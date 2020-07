Football Talk. Académie Standard krijgt nieuwe naam - Oefenduel tussen Waasland-Beveren en Cappellen afgelast - De Sart (Antwerp) maanden out Voetbalredactie

23 juli 2020

Oefencentrum Standard krijgt met SL16 nieuwe naam en nieuwe aanpak

Dertien jaar na de opening van de Académie Robert-Louis Dreyfus, die de Luikse jeugd naar een hoger niveau stuwde, heeft Standard donderdag de naam van haar trainingscentrum gewijzigd naar SL16. Er zal ook gewerkt worden volgens een nieuwe aanpak die beter zal aansluiten bij het moderne voetbal en de huidige generatie jongeren. Academiedirecteur Pierre Locht stelde het project donderdag voor tijdens een persconferentie.

Standard wil dankzij de meest moderne pedagogische benadering spelers technisch en tactisch, maar ook fysiek en mentaal, sterker maken. De trainers op de academie zullen de verschillende spelprincipes die in het eerste elftal worden gebruikt doorgeven aan de jongeren.

Met het nieuwe project komt ook een nieuwe, geprofessionaliseerde, scoutingseenheid. Er wordt ook verbinding gemaakt de vrouwenploeg van Standard en de partnerclubs. Verder wordt er ook een innovatie-eenheid opgericht, met academieleden die de nieuwste pedagogische en technologische trends in de gaten houden en bij een meerwaarde toepassen op de jonge spelers.

De naam van Robert-Louis Dreyfus, de stichter van het project in 2007, blijft verbonden aan de club. De Communication Arena, waar de jongeren videosessies volgen, zal genoemd worden naar zijn naam.

Oefenduel van Waasland-Beveren tegen Cappellen wordt afgelast

De oefenwedstrijd van Waasland-Beveren van vrijdagavond tegen Royal Cappellen FC is om medische redenen afgelast. Dat laat Waasland-Beveren donderdag weten. Volgens de club, die afgelopen vrijdag met 7-0 van PSG verloor, was een afgelasting de enige optie aangezien bij de tegenstanders niet iedereen op het coronavirus is getest.

“Zoals u weet worden onze spelers wekelijks getest op het coronavirus. Vanmorgen ondergingen onze spelers opnieuw deze test. Omdat niet alle spelers en trainers van Cappellen zich hebben laten testen op het virus kunnen we niet anders dan de wedstrijd van morgenavond annuleren”, luidt het op de teamwebsite. “Onze spelers zullen in plaats van een oefenwedstrijd twee trainingen inplannen in hun programma. De ochtendtraining zal zoals vandaag om 10.00 uur van start gaan.”

Jordi Cruijff na half jaar alweer weg als bondscoach Ecuador

Jordi Cruijff is alweer weg als bondscoach van de nationale voetbalploeg van Ecuador. De 46-jarige Nederlander en het bestuur van de bond liggen niet op één lijn.

Cruijff werd begin dit jaar aangesteld met als taak het Zuid-Amerikaanse land naar het wereldkampioenschap van 2022 te leiden. De voormalig international leidde vanwege het coronavirus nog geen training en was ook niet in het land. Dat zorgde in Ecuador voor veel kritiek. Cruijff zou vorige week naar Ecuador gaan, maar vroeg bedenktijd aan de voorzitter. De Ecuadoraanse bond besloot daarop Cruijff te vragen te vertrekken.

In december vorig jaar stopte Cruijff als trainer van de Chinese club Chongqing Dangdai Lifan. Na anderhalf jaar in dienst bij de club in de Super League zei hij toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Cruijff was eerder trainer bij Valletta (Malta) en technisch directeur bij AEK Larnaca (Cyprus) en Maccabi Tel Aviv (Israël).

De Sart drie tot vier maanden out

Opnieuw een aderlating voor Antwerp. Middenvelder Alexis De Sart heeft in de oefenwedstrijd tegen Roda JC afgelopen woensdag een blessure opgelopen aan de rechterenkel. Het zou gaan om een fractuur. De Sart ondergaat vrijdag een ingreep in het ziekenhuis, laat The Great Old weten op Twitter. De club rekent op een inactiviteit van drie tot vier maanden.

Het is voor Antwerp opnieuw een groot verlies richting de bekerfinale van 1 augustus tegen Club Brugge. Sander Coopman moet geopereerd worden aan de knie en is langdurig out. Bolat, Hoedt, Mirallas, Defour, Baby, Arslanagic zijn ondertussen al vertrokken. En Lamkel Zé traint op dit moment mee met de B-kern.

Afgelopen woensdag heeft Alexis De Sart een blessure opgelopen aan de mediale band van zijn rechter enkel.



Vrijdag zal hij een ingreep ondergaan in het ziekenhuis, RAFC gaat uit van een inactiviteit van enkele maanden.



De club wenst hem een spoedig herstel! 💪💪 pic.twitter.com/NfCc4ZkgD5 Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

Moeskroen heeft technische staf rond

Moeskroen heeft alle posities in de technische staf rond de nieuwe coach Fernando Da Cruz ingevuld. Het gaat om een “ervaren multidisciplinair team”, stelt de Henegouwse club donderdag op de teamwebsite.

Afgelopen weekend werd de overname van Moeskroen door Lille-eigenaar Gérard Lopez afgerond. Met oud-gediende Fernando Da Cruz werd ook de opvolger van de Duitser Bernd Hollerbach voorgesteld.

De Fransman krijgt als assistenten Jérémy Dos Santos (ex-beloftencoach van Moeskroen) en Andre Monteiro (ex-Porto) naast zich. Olivier Croes is de fysical coach en Eric Deleu blijft de keepers trainen. Rachid El Hasnaoui zorgt voor de video-analyses en Matthieu Losada wordt teammanager. Hij was vorig seizoen actief bij Aston Villa.

Unai Emery nieuwe coach van Villarreal

De Bask Unai Emery zal volgend seizoen aan het roer staan van de Gele Onderzeeër, de bijnaam van de Spaanse club Villarreal. Emery tekent er een contract voor drie seizoenen. Sinds hij z’n ontslag kreeg bij Arsenal, zat Emery zonder club. Daarvoor kende de Bask al successen met Paris-Saint Germain. Hij won er een titel en stak er twee keer de Franse beker op zak. Met Sevilla won Emery drie opeenvolgende jaren de Europa League, tussen 2014 en 2016.

Thomas Christiansen nieuwe bondscoach Panama

De voetbalbond van Panama heeft Thomas Christiansen, die vorig seizoen Union trainde, aangesteld als nieuwe bondscoach. Voor de 47-jarige Deense Spanjaard wordt het zijn eerste ervaring bij een nationale ploeg.

Christiansen volgt de Argentijn Américo Gallego op. Zijn hoofdopdracht wordt Panama naar het WK van 2022 loodsen. In 2018 debuteerde het Centraal-Amerikaanse land op de werelbeker in Rusland. Het verloor zijn drie groepsduels, waaronder de openingsmatch tegen de Rode Duivels in Sotsji (0-3).

Christiansen stond vorig seizoen aan het hoofd bij 1B-club Union. Hij leidde de Brusselse traditieclub naar een vierde plaats in de eerste periode en een derde in de tweede, in de algemene eindstand werd Union vierde. Felice Mazzu volgde hem op.

Christiansen, goed voor twee caps bij de Spaanse nationale ploeg, startte zijn trainerscarrière in Cyprus bij AEK Larnaca (2014-2016) en APOEL Nicosia (2016-2017), waarmee hij kampioen werd. Nadien was hij acht maanden aan de slag bij de Engelse tweedeklasser Leeds United (2017-2018).