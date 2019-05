Football Talk. Anderlecht geen partnerclub van Man City - Vandaag beladen vergadering Pro League



De voetbalredactie

22 mei 2019

07u27 2

Spurs straft fans voor doorverkopen tickets CL-finale

Tottenham Hotspur heeft drie seizoenkaarthouders gebannen wegens het doorverkopen van tickets voor de finale van de Champions League op 1 juni tegen Liverpool. Dat deden de fans via de website StubHub. De tickets werden daar aangeboden voor 3.000 pond (3.400 euro) per stuk, ruim zes keer zo duur als de duurste tickets voor de eindstrijd in Madrid. Tottenham en Liverpool hebben elk 17.000 kaartjes voor de finale gekregen. Via de website van de UEFA zijn nog eens 4.000 kaartjes verkocht voor voetbalfans wereldwijd. De overige 25.000 tickets zijn voor nationale bonden, sponsoren en commerciële partners. Het is de eerste keer dat Tottenham in de finale van de Champions League staat.

Geen officiële samenwerking tussen Anderlecht en City

Een structurele samenwerking tussen Manchester City en Anderlecht komt er niet. Toch is het niet uitgesloten dat paars-wit in zijn zoektocht naar nieuwe spelers uitkomt bij enkele talenten van de Engelse kampioen. Volgens Joleon Lescott, verantwoordelijk voor het huurlingenleger van City, polste ex-ploeggenoot Kompany bij hem al vrijblijvend naar enkele spelers. Concreet is er echter niks, zo valt bij City te horen. De club verhuurde het afgelopen seizoen een twintigtal spelers, onder andere aan NAC Breda (Ned) en Girona (Spa) - beiden degradanten in hun respectievelijke competities. In het pakket huurlingen zit er momenteel weinig bruikbaars voor Anderlecht. De enige die momenteel de overstap maakt van City naar Anderlecht is assistent-coach Simon Davies. Mogelijk volgt er nog een analist. (KTH/PJC)

Beladen vergadering Pro League

Vandaag vindt een bijzondere algemene vergadering plaats van de Pro League. Alle voorzitters en CEO’s van de profclubs verzamelen om knopen door te hakken over de toekomst van het Belgische voetbal. Op de agenda staan de arbitrage, de vacante positie van voorzitter van de Pro League, de toewijzing van zitjes in het Uitvoerend Comité van de voetbalbond, discussies over het competitieformat en de toekomst van de mediarechten (het vroegere tv-contract). Er wordt vuurwerk verwacht. (NVK)

Nederlandse eerste klasse sleutelt sneller aan format

Komend voetbalseizoen degradeert niet alleen de nummer 18 uit de Eredivisie maar ook de nummer 17. Het was de bedoeling dat die regel pas zou gelden vanaf het seizoen 2020-2021, maar de clubs die uitkomen op het hoogste niveau in Nederland hebben na overleg met voetbalbond KNVB besloten de afgesproken veranderingen nu al in te voeren.

De wijziging moet bijdragen aan de kwaliteit van de Eredivisie en het Nederlandse voetbal in het algemeen. Er was volgens de clubs geen reden om nog een jaar langer te wachten met de invoering. Naast de kampioen zal voortaan ook de nummer 2 uit de Keuken Kampioen Divisie, de tweede klasse, naar de Eredivisie stijgen. Tot en met dit jaar zakte alleen de laatste in de stand uit de Eredivisie. De nummers 16 en 17 speelden barrages voor het behoud. In het nieuwe format blijft de nummer 16 de nacompetitie om het behoud spelen.

Ook aan het format van de KNVB-beker wordt gesleuteld. Clubs die de groepsfase van de Champions League of Europa League bereiken, hoeven vanaf nu minder wedstrijden te spelen in het nationale bekertoernooi. Zij stromen pas in als nog 32 clubs over zijn, dat is de eerste ronde nadat de groepsfase van de Champions League en Europa League is afgerond.

Supportersincidenten bezorgen Anderlecht opnieuw 5.000 euro boete

De Geschillencommissie van de bond heeft de maximumboete van 5.000 euro opgelegd aan RSC Anderlecht, nadat supporters in de thuismatch tegen Standard met bierbekers hadden gegooid en rookbommen hadden afgestoken.

In de Clásico van 5 mei in het Constant Vanden Stockstadion staken supporters in tribune 4 een witte rookbom af net voor het uur, zo stelde match delegate Fernand Meese in zijn verslag. Later in de match werden er na een niet-gefloten strafschop wegens een fout op Amuzu bierbekers op het veld gegooid achter de kooi van doelman Ochoa. Een heel deel viel naast het veld, maar een viertal flesjes en bekers kwam op het terrein terecht. Dat bevestigde ook de tweede assistent van ref Van Driessche in zijn rapport. Er kwam geen vertegenwoordiger van RSCA op de zitting van dinsdag opdagen, en dus werd Anderlecht bij verstek veroordeeld tot 5.000 euro boete, waarvan 2.500 euro voor de rookbom en 2.500 euro voor het werpen van projectielen.