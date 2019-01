Football Talk. Aanvoerder Tielemans bezorgt Monaco punt in Marseille - Leekens heeft nieuwe club - Wullaert geblesseerd De voetbalredactie

13 januari 2019

23u10

Bron: Eigen berichtgeving 0

Aanvoerder Tielemans bezorgt Monaco een punt in Marseille

AS Monaco heeft zondag de twintigste speeldag in de Franse Ligue 1 afgesloten met een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Olympique Marseille. Youri Tielemans (38.) scoorde de gelijkmaker voor de Monegasken, die niet wegraken uit de gevarenzone.

Coach Thierry Henry kon in het Stade Vélodrome geen beroep doen op Radamel Falcao, die in extremis ziek afhaakte voor het competitieduel. In afwezigheid van de Colombiaanse schutter mocht Tielemans, de enige Belg op het wedstrijdblad, de aanvoerdersband aantrekken. De Rode Duivel kreeg op het middenveld voor het eerst het gezelschap van Cesc Fabregas, die de overstap maakte van Chelsea naar het Prinsdom. Nacer Chadli ontbrak door een dijblessure.

Maxi Lopez (13.) verraste doelman Benaglio en bracht de thuisploeg al snel op voorsprong met een laag afstandschot. Tielemans bracht AS Monaco met een onhoudbaar gekruist schot langszij. Voor de gelegenheidsaanvoerder was het zijn vijfde competitietreffer. Thauvin leek Marseille in de tweede helft de drie punten te bezorgen, maar zijn treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens een overtreding. Het bleef bij een gelijkspel. Daar schiet geen van beide ploegen veel mee op. AS Monaco (15 ptn) blijft negentiende en voorlaatste, Marseille (28 ptn) is negende.

Napoli en Inter bekeren verder

In de Italiaanse Coppa Italia kwalificeerden Inter Milaan en Napoli zich voor de kwartfinales. Internazionale deed dat zonder Radja Nainggolan door Benevento met 6-2 te kloppen. De Napolitanen hadden Dries Mertens dan weer niet nodig om Sassuolo met 2-0 uit het bekertoernooi te knikkeren.

Voormalig Zuid-Afrikaans international Phil Masinga verliest strijd tegen kanker

De voormalige Zuid-Afrikaanse international Phil Masinga is zondag op 49-jarige leeftijd overleden aan kanker. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse voetbalbond bekendgemaakt. De ex-spits verzamelde 58 caps bij de Zuid-Afrikaanse nationale ploeg, waarvoor hij 18 keer scoorde. Masinga behoorde tot de gouden generatie van de ‘Bafana Bafana’, die in 1996 de Africa Cup won en twee jaar later in de finale van het Afrikaanse landentoernooi strandde. Hij scoorde tegen Congo (1-0) het doelpunt van de kwalificatie voor het WK 1998 in Frankrijk, de eerste WK-deelname van Zuid-Afrika.

Nadat hij in eigen land voor Jomo Cosmos en Mamelodi Sundowns speelde, zette Masinga zijn carrière voort in Europa. Hij speelde er achtereenvolgens voor het Engelse Leeds United, St. Gallen in Oostenrijk en Salernitana en Bari in Italië. In 2002 beëindigde hij zijn carrière bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten.

Geblesseerde Tessa Wullaert sluit donderdag pas aan op winterstage

Tessa Wullaert zakt morgen niet af naar het Spaanse Pinatar, waar de Red Flames van 14 tot 23 januari hun winterstage houden. De speelster van Manchester City kampt met een blessure, zo maakte bondscoach Ives Serneels vandaag bekend.

“Onze winterstage is gestart. Net de eerste training achter de rug en een gretige groep gezien”, tweette Serneels. “Tessa Wullaert vertrekt maandag niet mee richting Spanje wegens blessure. Ze revalideert in België en sluit na verder onderzoek normaliter donderdag aan bij de groep.”

Woensdagavond wordt de Gouden Schoen voor de derde keer aan een speelster uitgereikt. Wullaert, die afgelopen zomer bij Manchester City tekende, is de grote favoriete om de trofee binnen te rijven.

⚽️ @TessaWullaert vertrekt morgen niet mee richting Spanje wegens blessure. Ze revalideert in België en sluit na verder onderzoek normaliter donderdag aan bij de groep. #REDTOGETHER #WEURO2021 Ives Serneels(@ IvesSerneels) link

Mirallas bekert voort met Fiorentina, Limbombe gaat met Nantes onderuit

Kevin Mirallas heeft zich met Fiorentina geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia, de Italiaanse bekercompetitie. De club uit Firenze schakelde Torino uit door met 0-2 te gaan winnen.

Met Mirallas in de basis was Fiorentina baas in Turijn. De thuisploeg ontfermde zich wel over het leer, maar kreeg geen enkele bal tussen de palen. Fiorentina moest wel tot in de slotminuten wachten om het verschil te maken. Federico Chiesa (87. en 90.+2) nam beide doelpunten voor zijn rekening. Mirallas werd in de 52ste minuut gewisseld.

In de Franse Ligue ging Nantes op de twintigste speeldag met 0-1 onderuit tegen Rennes. Anthony Limbombe zag hoe Damien Da Silva (13.) al vroeg het verschil maakte. De eenmalige Rode Duivel werd in de 84ste minuut naar de kant gehaald. Rennes rukt na een 12 op 12 op naar de zesde plaats in de stand, het wisselvallige Nantes is elfde.

Leekens vindt onderdak in Iran

Georges Leekens kan er maar niet genoeg van krijgen. Onze landgenoot, 69 intussen, wordt de nieuwe trainer van Tractor Sazi Tabriz FC, een Iraanse club. Hij zat zonder ploeg sinds hij eind november na amper twee maand de laan werd uitgestuurd door Etoile Sportive du Sahel. De voormalige bondscoach volgt John Toshak op, die in september werd ontslagen en werd vervangen door een interim-coach.

Tractor Sazi have appointed 69 year old Belgian, George Leekens as their new manager. The former Belgium, Algeria and Tunisia manager will arrive in Tabriz with a new assistant manager. pic.twitter.com/bj3f0IfH9r Sina Saemian(@ Sinaa_sa) link

Red Flames-bondscoach Serneels wil op stages een winnaarsmentaliteit ontwikkelen

De nationale voetbalvrouwen hebben in Tubeke hun eerste stage van 2019 afgetrapt. Bondscoach Ives Serneels selecteerde 19 Red Flames en 11 toptalenten voor de winterstage in het Spaanse Pinatar. “Ik wil topatleten creëren. Daarom moeten we een echte winnaarsmentaliteite ontwikkelen”, aldus Serneels.

Tijdens de stage in Spanje staan niet alleen trainingen, theoretische sessies en wedstrijden op het programma. Er is ook ruimte voor teambuilding. De selectie verzamelt op zondag 13 januari in Tubeke. Het vertrek naar de Spaanse zon is voorzien op maandag 14 januari. Maandag 21 januari keert de groep terug naar België.

In Pinatar staan de oefenpartijen tegen Spanje (17/01) en Ierland (20/01) op de agenda. Naast de A-kern zullen ook enkele ‘High Potentials’ de stage in Murcia vervoegen, jonge speelsters (geboortejaar 1996-2001) die volgens de technische staf de kwaliteiten hebben om het ooit tot Red Flame te schoppen. Die talenten nemen het daar op tegen de Spaanse eersteklasser Fundacion Albacete (16/01) en een U23-selectie van Noorwegen (19/01).

“De High Potentials moeten hun individuele ambitie laten zien. Ze moeten tonen dat ze ooit tot de A-kern willen behoren”, zegt Serneels in Tubeke. “Voor de A-ploeg is het doel om nog verder omhoog te klimmen op de FIFA-ranking.” België staat momenteel op de 21e plaats, dat is hun hoogste notering ooit.

“Ik heb al atletes. Nu wil ik topatletes. Om dat te bereiken moeten we een winnaarsmentaliteit ontwikkelen bij elke speelster. Dat wil ik elke match en elke training zien”, legt Serneels een werkpunt bloot. “Enkele jaren terug vatten we elke wedstrijd aan met het idee om iets moois te laten zien. Nu willen we gewoon winnen. Deze ploeg is heel wat ambitieuzer geworden. De volgende stap is om die ambitie om te zetten in een winnaarscultuur. Maar dat is niet zo makkelijk te realiseren.

Van 25 februari tot 7 maart nemen de Belgen deel aan de Cyprus Women’s Cup. De maand nadien, van 2 tot 8 april, trekken Tessa Wullaert en co naar Los Angeles op oefenstage. Hoogtepunt wordt op 7 april een vriendenmatch in het Banc of California Stadium tegen de VS, in het vrouwenvoetbal een absolute grootmacht.

Tussendoor, op 22 februari, vindt de loting voor de kwalificatiecampagne voor het EK van 2021 plaats. Die wedstrijden starten in het najaar van 2019.

Atlético houdt Barcelona met moeizame zege onder druk

Atlético Madrid is koploper Barcelona tot op twee punten genaderd. Voor eigen publiek was een doelpunt van topschutter Antoine Griezmann genoeg voor een krappe 1-0-zege tegen middenmoter Levante.

Koke leek Atlético een droomstart te bezorgen in het Wanda Metropolitano, maar op aangeven van de VAR werd het feestje vanwege buitenspel afgekeurd. In het vervolg van de eerste helft hield Levante eenvoudig stand.

Pas na een uur brak Griezmann de ban voor de ploeg van Diego Simeone. Wie anders dan de Franse ster, die bij de laatste zes treffers van Atlético de maker was. Vanaf de stip liet hij doelman Oier kansloos. Zo boekte Atlético een zakelijke zege.

De nummer twee in La Liga staat met een duel meer gespeeld twee punten achter Barcelona. Wint de koploper later vandaag thuis van Eibar, dan blijft het verschil na 19 speeldagen vijf punten. Real Madrid kijkt al tegen een achterstand van tien punten aan. De tegenstander van Ajax in de Champions League gaat vanavond op bezoek bij Real Betis.

Ogunjimi scoort bij comeback

Marvin Ogunjimi (31) heeft bij zijn rentree op de Belgische velden meteen weten te scoren. De voormalige Rode Duivel bezorgde zijn nieuwe club Lierse Kempenzonen een punt op het veld van FC Dender. De match eindigde op 1-1.

Ogunjimi mocht terugblikken op een sterke prestatie. Hij droeg zijn doelpunt op aan Thomas Verschueren, de recent overleden ex-vriend van presentatrice Saartje Vandendriessche. Verschueren en Ogunjimi voetbalden samen bij de jeugd van KV Mechelen en bleven steeds goed bevriend. (KDC)