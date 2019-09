Football Talk. AA Gent-smaakmaker David maakt fantastische goal - Lamah krijgt oplawaai van Ciman en Pozuelo De voetbalredactie

08 september 2019

11u22

Bron: Belga 1

David scoort geweldige goal

Of het nu bij AA Gent of bij de nationale ploeg van Canada is, het maakt Jonathan David (19) niet veel uit. De smaakmaker uit de Jupiler Pro League tekende afgelopen nacht in het Concacaf Nations League-duel tegen Cuba voor een geweldig doelpunt. Hij omzeilde de buitenspelval, nam het leer met de hiel mee, tikte zijn naaste belager uit, veinsde een schot en schoof de bal vervolgens onder de benen van de Cubaanse doelman binnen. De 2-0 was een heerlijke goal, het werd uiteindelijk 6-0.

DAVID WANTED ONE TOO



🔥 @its_davidoff16 puts it through the Keepers legs! @CanadaSoccerEN take a two goal lead!



🇨🇦 CAN 2 - 0 CUB 🇨🇺 #CNLxOneSoccer | https://t.co/hishXepRT3 | #CNL pic.twitter.com/bmRwfmsy9i OneSoccer(@ onesoccer) link

Roland Lamah is met Cincinnati geen partij voor Ciman en Pozuelo

In de Amerikaanse Major League Soccer stonden met Roland Lamah en Laurent Ciman, twee voormalige Rode Duivels tegenover elkaar. Ciman haalde het met Toronto FC vlot met 1-5 bij Cincinnati.

Bij de rust leidden de bezoekers al met 0-3 na goals van Patrick Mullins, Nick DeLeon en Marco Delgado. Alejandro Pozuelo (ex-KRC Genk) leverde de assist voor de derde treffer. Lamah bleef tijdens de pauze in de kleedkamer.

Na de koffie liepen de Canadezen verder uit via Michael Bradley en Nicolas Benezet. Pas in de toegevoegde tijd milderde Emmanuel Ledesma van op de stip.

Ciman en Pozuelo speelden de volledige wedstrijd voor Toronto, dat als zesde in de Eastern Conference (met 41 punten uit 29 matchen) uitzicht heeft op deelname aan de play-offs. Cincinnati (18 ptn uit 29 matchen) is twaalfde en laatste en al uitgeschakeld voor de nacompetitie.

Which goal was your favourite?#TFCLive | #CINvTOR pic.twitter.com/zcE8Nf4RTh Toronto FC(@ TorontoFC) link

Ecuador vraagt Colombia en Peru gezamenlijke kandidatuur te overwegen voor WK 2030

De Ecuadoraanse president Lenin Moreno wil het WK voetbal in 2030 naar zijn land halen. Hij hoopt het vierjaarlijkse voetbalfeest te kunnen organiseren samen met Colombia en Peru. In een tweet kondigde Moreno aan dat hij het idee vrijdag heeft voorgelegd aan zijn Colombiaanse en Peruaanse collega, respectievelijk Ivan Duque en Martin Vizcarra.

“Ik heb presidenten Ivan Duque en Martin Vizcarra voorgesteld dat we in 2030 het WK voetbal organiseren in Ecuador, Colombia en Peru. Het wordt een jaar waarvoor Zuid-Amerika favoriet is om het toernooi te ontvangen”, schreef Moreno.

In 2030 zal het precies honderd jaar geleden zijn dat de eerste editie van het WK plaatsvond in Uruguay. Om dat te vieren, wil de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol het WK over elf jaar opnieuw naar Zuid-Amerika halen.

Vier andere Zuid-Amerikaanse landen (Argentinië, Uruguay, Chili en Paraguay) maakten al eerder bekend dat ze in de race willen stappen. Ook Spanje en Portugal lieten in juni weten een gezamenlijke kandidatuur te overwegen. Andere kanshebbers zijn Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Servië, die het eveneens samen willen doen, net zoals Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales. Nog kandidaten die worden genoemd, zijn Marokko en China.

De FIFA beslist in 2022 waar het WK van 2030 wordt gehouden. Over drie jaar is Qatar gastheer, in 2026 is het de beurt aan de Verenigde Staten, Canada en Mexico.