt het gelag voor de slechte competitiestart van het team.

Na acht speeldagen staat Genoa met 5 punten op de negentiende en voorlaatste plaats in de Serie A. Alleen Sampdoria (4 ptn) doet het nog minder goed. Het 5-1 verlies van zondag bij Parma werd hem fataal.

Andreazzoli (65) was pas sinds de zomer aan de slag bij Genoa. Daarvoor trainde hij Empoli. Genoa heeft nog geen opvolger aangeduid. In principe gebeurt dat nog vandaag/dinsdag.

Geen Paintsil tegen Liverpool

Felice Mazzu maakte zopas zijn selectie bekend voor de Champions League wedstrijd van morgenavond tegen Liverpool. Daarbij zijn geen grote verrassingen, de landskampioen treedt op volle sterkte aan tegen de titelhouder. In de selectie is geen plaats voor Paintsil, Piotrowski, Adewoye en Screciu. Vukovic en Neto Borges ontbreken door blessures. (KDZ)

Guardiola twijfelt aan winstkansen CL

Hij meent het. Pep Guardiola is ervan overtuigd dat Manchester City nog niet klaar is om de Champions League te winnen. Ondanks de miljardeninvesteringen in de kern de voorbije tien jaar. “Ik heb er alle vertrouwen in, ik reken op mijn team, maar er zijn nog veel andere sterke ploegen”, zei Guardiola. “De Champions League zal worden gewonnen in de zestien. En dit seizoen zijn wij in beide boxen niet op ons sterkst. We hebben al te veel fouten gemaakt, die op het hoogste niveau genadeloos worden afgestraft. Ik heb de vraag over onze Champions League-ambities al op mijn eerste persconferentie hier vier jaar geleden beantwoord. We gaan proberen, maar ik weet niet zeker of we er zullen in slagen om dit toernooi te winnen.

“Lukt het dit seizoen niet, dan proberen we opnieuw volgend jaar. Ik ben nog nooit aan een wedstrijd begonnen met de gedachte: deze kunnen we niet winnen. Maar elke match waarvan ik dacht dat we ze konden verliezen, startte ik met de instelling: we zien wel, we zullen proberen.” Kevin De Bruyne maakt deel uit van de kern. Hij kijkt vanavond collega Rode Duivel Timothy Castagne in de ogen. Beiden komen uit de jeugd van RC Genk, maar wegens het leeftijdsverschil van vier jaar kruisten ze mekaar daar nooit. (KTH)

Borussia Dortmund mist aanvoerder Reus tegen Inter

Borussia Dortmund moet het morgen in de Champions Leaguewedstrijd op het veld van Inter Milaan zonder aanvoerder Marco Reus stellen. Hij is nog onvoldoende hersteld van een griepaanval. Met Paco Alcacer, al een tijdje out met een kuitblessure, missen de Duitsers nog een tweede goaltjesdief. Toptalent Jadon Sancho is er na een disciplinaire sanctie wel opnieuw bij.

Doelman Roman Bürki heeft last van de knie maar stapte toch op het vliegtuig naar Italië. Achter zijn naam staat wel een vraagteken. Borussia Dortmund, het team van Axel Witsel en Thorgan Hazard, begon zijn CL-campagne met een 0-0 gelijkspel tegen Barcelona. Daarna volgde een 0-2 zege bij Slavia Praag. Romelu Lukaku en Inter Milaan openden groep F met een 1-1 draw thuis tegen Praag en verloren daarna met 2-1 in Barcelona.

Arnesen gelinkt aan Feyenoord

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde ‘De Telegraaf’ wordt Frank Arnesen (63) technisch directeur van Feyenoord. Hij is zopas ontslagen in dezelfde functie bij Anderlecht. In de entourage van Arnesen valt evenwel te horen dat de Deen “gecharmeerd is dat zijn naam genoemd wordt, maar er niks concreets is”. Arnesen werkte in het verleden bij PSV en voetbalde voor Ajax en PSV. Bij Feyenoord zou hij de taken van Sjaak Troost moeten overnemen, het budget zou er beperkt zijn. (PJC)