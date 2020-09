Football Talk. Abonnees opnieuw welkom bij Zulte Waregem - Adama Traoré sluit aan bij Spanje na negatieve coronatest De voetbalredactie

04 september 2020

Abonnees opnieuw welkom bij Zulte Waregem

Vanaf zondag 13 september zijn alle abonnees opnieuw welkom in het Regenboogstadion van Zulte Waregem. Het protocol werd in samenspraak met de stad Waregem en de supportersfederatie opgesteld en wordt nu voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan het kabinet van minister Ben Weyts. “In afwachting van deze goedkeuring kunnen onze abonnees, die lid zijn van een supportersclub, vanaf vrijdag 4 september hun plaats en die voor hun sociale bubbel reserveren voor de wedstrijden tegen Sporting Charleroi en Club Brugge”, klinkt het op de clubsite.

Adama Traoré sluit aan bij Spanje na negatieve coronatest

Aanvaller Adama Traoré sluit in de aanloop naar de tweede wedstrijd van Spanje in de Nations League weer aan bij de selectie van bondscoach Luis Enrique. De 24-jarige vleugelspits van Wolverhampton ontbrak de afgelopen dagen, omdat een eerste coronatest geen duidelijke uitslag opleverde. Uit voorzorg werd hij daarom buiten de groep gelaten. De tweede test was negatief, wat betekent dat Traoré nu bij de selectie mag komen.

Spanje begon de Nations League donderdagavond in en tegen Duitsland. Diep in de blessuretijd voorkwam verdediger José Luis Gaya een nederlaag door de 1-1 binnen te werken.

De Spaanse ploeg gaat zich nu in eigen land voorbereiden op het duel met Oekraïne, zondag in Madrid. Traoré kan dan debuteren in het shirt van de nationale ploeg. De aanvaller twijfelde lang of hij voor Spanje wilde uitkomen of voor Mali, het land waar zijn ouders vandaan komen. Traoré werd vorig jaar al eens opgeroepen voor twee EK-kwalificatiewedstrijden van Spanje, maar hij meldde zich toen af, officieel wegens een blessure.