Football Talk. Alweer operatie voor Najar: zes maanden out De voetbalredactie

10 juli 2019

07u47 0

Andy Najar moet opnieuw onder het mes

Pech blijft Andy Najar achtervolgen. De Hondurees moet opnieuw onder het mes. In de oefenwedstrijd tegen Paraguay op 6 juni blesseerde de rechtsachter zich aan de knie. De medische staf van Honduras dacht aanvankelijk aan een lichte meniscusblessure, maar Anderlecht liet hem wel meteen naar België overvliegen voor bijkomende medische tests. Daaruit bleek dat de blessure véél ernstiger is en dat de voorste kruisbanden zijn gescheurd. Najar moet zeker worden geopereerd. Bij een blessure aan de kruisbanden wordt doorgaans een inactiviteit van zes maanden vooropgesteld. Door de blessure van Najar komen enkel nog Saelemaekers en in mindere mate Chipciu in aanmerking voor de rechtsachterpositie. Het is niet uitgesloten dat paars-wit op zoek gaat naar een nieuwe rechtsback. (MJR)