Football Talk. Anderlecht geeft jeugdproduct eerste profcontract - Lokale ondernemers redden Roda JC

28 oktober 2019

Anderlecht geeft Zeno Debast eerste profcontract

Zeno Debast heeft zijn eerste profcontract getekend van drie seizoenen. De 16-jarige polyvalente middenvelder is al sinds zijn zesde actief op Neerpede en wordt nu beloond voor zijn prima prestaties bij de jeugd. “Zeno is een laat-mature speler, die de jongste maanden bij de U18 van RSCA enorm veel progressie heeft gemaakt”, klinkt het bij directeur opleidingen Jean Kindermans. “Hij kan zowel centraal achterin als op het middenveld spelen. Hij heeft twee goeie voeten, speelt met overzicht en met veel rust aan de bal.”

Sportief directeur Michael Verschueren: “Als Zeno zich op deze manier blijft doorzetten, dan is hij een wissel op de toekomst. Er komen nu enkele cruciale jaren aan en net daarom is het goed dat eigen opgeleide jonge spelers voor Anderlecht blijven kiezen. Het is de club van zijn hart, voelt zich goed omringd en weet dat hij hier mogelijkheden zal krijgen.”

Lokale ondernemers redden Roda JC

Een groep lokale ondernemers is hard bezig om de bankgarantie van 900.000 euro voor Roda JC voor elkaar te krijgen. Mocht dat maandagavond niet rondkomen, dan staat voormalig grootaandeelhouder Frits Schrouff garant voor het tekort. Dat meldt de Nederlandse regionale zender L1. De zender meldt verder dat Schrouff de licentiecommissie van de KNVB op de hoogte heeft gesteld van de constructie. De handtekening van de Landgravenaar staat al op papier, voor het geval dat de ondernemers de zaak niet op tijd rondkrijgen. Als Roda JC in gebreke blijft, krijgt de club uit de eerste divisie voor de tweede keer dit seizoen drie punten in mindering.

Vanuit België had Wouter Vandenhaute, de voormalige eigenaar van televisiezenders Vier en Vijf, interesse in een overname van de Nederlandse voetbalclub. Met de gewezen sportjournalist werd er een verkennend gesprek gevoerd. Eind 2017 deed Vandenhaute al een bod op RSC Anderlecht. Toen stak Marc Coucke hem de loef af. Hij slaagde er in 2009 wel in de Vlaamse wielerklassiekers Ronde van Vlaanderen en Omloop Het Nieuwsblad over te nemen. Later bracht hij in zijn Flanders Classics ook nog Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl onder.

OHL niet akkoord met schikkingsvoorstel voor Keita

OH Leuven en Aboubakar Keita zijn het niet eens met het schikkingsvoorstel van drie speeldagen schorsing dat het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) eist. De competitieleider in 1B zal dinsdag met de Ivoriaanse middenvelder voor de Geschillencommissie verschijnen.

OHL moest de laatste tien minuten van de topper tegen Westerlo met tien volmaken na rood voor Keita, maar hield de drie punten thuis (2-1 winst). De Ivoriaanse middenvelder gleed met de studs vooruit door op de enkel van Kemphaan Christian Brüls. Scheidsrechter Alen stond er met zijn neus op en trok meteen rood.

Bondsprocureur Kris Wagner wilde Keita schorsen voor de belangrijke duels tegen Union, Virton en Beerschot, maar OH Leuven gaat niet akkoord met de vordering van het Bondsparket. Dat bevestigde de club maandagavond aan Belga. Dinsdagnamiddag (om 14.45 uur) verschijnen club en speler met het oog op strafvermindering voor de Geschillencommissie.

Westerlo, Beerschot en Virton vervolgd wegens werpen van drankjes

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft 1B-clubs Beerschot, KVC Westerlo en Excelsior Virton vervolgd, omdat hun supporters op de negende speeldag drankjes op het speelveld gooiden. Dat bevestigde de KBVB maandag aan Belga.

Bondsprocureur Kris Wagner baseert zich voor zijn vervolging op de match delegate-verslagen van Beerschot-Westerlo (11 oktober) en Virton-Lommel (12 oktober). In die eerste wedstrijd smeten enkele fans van de Kemphanen met bierbekers, terwijl de Ratten vervolgd worden omdat er een drankflesje op het veld viel. Bij Virton ging het ook weer om het gooien van bierbekers. De drie clubs riskeren een boete en worden dinsdag (vanaf 14.00 uur) uitgenodigd om zich te verantwoorden voor de Geschillencommissie van de KBVB.

KBVB start zoektocht naar nieuwe technisch directeur

De Koninklijke Belgische Voetbalbond is zijn zoektocht gestart naar een nieuwe technisch directeur, zo maakte de KBVB bekend. De nieuwe technisch directeur moet de opvolger worden van Chris Van Puyvelde, die eind vorig jaar vertrok voor een avontuur bij de Chinese voetbalbond. Sindsdien neemt bondscoach Roberto Martinez de functie ad-interim waar.

“De toekomstige technisch directeur zal de langetermijnvisie op alle aspecten van het Belgische voetbal mee bepalen, van de opleiding van het laagste tot het hoogste niveau, zowel voor mannen als vrouwen”, klinkt het in de mededeling. “De KBVB is op zoek naar een vrouw of een man met sterk managersprofiel en een stevige technische achtergrond. Het is absoluut geen noodzaak om een ex-coach te zijn. Kandidaten kunnen zich aanmelden voor 30 november 2019.”

Pro League vraagt 25.000 euro aan Charleroi wegens matchonderbreking

Omwille van een wedstrijdonderbreking van tien minuten in het duel tegen Standard moet Charleroi een bijdrage van 25.000 euro betalen aan de sociale projecten van de Pro League.

Het interne reglement van de Pro League schrijft 25.000 euro vergoeding voor als een match tijdelijk werd stilgelegd. Dat gebeurde in de ‘choc wallon’ tussen Standard en Charleroi (1-1) op 29 september. Door vuurpijlen van de bezoekers in de slotminuten werd die partij een tiental minuten onderbroken, waarna de match wel nog uitgespeeld kon worden. Die som van 25.000 euro is volledig voor rekening van Charleroi, dat voor de incidenten ook al door de KBVB beboet werd ten bedrage van 4.000 euro.

Een beslissing over STVV en KRC Genk werd uitgesteld. De Pro League startte de interne procedure tegen beide clubs op naar aanleiding van de gestaakte Limburgse derby van 28 september. Voor een definitieve stillegging schrijft het reglement van de profliga een bijdrage van 50.000 euro voor. De Pro League wil een beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep afwachten alvorens standpunt in te nemen. Die disciplinaire procedure binnen de schoot van de KBVB wordt op 7 november voortgezet.

Stam weg bij Feyenoord

Jaap Stam is na 18 wedstrijden opgestapt als coach van Feyenoord. De 47-jarige coach maakte zijn beslissing een dag na de 4-0 nederlaag in de Klassieker bij Ajax. Feyenoord staat op een twaalfde plaats in de Eredivisie. Stam verloor vijf van zijn achttien wedstrijden als coach van Feyenoord. Er waren verder zeven zeges en zes gelijke spelen.

Technisch directeur Sjaak Troost betreurt het besluit van Stam. “De trainer had zeker onze steun nog en ook de spelersgroep wilde met hem verder. Maar als iemand zelf zegt: ik geloof er niet meer in en wil niet meer, dan respecteren we dat en houdt het op. Hoe jammer ook.”

Stam geeft aan dat het ‘bepaald geen gemakkelijk besluit is geweest’. “Ik heb er goed en lang over nagedacht. Mijn uiteindelijke conclusie is dat het beter voor de club, de spelers en mezelf is als ik een stap opzij zet.”

Samatta fan van La Casa de Papel

Genk-spits Ally Samatta is fan van de Spaanse Netflix-serie ‘La casa de Papel’, zo leert ons zijn recentste post op Instagram. Op het beeld is te zien hoe hij in zijn rode jumpsuit en met Dali-masker, net zoals de protagonisten van de superpopulaire reeks, in zijn Range Rover stapt. Het bijschrift verraadt dan weer wie het favoriete personage is van de Genkse aanvoerder.

Ajacied Sergiño Dest verkiest Verenigde Staten boven Oranje

De Nederlands-Amerikaanse voetballer Sergiño Dest heeft besloten om in de toekomst voor de Verenigde Staten uit te komen. De 18-jarige rechtsachter van Ajax, die een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder heeft, speelde tot op heden alleen oefeninterlands voor het Amerikaanse elftal.

De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman probeerde Dest er onlangs in een gesprek nog van te overtuigen dat hij voor het Nederlands elftal moet kiezen. Koeman hoopt dat Mohamed Ihattaren in de toekomst wel voor Oranje gaat uitkomen, in plaats van voor Marokko. Het grote talent van PSV heeft zijn beslissing, vanwege het overlijden van zijn vader, nog even uitgesteld.

Napoli moet Malcuit poos missen met zware knieblessure

Napoli zal het allicht een hele tijd moeten stellen zonder Kevin Malcuit. De Franse rechtervleugelverdediger liep in de Serie A-wedstrijd van afgelopen weekend bij SPAL (1-1) een zware knieblessure op. Dat heeft de club van Dries Mertens laten weten.

De 28-jarige Malcuit moest tegen SPAL na 70 minuten van het veld. Onderzoek heeft aangetoond dat de Fransman schade heeft opgelopen aan de voorste kruisband en meniscus van de rechterknie. Napoli maakte niet bekend hoelang Malcuit out is. Napoli (20 ptn), tegenstander van KRC Genk in de Champions League, staat in de Serie A vierde. Juventus (23 ptn) gaat aan kop, voor Inter (22 ptn) en het verrassende Atalanta (20 ptn).

Bondscoach Serneels heeft Red Flames-selectie klaar voor tweeluik tegen Kroatië en Litouwen

Bondscoach Ives Serneels heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de kwalificatieduels in en tegen Kroatië (08/11) en in Leuven tegen Litouwen (12/11) voor het EK 2021 in Engeland. De Red Flames begonnen hun EK-parcours foutloos met twee zeges.

België opende in september met een vlotte 6-1 zege tegen het zwakke Kroatië, waarna de Flames eerder deze maand na een heel middelmatige wedstrijd ook de volle buit in Roemenië pakten (0-1). De troepen van Serneels, achttiende van de wereld, trekken op 8 november naar Zapresic voor een nieuwe ontmoeting met Kroatië (FIFA 54). Nadien, op 12 november, zakt Litouwen (FIFA 107) af naar Den Dreef.

De Belgen mogen bij het tweeluik geen misstap maken, want Zwitserland voert groep H aan met negen punten uit drie matchen. De Zwitsers vormen in april volgend jaar de volgende tegenstander van de Belgen. Alleen de poulewinnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De andere tweedes spelen barrages.

In 2017 namen de Flames voor het eerst deel aan het EK. In Nederland sneuvelde België in de groepsfase. Voor het WK van dit jaar in Frankrijk konden de Flames zich niet plaatsen. Zwitserland versperde hen toen de weg in de barrages.

Selectie:

Doel: Nicky Evrard (Sporting Huelva/Spa), Diede Lemey (Sassuolo Calcio/Ita), Justien Odeurs (Anderlecht)

Verdediging: Julie Biesmans (PSV/Ned), Maud Coutereels (Standard), Laura De Neve (Anderlecht), Laura Deloose (Anderlecht), Heleen Jaques (Sassuolo Calcio/Ita), Davina Philtjens (Fiorentina/Ita), Charlotte Tison (Anderlecht), Shari Van Belle (AA Gent)

Middenveld: Tine De Caigny (Anderlecht), Marie Minnaert (AA Gent), Kassandra Missipo (AA Gent), Justine Vanhaevermaet (Roa IL/Noo)

Aanval: Janice Cayman (Lyon/Fra), Elena Dhont (AA Gent), Davinia Vanmechelen (Twente/Ned), Elke Van Gorp (Anderlecht), Ella Van Kerkhoven (Inter/Ita), Chloe Vande Velde (AA Gent), Lola Wajnblum (Standard), Sarah Wijnants (Anderlecht), Tessa Wullaert (Manchester City/Eng)

Voetbal Vlaanderen past competitie beter aan transgenderkwestie aan

Het geslacht op de identiteitskaart is voor Vlaamse voetballers vanaf 1 november niet langer het enige argument om in een voetbalreeks ingedeeld te worden. Voetbal Vlaanderen keerde een nieuwe reglement goed, waardoor transgenders makkelijker kunnen wisselen tussen vrouwen- en mannencompetities.

Sinds 2018 is het in ons land administratief veel makkelijker om van geslacht te veranderen. Er zijn geen attesten van dokters en psychiaters meer nodig en de persoon die een aanvraag tot geslachtswijziging doet, hoeft ook geen medische ingrepen meer te ondergaan.

“Maar de sportwereld worstelde nog met dat fenomeen. Sinds mensenheugenis delen wij voetballers op in competities die gebaseerd zijn op geslacht”, legt Benny Mazur, secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen uit. Dat strikte onderscheid is omwille van historische context, het idee van een eerlijke competitie en veiligheidsredenen zelfs verankerd in het bondsreglement.

Recent onderzoek van de Vlaamse ombudsvrouw voor gender toonde aan dat het sportfederaties ontbreekt aan specifiek beleid om tegemoet te komen aan die administratieve vereenvoudiging. In jeugdreeksen zijn er nog gemengde ploegen, maar volwassenen worden altijd opgesplitst volgens geslacht.

“Deze regel komt door de recente wetswijzigingen onder druk te staan en biedt geen garantie meer op een eerlijke en veilige competitie waarin iedereen een plaats kan hebben. Het is de ambitie van Voetbal Vlaanderen dat iedereen moet kunnen voetballen. Soms past een andere categorie beter dan die waarin iemand op basis van zijn of haar identiteitskaart zou worden ingedeeld”, stelt Voetbal Vlaanderen.

Om die reden voert de Vlaamse voetbalfederatie een dispensatieregel van het geslacht in. Die is vanaf 1 november van kracht. “Op basis van deze regel kan een ethische commissie, gebruik makend van medische, psychologische, juridische en/of sociale expertise, advies verlenen aan het bevoegde bestuur om gedurende maximaal een half voetbalseizoen in een andere competitie te spelen dan waar hij of zij normaal in zou moeten spelen.”

Voetbal Vlaanderen voert de regel mede in op vraag van een transman, die weliswaar nog niet de volledige transformatieprocedure was doorlopen en er in de mannenreeksen niet aan te pas kwam. Straks kan de man dan toch deelnemen aan vrouwencompetities. Het Vlaamse initiatief werd op gejuich onthaald binnen de Pro League en de Franstalige federatie ACFF, die er ook aan denken om dergelijke maatregel in te voeren.

Keita (OH Leuven) riskeert drie speeldagen schorsing

Het parket van de Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en een boete van 1.500 euro gevorderd tegen OHL-middenvelder Aboubakar Keita, die afgelopen speeldag in de Proximus League rechtstreeks werd uitgesloten.

OHL moest de laatste tien minuten van de topper tegen Westerlo met tien volmaken na rood voor Keita, maar hield de drie punten thuis (2-1 winst). De Ivoriaanse middenvelder gleed met de studs vooruit door op de enkel van Kemphaan Christian Brüls. Scheidsrechter Alen stond er met zijn neus op en trok meteen rood.

Indien OH Leuven het schikkingsvoorstel voor Keita aanvaardt, mist de Ivoriaan de bloedstollende titelrace in de eerste periode. De competitieleider ontvangt vrijdag Union en moet op de slotspeeldag naar eerste achtervolger Virton. Ook de openingsspeeldag van de tweede periode, thuis tegen Beerschot, dreigt aan Keita voorbij te gaan.

Het vingertje van Dewaest

Met zijn treffer na acht minuten werd Sébastien Dewaest uiteindelijk de matchwinnaar. De 28-jarige verdediger was daar best blij om. Hij was bij een afgeweerde hoekschop blijven hangen en kon de verre voorzet van Dries Wouters ondanks een slechte controle toch netjes verzilveren. Na zijn goal maakte Dewaest een opvallend gebaar. “Opvallend? Ik legde toch maar gewoon mijn vinger op mijn mond? Daar bedoelde ik helemaal niets speciaals mee. Onlangs had ik er met mijn vrouw een afspraak over gemaakt. Als ik nog eens zou scoren, zou ik dat gebaar maken. Meer niet. Als mensen daar iets anders achter willen zoeken, dan doen ze maar.” De brede grijns die volgde, laat wel vermoeden dat Dewaest de recente kritiek van de Genkse fans op zijn persoon maar matig kon smaken. (LUVM)

Champions League kost Genk geen punten

Een Europese deelname kost punten? Niet bij landskampioen Racing Genk. Na zijn wedstrijden in de Champions League pakte het telkens de volle buit: 9 op 9. In de laatste vijf seizoenen zijn slechts twee Belgische ploegen erin geslaagd om zo’n perfect parcours aan te houden. In ‘17-’18 had Club 12 op 12, een jaar later had AA Gent hetzelfde rapport, met die nuance dat het toen bij beiden om Europese voorrondes ging. Genk kan zich nu bij dat unieke rijtje voegen, op voorwaarde dat het ook zijn komende drie duels na een Europese partij wint. (JSe)

Bölöni: “Er is geen probleem-Refaelov”

Na de magere 2 op 9 greep Antwerp-coach Lazslö Bölöni in. Lior Refaelov moest op de bank plaatsnemen. “Er is geen probleem-Refaelov”, zei Bölöni. Maar de coach liet wel doorschemeren dat de Israëliër misschien wel voor langere tijd naast de basisploeg zal vallen. “Refaelov heeft in verschillende wedstrijden zijn kans gekregen. Ik wil anderen ook hun kans geven. Met Mirallas en Miyoshi zijn er drie spelers die op zijn positie willen spelen.”

Tegen KV Kortrijk speelde Mirallas vlak achter spits Mbokani. Bölöni: “Het was nog geen grootse match van hem. Hij was nog niet zo flamboyant als we hem kennen. Maar de penalty die hij omzette, zal hem deugd gedaan hebben. En daarna gaf hij een uitstekende assist. Dat zal hem vertrouwen geven voor de volgende weken.” (NVK)

Wellicht ook geen Kompany tegen Gent

Dat valt tegen. Het heeft er alle schijn van dat Frank Vercauteren donderdag tegen AA Gent geen beroep kan doen op Vincent Kompany (hamstring) en Philippe Sandler (knie). RSCA wil geen risico’s nemen met het duo. Pas als de kans op herval tot een minimum beperkt is, lijkt een rentree realistisch. Kompany is out sinds eind september, Sandler al twee à drie weken. Nacer Chadli (kuit) moet vandaag nog onderzoeken ondergaan. De blessure is niet zo erg als gevreesd - de interlands met de nationale ploeg in november zou hij moeten kunnen halen -, maar hij is wel onzeker voor Gent. (PJC)