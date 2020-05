Football Talk. AA Gent plukt Belgisch talent weg bij Lille - Seraing quasi zeker van proflicentie - Karius weg bij Besiktas Voetbalredactie

04 mei 2020

AA Gent plukt Matias Fernandez weg bij Lille

De Buffalo’s investeren in de jeugd. Eerder plukten ze al Parmentier en Cloots weg bij het ter ziele gegane Sporting Lokeren. Nu haalt Gent ook Matias Fernandez (15) weg bij het Franse Lille. De aanvaller zal aansluiten bij de U16. “Matias is een jongen met een ongelooflijk groot potentieel”, aldus Tim Matthys. “Hij is een zeer explosieve en wendbare aanvaller. Daarnaast beschikt hij over een zeer goede individuele actie, de juiste mentaliteit en is hij technisch sterk. We zijn dan ook zeer tevreden dat we een speler van zijn kaliber, en van een grote club als Lille, kunnen overtuigen om voor KAA Gent te kiezen.”

Karius beëindigt contract met Besiktas

Liverpool-doelman Loris Karius, die sinds de zomer van 2018 wordt uitgeleend aan Besiktas, heeft zijn overeenkomst met de Turkse club beëindigd. Dat verklaart de 26-jarige Duitser op Instagram.

Karius vindt het jammer “dat het op deze manier moet eindigen”. Net als vorig jaar lag de doelman overhoop met het bestuur van Besiktas over de uitbetaling van zijn loon. Hij trok zelfs voor de tweede keer naar de Wereldvoetbalbond FIFA om zijn achterstallig loon op te eisen. Voordat de Turkse competitie werd stilgelegd omwille van de coronacrisis, stond de Duitser dit seizoen 32 keer onder de lat bij de Turkse club.

De Duitse goalie mocht twee jaar geleden beschikken op Anfield nadat zijn twee flaters Liverpool in de finale tegen Real Madrid de Champions League hadden gekost.

RFC Seraing dicht bij proflicentie

Deze namiddag hield het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) een hoorzitting over het beroep dat Seraing had ingediend tegen het niet behalen van een proflicentie. De club, die momenteel gedeeld tweede staat in Eerste Amateur, kreeg in eerste instantie geen groen licht, maar vernam deze namiddag wel goed nieuws. “Na kennis te hebben genomen van het gunstige rapport van de directeur van de licentiecommissie heeft het BAS geen bezwaar gemaakt en was de hoorzitting van vandaag dan ook heel kort”, luidt het op de clubwebsite.

“In deze context wachten we op de schriftelijke kennisgeving van het vonnis, waarbij alle indicatoren groen kleuren met betrekking tot het toekennen van de aangevraagde vergunningen door de club”, klinkt het nog. Doordat er nog geen definitieve beslissing is van de Pro League over hoe het verder moet met de nationale voetbalcompetitie, wacht Seraing af. Eerder haalde ook Lierse Kempenzonen een licentie voor 1B. Als nog enkele clubs uit 1A of 1B naast een proflicentie grijpen kan Seraing volgend seizoen in 1B uitkomen.

Einde van trainerscarrière Advocaat nabij?

Of Dick Advocaat (72) bij Feyenoord nu dan toch eindelijk aan zijn laatste seizoen begint in zijn lange en succesvolle trainerscarrière? De voormalige Belgische bondscoach schoot in de lach bij die inmiddels vertrouwde vraag tijdens een presentatie vanwege een nieuw contract voor hem. De Haagse voetbalfanaat heeft immers al best wel vaak geroepen dat hij aan zijn laatste karwei zou gaan beginnen. Voorlopig is Advocaat echter nog volop actief, in elk geval nog tot medio 2021 bij de Rotterdamse volksclub, die hij vanaf eind oktober reanimeerde en terugbracht naar de vaderlandse top.

“Er is misschien nog wel een leuk klusje in het buitenland, Dick”, reageerde zijn trouwe assistent Cor Pot nog voordat zijn ‘baas’ kon antwoorden op de onvermijdelijke vraag. “Nee, nee, dit is echt mijn laatste seizoen”, lachte Advocaat. “Ja, ik weet dat ik dat wel vaker heb gezegd. Nou, dan verander ik gewoon weer van gedachten. Ik vertel wat jullie graag willen horen.”

Advocaat deed in de laatste fase van zijn loopbaan feitelijk alleen interim-opdrachten. Bij Feyenoord echter begint hij zowaar aan zijn tweede seizoen. “Ook hier was het de bedoeling om niet langer te blijven, niet wetende echter dat het zó goed zou gaan en dat ik er zoveel plezier aan zou beleven. Dat laatste is het allerbelangrijkste. We voelen ons allemaal heel goed bij hoe het nu gaat bij Feyenoord. En ik kan het straks ook weer eens vanaf het begin van het seizoen laten zien en dat is gewoon een heel mooie uitdaging.”

Advocaat verlengde zijn contract twee weken geleden bij Feyenoord. Kort daarna besloot de KNVB de competitie vanwege de coronacrisis te beëindigen. “We zitten in een situatie die voor ieder mens heel moeilijk is, maar daar zullen we toch doorheen moeten komen. Ik ben zelf niet bang voor het virus, maar ik ben wel voorzichtig. We trainen nu tot eind mei in groepjes van drie, dat loopt goed. Dan volgt de vakantie en hopelijk kunnen we daarna weer echt beginnen. Er zullen in de huidige selectie niet veel wisselingen komen, denk ik.”