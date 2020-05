Football Talk. AFAS vijf jaar langer sponsor van KV Mechelen - Raman kampt met dijblessure - Nieuwe coach voor Wullaert bij Man City Redactie

28 mei 2020

AFAS vijf jaar langer hoofdsponsor van KV Mechelen

AFAS blijft nog minstens vijf jaar hoofdsponsor van KV Mechelen. De contractverlenging tussen het softwarebedrijf en de club werd vandaag officieel aangekondigd. AFAS is sinds 2015 de stadionsponsor en pronkt ook op de truitjes van Malinwa. “AFAS is een belangrijke partner voor de club. Ze hebben ons de voorbije vijf jaar gesteund in goede en minder goede tijden. Dat gaan ze de komende vijf jaar blijven doen”, aldus algemeen directeur van KV Frank Lagast. “Dit is een belangrijk signaal naar de toekomst toe. AFAS volgt ons volledig in onze meerjarenvisie en heeft vertrouwen in het plan van de club. Ze willen samen met ons groeien.” (ABD)

Munaron weg bij Halle-Gooik

Jacky Munaron is niet langer de keeperstrainer van zaalvoetbalploeg Futsal Project Halle-Gooik. Dat hebben de Pajotters zelf bekend gemaakt via sociale media. “Na drie geweldige jaren komt er een eind aan de samenwerking tussen Jacky Munaron en onze club. We willen Jacky bedanken voor zijn enthousiasme, professionaliteit, topwerk en geweldige glimlach. Het was een eer jou in ons midden te hebben”, klinkt het in de mededeling.

Tessa Wullaert krijgt nieuwe coach bij Manchester City

Gareth Taylor is de komende drie seizoenen de trainer van Tessa Wullaert bij Manchester City. Dat heeft de Engelse club donderdag gemeld. De 47-jarige Taylor volgt Nick Cushing op, die naar New York City verkast. Taylor, een voormalige international van Wales en ex-speler van MCFC, deed de drie voorbije seizoenen ervaring op bij de U18 van City en eerder bij de U16.

Bij de vrouwen van City is Tessa Wullaert aan de slag. Het is wel nog niet zeker of Taylor de Red Flame onder zijn hoede zal krijgen. Wullaert is einde contract in Manchester en hintte eerder al op een vertrek bij The Citizens.

Wegens de coronacrisis is het huidige seizoen in de Engelse hoogste vrouwenklasse definitief stopgezet, met City aan kop. De Engelse voetbalbond nam wel nog geen beslissing over een mogelijke titel voor Wullaert en co.

🙌 GARETH TAYLOR 🙌



We are delighted to announce that Gareth has agreed a three-year deal to become the new Head Coach of Manchester City Women!



🔵 #ManCity pic.twitter.com/OiWhrxk7Cg Manchester City

Raman out met dijblessure

Het loopt niet echt van een leien dakje bij Schalke 04. De Duitse club verloor gisteren al voor de derde keer op rij sinds de hervatting van de Bundesliga. Op de koop toe is Benito Raman out met een dijblessure. Onze landgenoot moest in laatste instantie afhaken voor de partij van gisteren tegen ex-club Fortuna Düsseldorf. Specificaties rond de blessure deelde Schalke niet mee, het is dan ook niet geweten hoe lang Raman out zal zijn.

#InfoTweet: @RamanBenito fällt aufgrund von Oberschenkelproblemen aus.



Gute Besserung, Benito! #S04 | 🔵⚪️ | #F95S04 pic.twitter.com/gG4futgnl2 FC Schalke 04