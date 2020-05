Football Talk. Anderlecht bekijkt of het Luckassen kan houden - Duitse club bereidt bod op Larin voor - Hagi bijna van Rangers Voetbalredactie

27 mei 2020

Ianis Hagi bijna van Rangers

Ianis Hagi (21) staat heel dicht bij een definitieve transfer naar Rangers FC. RC Genk leende hem sinds de winterstop uit en nu zouden de Schotten bereid zijn om 5 miljoen euro te betalen voor de Roemeen. Hagi kwam vorige zomer van over van Viitorul Constanta voor 4 miljoen, maar kon de hoge verwachtingen niet inlossen. Noch onder Mazzu, noch onder Wolf verwierf hij een vaste basisplaats. (KDZ)

Duitse club bereidt bod op Larin voor

Zulte Waregem heeft de aankoopoptie op Cyle Larin (25, Besiktas) nog niet gelicht. Eén Duitse club bereidt een concrete aanbieding voor, maar Essevee wil garanties op een hogere prijs vooraleer het zelf 2,5 miljoen euro betaalt. (PJC)

Anderlecht bekijkt of het Luckassen kan houden

Men is hoopvol dat Frank Boeckx (33) aan boord blijft als keeperstrainer bij de jeugd. Is er een akkoord, dan stopt Boeckx als actieve doelman. PSV liet Luckassen (24) weten dat hij weg mag bij “een fair bod”. Anderlecht zal de aankoopoptie van 5 miljoen allicht niet lichten wegens te duur, maar bekijkt wel of het hem kan houden. Eupen bekijkt dan weer of het Anderlecht-huurling Musona definitief kan overnemen. (PJC/AR)

Hoedt en Gano (bijna) weg bij Antwerp

In principe eindigt hun verhaal op de Bosuil. Tot 1 juni, nu maandag, heeft Antwerp FC officieel de tijd om de opties in de huurcontracten van Wesley Hoedt (Southampton) en Zinho Gano (RC Genk) te lichten. De kans dat de Great Old dat ook effectief zal doen, is echter zo goed als onbestaande. Bij Hoedt (25) bedraagt die optie 8 miljoen euro. Erg veel geld - zeker in deze tijden - wat maakt dat, hoewel beide partijen zich goed voelen bij elkaar, hun wegen meer dan waarschijnlijk scheiden. Zelfde verhaal bij Gano (26). Optie: bijna 2 miljoen euro, het blijft veel geld voor een spits in de schaduw van Mbokani. (MVS)

Malinwa-reservedoelman Valkenaers dichtbij uitleenbeurt aan Thes Sport

Reservedoelman Arno Valkenaers (19) staat dichtbij eerste amateurklasser Thes Sport. KV Mechelen wil het contract van de voormalige Belgische jeugdinternational eerst verlengen tot 2022 om hem daarna voor één jaar op huurbasis naar Limburg te laten gaan. Daar zou hij zijn kans krijgen als eerste keeper. (ABD/GGT)

BAS boog zich over klacht van 16 amateurclubs

Gisteravond laat boog het BAS zich over de gezamenlijke klacht van 16 amateurclubs, die de beslissing aanvechten van de KBVB die de competitie eind maart definitief stopzette. De clubs voeren aan dat de stand op het moment van de beslissing niet als eindstand kan gelden. De belangen van de clubs werden voor het BAS behartigd door de sportadvocaten Johnny Maesschalck en Kristof De Saedeleer, die gisteren hebben gepleit. Een uitspraak valt pas later. Het verdict van het BAS in deze zaak kan koren op de molen zijn van vooral Waasland-Beveren. (LUVM)