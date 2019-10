Football Talk (9/10). Defour slechts twee weken out - Halle-Gooik begint aan Champions League met klinkende zege Redactie

09 oktober 2019

Halle-Gooik opent groepsfase Champions League met vlotte zege

Halle-Gooik heeft zijn eerste wedstrijd in groep 2 van de Champions League futsal vlot gewonnen. De Belgische kampioen haalde het vandaag in eigen zaal van het Azerbeidzjaans Araz met 5-1. Gréllo (2.), een eigen doelpunt van Atayev (16.), en Patias (17.) bezorgden de Belgen een 3-0 voorsprong. Baghirov (20.) scoorde snel tegen, maar via Tomic (32.) en Carpes (34.) diepte Halle-Gooik de kloof in de tweede periode verder uit.

In de andere wedstrijd in de poule hielden het Portugese Benfica en het Oekraïense Kherson mekaar in evenwicht (1-1). Morgen treffen de Brabanders op de tweede speeldag Kherson, waarna zaterdag het treffen met Benfica volgt. Ook die partijen staan in het Halse Sportcomplex De Bres op de planning. De top drie van de poule stoot door naar de eliteronde.

Twee weken rust voor Defour

Laszlo Bölöni zat er flink naast. De coach van Antwerp kondigde zondag na de wedstrijd tegen Standard aan dat hij vreesde voor een afwezigheid van zes weken voor Defour. Nadat de middenvelder van de ‘Great Old’ alle nodige onderzoeken onderging, blijkt dat best mee te vallen. Er werd een verrekking en heel klein scheurtje in zijn hamstrings opgemerkt, maar meer is er niet aan de hand. Defour kan na twee weken rust gewoon hervatten. Hij mist hoe dan ook het volgende competitieduel met KV Mechelen, maar zou daarna snel weer bij de groep kunnen aansluiten.

Wales moet het tegen Slovakije zonder Ramsey doen

Aaron Ramsey moet door een liesblessure forfait geven voor de wedstrijd van Wales donderdag tegen Slovakije in het kader van de kwalificaties voor het EK 2020. De Welshe voetbalbond (FAW) maakte het afhaken van de Juventus-middenvelder woensdag bekend.

Zondag stond Ramsey nog gewoon in de basis bij Juventus, dat met 2-1 won van Inter Milaan, maar na de rust bleef hij binnen met pijn aan de lies. Dinsdag en woensdag trainde hij nog mee met de Welshe nationale ploeg, maar uiteindelijk besliste hij om niet af te reizen naar Slovakije. “We hopen dat hij zondag inzetbaar is tegen Kroatië”, zegt bondscoach Ryan Giggs.

Wales is momenteel pas vierde in groep E met zes punten en wordt voorafgegaan door leider Kroatië (10), Slovakije en Hongarije (beide 9).

Stefano Pioli nieuwe coach AC Milan

Stefano Pioli (53) is de nieuwe trainer van AC Milan. Hij ondertekende vandaag een contract voor twee jaar.

Pioli vervangt bij de Rossoneri zijn landgenoot Marco Giampaolo. Die kreeg dinsdag, na amper vier maanden in functie, de bons vanwege de tegenvallende resultaten. Milan staat voorlopig pas dertiende in de Serie A met amper negen punten uit zeven matchen.

Pioli begon zijn trainerscarrière in 2003 bij Salernitana. Hij zat ook op de bank bij onder meer Bologna (2011-2014), Lazio Rome (2014-2016), Inter (2016-2017) en Fiorentina (2017-2019). Op 20 oktober debuteert Pioli in de thuismatch tegen Lecce.

Ousmane Dembélé mist Clásico na beledigen scheidsrechter

Ousmane Dembélé heeft van de Spaanse voetbalbond een schorsing van twee wedstrijden gekregen na zijn uitsluiting zondag in de thuiswedstrijd tegen Sevilla.

De Fransman kreeg toen kort voor affluiten, toen de 4-0 eindstand al op het scorebord stond, de rode kaart omdat hij scheidsrechter Antonio Mateu had beledigd. Die schreef in zijn rapport dat Dembélé hem verschillende keren had toegeroepen dat hij “muy malo” (heel slecht) was. Dembélé had eerder op de avond voor de 3-0 gezorgd.

Door de schorsing mist Dembélé de uitmatch in Eibar en vooral de Clasico op 26 oktober in Camp Nou tegen Real Madrid.

Exit Müller bij Bayern?

Thomas Müller is bezig aan zijn laatste maanden als speler van Bayern München. De 30-jarige aanvaller is onder coach Niko Kovac geen basisspeler meer en wil deze winter vertrekken. Dat schrijft Sport Bild.

Afgelopen weekend zat Müller tegen Hoffenheim voor de vijfde wedstrijd op rij op de bank. “Als we hem nodig hebben, zal hij zeker speelgelegenheid krijgen”, legde Kovac zijn keuze uit. Volgens Bild heeft Müller de knoop doorgehakt en wil hij in de komende transferperiode andere lucht opsnuiven. Er zou tussen speler en club een gesprek plaatsvinden tijdens de interlandonderbreking.

De Duitser speelt sinds 2000 voor Bayern en heeft er nog een contract tot 30 juni 2021. Müller werd met de club onder meer acht keer kampioen en won in 2013 de Champions League. In 2014 werd de aanvaller met Duitsland wereldkampioen maar vorig jaar besliste bondscoach Joachim Löw enkele sterkhouders, onder wie Müller, opzij te schuiven om zijn selectie te verjongen.

Engelse internationals stappen bij racisme van het veld

De spelers van de Engelse nationale ploeg zullen tijdens de komende EK-kwalificatiewedstrijden in Tsjechië en Bulgarije van het veld stappen als ze het slachtoffer worden van racisme. “Als één voetballer zich daardoor ongelukkig voelt houden we er allemaal mee op”, verklaarde aanvoerder Harry Kane.

Engeland speelt vrijdag (11 oktober) in Praag tegen Tsjechië en maandag (14 oktober) in Sofia tegen Bulgarije. De Engelsen hadden in hun voorbereiding een teambespreking over het onderwerp. “We hebben afgesproken wat het protocol is als er iets gebeurt”, zei Fikayo Tomori van Chelsea, zonder daarover verder in details te treden.

Bij de wedstrijd tegen Bulgarije is het stadion gedeeltelijk leeg. De UEFA heeft al een straf uitgesproken voor eerder racistisch gedrag van de toeschouwers. Kwalificatie voor het EK lijkt voor de Engelsen, vorig jaar vierde op het WK in Rusland na verlies tegen België in de kleine finale, nog slechts een formaliteit. Met 12 op 12 kenden de Three Lions een perfecte start in groep A. Onder bondscoach Gareth Southgate is het land op weg opnieuw een grote naam te worden. “Het mooiste is dat onze manier van spelen de fans weer aanspreekt”, stelde Southgate. “Het nationale team leeft weer, dat is het belangrijkste dat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Dat we daarnaast steeds meer jonge spelers kunnen opstellen is natuurlijk helemaal een geweldige opsteker.”