Football Talk. Al Shabab trekt aan Leko - Genk-verdediger mee naar Copa América - Löw opgenomen in ziekenhuis

31 mei 2019

Duitse bondscoach Joachim Löw opgenomen in ziekenhuis

De Duitse bondscoach Joachim Löw is in het ziekenhuis opgenomen met een probleem met de bloedsomloop, zo maakte de Duitse Voetbalbond DFB bekend. De 59-jarige Löw wordt er behandeld voor een vernauwing aan een slagader, een aandoening die onlangs tijdens een sportwedstrijd aan het licht kwam. “Ik voel me intussen weer goed, maar moet de komende vier weken wel rusten”, gaf Löw aan.

Daardoor zal zijn assistent Marcus Sorg overnemen tijdens de eerstvolgende wedstrijden van de Mannschaft in de kwalificaties voor het EK van 2020, op 8 juni tegen Wit-Rusland en drie dagen later tegen Estland, zo bevestigde de DFB.

Lucumi (Genk) heeft selectie Copa América beet

Een bekroning op zijn sterk debuutseizoen in de Jupiler Pro League. Jhon Lucumi (Genk) behoort tot de 23-koppige selectie van Colombia voor de Copa América (14 juni - 7 juli) in Brazilië. De linkspotige centrale verdediger maakte in zijn eerste jaar een erg solide indruk in onze competitie. In zijn thuisland wordt zijn selectie als een kleine verrassing beschouwd. “We hebben het hier over een kampioen”, aldus Colombiaans bondscoach Carlos Queiroz. Ook sterspelers als Radamel Falcao (AS Monaco), James Rodríguez (Bayern) en Dávinson Sánchez (Tottenham) zijn van de partij.

Estos son los 23 jugadores que con trabajo y dedicación representarán a Colombia en la @CopaAmérica Brasil 2019.#TrabajamosPorUnSueño#ElEquipoDeLaGente pic.twitter.com/uAjfjTBJTK Selección Colombia(@ FCFSeleccionCol) link

Matias Suarez helpt River Plate aan Zuid-Amerikaanse Supercup

Het Argentijnse River Plate heeft de Zuid-Amerikaanse Supercup gewonnen, de tiende trofee in vijf jaar onder de leiding van voormalig international Marcelo Gallardo. In de terugwedstrijd van de finale tegen het Braziliaanse Athlético Paranaense haalde River Plate het in het eigen Monumental na verlengingen met 3-0. Na de negentig minuten reguliere speeltijd stond er na een treffer van op de stip van Ignacio Fernandez (65.) 1-0 op het scorebord in de Argentijnse hoofdstad. River Plate had de heenwedstrijd voordien met dezelfde cijfers verloren in Brazilië en dus dienden er verlengingen aan te pas te komen. Daarin zorgde Lucas Pratto al snel voor de 2-0 (90.+1), vier minuten later zette ex-Anderlechtenaar Matias Suarez (90.+5) de 3-0 eindstand op het scorebord. Beide River-aanvallers zijn momenteel ook Argentijns international.

Voor River Plate is het na 2015 en 2016 de derde Zuid-Amerikaanse Supercup, waarin de winnaars van de Copa Libertadores en de Copa Sudamericana het tegen elkaar opnemen. In de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League, haalde River het in december in Madrid in de finale met 3-1 van stadsgenoot en aartsrivaal Boca Juniors.

Croonen: “Mazzu? Niet overhaasten”

Ook een passage aan de Klaagmuur op Hemelvaart bracht voor Peter Croonen geen soelaas in de zoektocht naar een nieuwe coach. De Genkse voorzitter is momenteel op vakantie in Jeruzalem en voert vandaar mee de onderhandelingen met Charleroi en Felice Mazzu. Na een dag vol onderhandelingen kwam de verhoopte doorbraak er ook gisteren niet. Al lijkt een akkoord wel nakend. “We gaan in de goede richting, maar we doen alles stap voor stap”, zei Croonen. “We gaan niet overhaast te werk, dit is veel te belangrijk.” Volgens onze informatie zijn alle partijen het eens over de grote lijnen, maar wordt er nog gedebatteerd over de financiële kant van de zaak voor Mazzu. Wat Charleroi betreft, is de situatie duidelijk. Als Genk de opstapclausule van 500.000 euro betaalt, is Mazzu een vrij man. Dat spelers op overschot bij Genk de overstap naar Charleroi zouden maken, is op dit moment niet aan de orde. (KDZ)

Al Shabab trekt aan Leko

De woestijn roept. Inclusief de jackpot. Al Shabab heeft zijn zinnen gezet op Ivan Leko (41). De club van gewezen Gouden Schoen Mbark Boussoufa wil komend seizoen beter doen dan de vijfde plek in Saoedi-Arabië en is dan ook op zoek naar een nieuwe coach. Als het van Al Shabab afhangt, wordt dat Leko. De Kroaat maakte de voorbije twee seizoenen zowel in de Belgische competitie als over de grenzen heen indruk, maar zag zijn aflopend contract bij Club niet verlengd. Leko is volgens zijn entourage gecharmeerd door de interesse, maar heeft bedenktijd gevraagd. Zijn voorkeur gaat uit naar een nieuw avontuur in de Jupiler Pro League, mede ingegeven door zijn familiale situatie - Leko heeft twee tienerdochters die hij niet graag zou achterlaten. (NP/SJH)