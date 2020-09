Football Talk. Adidas en KBVB verlengen overeenkomst tot 2026 Voetbalredactie

02 september 2020

Twee coronagevallen bij FC Utrecht, oefenduel afgelast

Bij FC Utrecht zijn twee besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Volgens de clubleiding gaat het om “twee leden die onderdeel uitmaken van de A-selectie”. Deze personen testten positief, maar hadden geen klachten. Ze zijn direct na de uitslag in quarantaine geplaatst.

“FC Utrecht heeft uitgebreid contactonderzoek gedaan waaruit bleek dat er op dit moment geen quarantaine nodig is voor overige leden van de selectie. Op korte termijn vindt een hertest plaats bij de overige selectie- en stafleden”, liet de eredivisieclub weten.

Het oefenduel dat woensdag gespeeld zou worden tegen KFC Uerdingen 05 is vanwege de twee coronagevallen afgelast. FC Utrecht opent het nieuwe seizoen in de eredivisie op 12 september met de thuiswedstrijd tegen AZ.

Adidas en KBVB verlengen overeenkomst tot 2026

Adidas en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hebben hun lopende overeenkomst verlengd tot en met 2026. Binnen de samenwerking voorziet Adidas alle nationale teams, waaronder de Rode Duivels en Red Flames, van sportfunctionele kleding. Het huidige contract met Adidas ging in 2014 in. Ook in de jaren '70 en '80 werkte de KBVB samen met de kledingsponsor.

"Adidas is een grote naam in de sport- en voetbalwereld", stelt Manu Leroy, directeur Marketing & Communicatie van de KBVB. "Onze federatie is dan ook bijzonder trots om met zo'n sterk internationaal merk, dat onze waarden en onze ambitie deelt, te kunnen samenwerken. Ons doel was om de samenwerking voort te zetten en we zijn blij te zien dat deze wens wordt gedeeld.”

"De samenwerking die we hebben smaakt naar meer, op en naast het veld", aldus Günter Weigl, Senior Vice President Global Sports Marketing & Brand Relations van Adidas. "De KBVB is een sterke partner, met een toonaangevende nationale ploeg, veelbelovende ambities in het vrouwen- en jeugdvoetbal en aansprekende plannen om het voetbal in België te professionaliseren. Wij zijn trots op onze geschiedenis samen, en kijken uit naar de mooie jaren voor ons.”