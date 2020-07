Football Talk. AA Gent reekshoofd in derde voorronde Champions League - Mustafi mist finale FA Cup Voetbalredactie

25 juli 2020

AA Gent reekshoofd in 3de voorronde Champions League

AA Gent gaat op 31 augustus zeker als reekshoofd de trommel in voor de loting van de derde voorronde van de Champions League. De Gentenaars ontlopen zo kleppers als Benfica en Dynamo Kiev. Krasnodar en Rennes zijn ook al geplaatst voor de derde voorronde, maar hebben een lagere coëfficiënt. De derde voorronde wordt in één wedstrijd gespeeld op 15 of 16 september. (JBE/MXG)

Mustafi moet met hamstringblessure kruis maken over finale FA Cup

Arsenal kan volgend weekend niet rekenen op Shkodran Mustafi in de finale van de FA Cup tegen Chelsea. De Duitse verdediger is out met een hamstringblessure, die hij vorig weekend opliep tijdens de gewonnen halve finale van het Engelse bekertoernooi tegen Manchester City (2-0). Dat heeft Arsenal bevestigd.

De medische staf van Arsenal liet weten dat Mustafi dit seizoen niet meer in actie komt. Naast de finale van de FA Cup (1 augustus) mist hij ook de slotspeeldag in de Premier League. Arsenal treft hier morgen/zondag in eigen stadion Watford.

Als voorlopige nummer tien van de Premier League kan Arsenal zich niet meer via de competitie plaatsen voor Europees voetbal. De enige kans is via de FA Cup. Bij winst van Chelsea krijgt de ploeg van trainer Mikel Arteta een ticket voor de Europa League.

De Londese club meldt voorts dat doelman Bernd Leno na een knieblessure komende week aansluit bij de groepstraining. Hij is mogelijk tegen Chelsea weer van de partij. Dat is zeker niet het geval voor de langdurig geblesseerden Calum Chambers (linkerknie), Pablo Mari (linkerenkel) en Gabriel Martinelli (linkerknie).