Football Talk. AA Gent haalt opgelucht adem, blessure Kums valt mee - Anderlecht test vandaag op corona De voetbalredactie

22 september 2020

11u02 2

AA Gent haalt opgelucht adem, blessure Kums valt mee

Bij AA Gent hielden ze hun hart vast, toen Sven Kums maandag een scan liet nemen van zijn kuit. Hij moest er in de partij tegen Moeskroen in de eerste helft geblesseerd af en coach Wim De Decker vreesde een lange afwezigheid. Dat blijkt gelukkig mee te vallen. De middenvelder heeft geen scheur in de kuitspier, wel een lichte verrekking. De revalidatie van zo’n blessure duurt meestal één tot twee weken. Wim De Decker voerde één wijziging door op de Europese spelerslijst: aanvaller Dylan Mbayo moet plaats maken voor middenvelder Sulayman Marreh. (SDG/RN)

Anderlecht test vandaag op corona

Vandaag zijn er opnieuw coronatests bij Anderlecht, waarvan de resultaten morgen zullen bekend zijn. Covid-19 woedt hevig binnen de kern van paars-wit. Het voorbije weekend werd Yari Verschaeren al het zesde slachtoffer. Eerder testten Michel Vlap (voor de tweede keer), Peter Zulj en Timon Wellenreuther positief. Ook twee medewerkers ontsnapten niet aan Covid-19.

Voetbal Vlaanderen stelt 148 matchen uit

Niet alleen in het profvoetbal, ook bij de amateurs woedt corona. Voetbal Vlaanderen moest dit weekend 148 van de 6.211 wedstrijden uitstellen. Een heel kleine minderheid dus, maar voorzitter Marc Van Craen is toch ongerust, hoewel hij nog geen signalen heeft opgevangen over eventuele beperkingen. “Het blijft gewoon hopen dat er toeschouwers welkom zijn, anders wordt overleven moeilijk.” Het reglement van Voetbal Vlaanderen zegt dat minstens 50% van alle wedstrijden gespeeld moet zijn om een definitief eindklassement te kunnen opmaken. (PJC)

Maakt Dessers debuut voor Nigeria?

Cyriel Dessers is door bondscoach Gernot Rohr opgenomen in de selectie van Nigeria voor de oefenduels tegen Ivoorkust (9 oktober) en Tunesië (13 oktober), twee matchen die in Oostenrijk worden gespeeld. Mogelijk maakt Dessers dus zijn debuut voor de Super Eagles. (KDZ)