Football Talk. AC Milan ontslaat Boban - Benteke wint van Kabasele De voetbalredactie

07 maart 2020

21u25 2

Crystal Palace van Benteke verslaat Watford en Kabasele

Crystal Palace, met Christian Benteke de hele wedstrijd tussen de lijnen, heeft zaterdag met 1-0 gewonnen van het Watford van Christian Kabasele op de 29ste speeldag van de Premier League.

Jordan Ayew (28.) lukte het enige doelpunt van de wedstrijd. Kabasele maakte net als Benteke de 90 minuten vol. In de stand klimt Crystal Palace (39 ptn) naar de tiende plaats. Watford (27 ptn) blijft 17de met evenveel punten als Bournemouth, dat op de eerste degradatieplaats staat.

Wolverhampton, met Leander Dendoncker de hele match op het veld, speelde 0-0 gelijk tegen Brighton. Bij de bezoekers werd Leandro Trossard in de 82ste minuut vervangen. Wolverhampton (43 ptn) blijft vijfde. Met 29 punten staat Brighton op de 15e stek, twee punten boven Bournemouth.

AC Milan ontslaat Zvonimir Boban

Zvonimir Boban mag al na negen maanden beschikken bij AC Milan. De 51-jarige voormalige Kroatische international werd in juni 2019 aangesteld als directeur voetbal bij de Italiaanse topclub.

Het ontslag komt niet geheel onverwacht, nadat Boban zich recent in een interview negatief had uitgelaten over het financiële reilen en zeilen bij de Rossoneri.

“We danken Zvone voor zijn inspanningen in de voorbije negen maanden en wensen hem succes bij zijn toekomstige uitdagingen”, klinkt het bij directeur-generaal Ivan Gazidis. “We moeten nu onze aandacht richten op het voetbal en de belangrijke wedstrijden die eraan komen.”

In de jaren 1990 won Boban vier landstitels en één keer de Champions League met AC Milan, de club waarvoor hij meer dan tien jaar speelde. In 2002 hing hij zijn schoenen aan de haak. Van 2016 tot zijn aanstelling bij AC Milan was de voormalige middenvelder plaatsvervangend secretaris-generaal bij de FIFA.

AC Milan is opnieuw aan een tegenvallend seizoen bezig. De Milanezen, met Alexis Saelemaekers op de loonlijst, staan pas op de zevende plaats in de Serie A.

Bossut niet in doel

Sammy Bossut is terug volledig wedstrijdfit nadat hij een operatieve ingreep moest ondergaan aan de elleboog enkele weken geleden. De verwachting was dat Francky Dury opnieuw voor Bossut zou kiezen tegen Anderlecht, maar de coach van Essevee blijft de kaart trekken van Eike Bansen.

Dat deed Dury ook al in het seizoensbegin toen hij Bansen in het doel verkoos tegen KV Mechelen en Standard, ten nadele van een fitte Bossut. Na die 0 op 6 greep Dury terug naar good old Sammy Bossut en verloor Zulte Waregem acht wedstrijden op rij niet meer. Met Bossut in doel hield Essevee ook acht keer de nul. (OPI)

Deschacht speelt 499ste match tegen Anderlecht

Olivier Deschacht speelt vanavond tegen Anderlecht zijn 499ste wedstrijd in de Belgische eerste klasse. De 39-jarige verdediger werkte het merendeel daarvan af in het shirt van Anderlecht, 451 competitiematchen om precies te zijn. Daarna volgden nog 24 wedstrijden voor Sporting Lokeren en momenteel 24 stuks bij Zulte Waregem.

Volgende week in de thuismatch tegen Standard kan hij zijn vijfhonderdste wedstrijd vieren. Maar om in de top tien terecht te komen van spelers met meeste matchen in de Belgische competitie, zal Deschacht wel nog een vervolg moeten breien aan zijn actieve carrière. Vital Borkelmans, de huidige nummer tien in de lijst, telt 533 officiële matchen op het hoogste Belgische voetbalniveau.

Voorlopig liet Deschacht nog alle opties open om nog een extra jaar te blijven bij Essevee. De geroutineerde verdediger vormt samen met zijn jongere collega Ewoud Pletinckx (19) een sterk defensief duo, tot grote tevredenheid van coach Francky Dury die zijn bewondering voor Deschacht nooit onder stoelen of banken stak. Deschacht zou zijn lot in de handen van Dury leggen, en die twijfelt geen seconde om een vervolg te breien aan zijn samenwerking met Deschacht. Momenteel lopen er gesprekken met het clubbestuur van Essevee om zijn contract met een jaar open te breken. (OPI)

Sandler hervat

Het voelt aan als een nieuw gezicht. Philippe Sandler is terug op Neerpede. De Nederlandse verdediger onderging begin december een operatie aan de knie en revalideerde nadien in overleg met zijn moederclub Manchester City. Nu hij in de laatste fase zit - hij traint nog individueel - streek hij opnieuw in Brussel neer. Anderlecht verwacht Sandler, die in principe onhoudbaar is voor paars-wit, ten vroegste in de play-offs terug in de wedstrijdkern. Vercauteren recupereert vandaag alleen Nacer Chadli (kuit). (PJC)