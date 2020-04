Football Talk. AA Gent plukt nog Standard-talentje weg - Beerschot en Losada praten deze week - Belet moord overname Newcastle? Voetbalredactie

29 april 2020

AA Gent plukt nog Standard-talentje weg

Na de jonge aanvaller Jelani Trevisan Dumas (15) plukt AA Gent nóg een jong talent weg bij Standard. Ook centrale verdediger Nathan Itangishaka (15) maakt de overstap van de Rouches - waar hij zeven jaar speelde - naar de Buffalo’s. Itangishaka maakt deel uit van de nationale ploeg U15. (RN)

Beerschot en Losada praten deze week

Het bestuur van Beerschot praat eind deze week met trainer Hernan Losada over de toekomst. Losada had een interim-opdracht tot het einde van het huidige seizoen. Op het Kiel heerst algemene tevredenheid over zijn werk. De verwachting is dus dat Beerschot de Argentijn een langere overeenkomst als T1 zal aanbieden. Of de club straks al dan niet promoveert naar 1A staat daar los van. (KDC)

Belet moord overname Newcastle?

De verloofde van de in 2018 vermoorde journalist Jamal Khashoggi roept de top van de Premier League op om de overname van Newcastle door een Saoedisch investeringsfonds te verbieden. Khashoggi werd vermoord in het Saoedisch consulaat in Turkije toen hij er een document ging halen om te trouwen. Zijn lichaam werd nooit gevonden, maar Turkse en westerse inlichtingendiensten gaan er sindsdien van uit dat het bevel om hem te vermoorden afkomstig was uit de hoogste Saoedische kringen.