Football Talk. AA Gent haalt opgelucht adem, blessure Kums valt mee - De Pauw opgeroepen voor Congolese selectie De voetbalredactie

22 september 2020

18u12 2

Nill De Pauw kan debuut maken voor nationale ploeg van Congo

De Congolese bondscoach Christian Nsengi-Biembe heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de vriendschappelijke interlands van Congo volgende maand tegen Burkina Faso (9 oktober) en Marokko (13 september). Daarbij zat één verrassende naam voor de Belgische voetballiefhebber. Nill De Pauw, momenteel aan de slag bij Antwerp, kan zijn debuut maken voor Congo.

De intussen dertigjarige De Pauw, zoon van een Belgische vader en een Congolese moeder, werd geboren in Kinshasa, maar zijn gezin maakte al binnen zijn eerste levensjaar de oversteek naar België. Daar voetbalde De Pauw de voorbije jaren voor Sporting Lokeren (2008-2015), de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg, Zulte Waregem (2017-2019) en sinds deze zomer Antwerp. Tussendoor waren er buitenlandse avonturen bij het Franse Guingamp (2015-2017), het Turkse Rizespor (najaar 2019) en het Griekse Atromitos (voorjaar 2020).

De Pauw doorliep al jeugdelftallen van België, maar werd nooit opgeroepen voor de Rode Duivels. Naast De Pauw behoren ook Edo Kayembe (Anderlecht), Jordan Botaka (Gent), Fabrice N’Sakala (ex-Anderlecht), Chancel Mbemba (ex-Anderlecht), Christian Luyindama (ex-Standard) en Neeskens Kebano (ex-Charleroi en Genk) tot de Congolese selectie.

Match van Tottenham tegen Leyton Orient afgelast na positieve coronatesten

Het League Cup-duel van Tottenham op het veld van Leyton Orient gaat dinsdagavond niet door. Verschillende spelers van de poeg uit de League Two testten positief op het coronavirus. Dat gebeurde na hun match tegen Mansfield. Het is voorlopig onduidelijk of en wanneer de bekerwedstrijd wordt ingehaald.

“Alle betrokken partijen overleggen om te bepalen wat de gevolgen zijn van het niet doorgaan van de match vanavond. Updates volgen”, laat de English Football League weten. “Leyton Orient, de EFL en de relevante overheden houden de covid-19 procedures van de club tegen het licht, met het oog op een zo snel mogelijke heropening van het stadion en de trainingsgronden.”

AA Gent haalt opgelucht adem, blessure Kums valt mee

Bij AA Gent hielden ze hun hart vast, toen Sven Kums maandag een scan liet nemen van zijn kuit. Hij moest er in de partij tegen Moeskroen in de eerste helft geblesseerd af en coach Wim De Decker vreesde een lange afwezigheid. Dat blijkt gelukkig mee te vallen. De middenvelder heeft geen scheur in de kuitspier, wel een lichte verrekking. De revalidatie van zo’n blessure duurt meestal één tot twee weken. Wim De Decker voerde één wijziging door op de Europese spelerslijst: aanvaller Dylan Mbayo moet plaats maken voor middenvelder Sulayman Marreh. (SDG/RN)

Boyata krijgt aanvoerdersband bij Hertha Berlijn

Dedryck Boyata is dit seizoen kapitein van Hertha Berlijn. Dat maakte de Bundesligaclub bekend. Boyata (29) kwam vorige zomer over van Celtic Glasgow. Na een aarzelende start door een beenblessure groeide de centrale verdediger uit tot leider van de defensie.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kampte Boyata met een probleem aan de achillespees. Daardoor miste de zeventienvoudige Rode Duivel de Nations League-duels in Denemarken (0-2) en thuis tegen IJsland (5-1).

Boyata raakte wel fit voor het eerste competitieduel van Hertha afgelopen weekend bij Werder Bremen (1-4 winst). Daar droeg Niklas Stark de aanvoerdersband.

Anderlecht test vandaag op corona

Vandaag zijn er opnieuw coronatests bij Anderlecht, waarvan de resultaten morgen zullen bekend zijn. Covid-19 woedt hevig binnen de kern van paars-wit. Het voorbije weekend werd Yari Verschaeren al het zesde slachtoffer. Eerder testten Michel Vlap (voor de tweede keer), Peter Zulj en Timon Wellenreuther positief. Ook twee medewerkers ontsnapten niet aan Covid-19.

Gimenez in isolatie bij Atlético

José Maria Gimenez is de volgende in het rijtje Atlético Madrid-spelers die het coronavirus heeft opgelopen. De Rojiblancos maakten dinsdag bekend dat Gimenez Covid-19 opliep. Maandag werden alle spelers en stafleden van Atlético getest. Zondag volgt voor het team van Rode Duivel Yannick Carrasco de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Granada. De 25-jarige Uruguayaan zit intussen thuis al in isolatie.

Gimenez is een belanrijke pion in de selectie van coach Diego Simeone. Sinds zijn aankomst bij de club in de zomer van 2013 speelde hij 191 officiële duels. Vorig seizoen kwam hij 27 keer in actie.

Eerder raakten ook spelers Diego Costa, Santiago Arias, Sime Vrsjalko, Angel Correa en Renan Lodi en coach Diego Simeone al besmet met het coronavirus.

Voetbal Vlaanderen stelt 148 matchen uit

Niet alleen in het profvoetbal, ook bij de amateurs woedt corona. Voetbal Vlaanderen moest dit weekend 148 van de 6.211 wedstrijden uitstellen. Een heel kleine minderheid dus, maar voorzitter Marc Van Craen is toch ongerust, hoewel hij nog geen signalen heeft opgevangen over eventuele beperkingen. “Het blijft gewoon hopen dat er toeschouwers welkom zijn, anders wordt overleven moeilijk.” Het reglement van Voetbal Vlaanderen zegt dat minstens 50% van alle wedstrijden gespeeld moet zijn om een definitief eindklassement te kunnen opmaken. (PJC)

Maakt Dessers debuut voor Nigeria?

Cyriel Dessers is door bondscoach Gernot Rohr opgenomen in de selectie van Nigeria voor de oefenduels tegen Ivoorkust (9 oktober) en Tunesië (13 oktober), twee matchen die in Oostenrijk worden gespeeld. Mogelijk maakt Dessers dus zijn debuut voor de Super Eagles. (KDZ)